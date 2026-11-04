Κουμής: Ανέλπιστα καλή η τουριστική χρονιά – Αύξηση θέσεων προς Κύπρο το 2027

Μιλώντας στο περιθώριο της Παγκόσμιας Έκθεσης Τουρισμού (World Travel Market – WTM), ο κ. Κουμής ανέφερε ότι, παρά την αβεβαιότητα που προκάλεσε στην τουριστική αγορά το συμβάν της 1ης Μαρτίου, ο κυπριακός τουρισμός περιόρισε σημαντικά τις απώλειές του. Η μείωση των αφίξεων σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά έχει περιοριστεί στο 5,6%, ποσοστό που, σύμφωνα με την εκτίμησή του, θα μειωθεί περαιτέρω μέχρι το τέλος του 2026.

«Για άλλη μια χρονιά ο κυπριακός τουρισμός τα κατάφερε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τόσο τα στατιστικά στοιχεία όσο και οι αναλύσεις των ειδικών επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του τομέα.

Για τη νέα χρονιά, ο Υφυπουργός εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, λέγοντας ότι οι πρώτες επαφές με στρατηγικούς συνεργάτες της Κύπρου στη βρετανική αγορά ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Όπως αποκάλυψε, μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί εξέφρασαν την πρόθεσή τους να αυξήσουν τις προσφερόμενες αεροπορικές θέσεις προς την Κύπρο, δημιουργώντας προοπτικές για αύξηση των αφίξεων από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο κ. Κουμής εκτίμησε, ωστόσο, ότι το 2027 θα είναι δύσκολη χρονιά για τον διεθνή τουρισμό. Οι αναμενόμενες αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων ενδέχεται να επηρεάσουν τις αποφάσεις των καταναλωτών όταν προγραμματίζουν τις διακοπές τους, ανέφερε. Πρόσθεσε ότι ο κυπριακός τουρισμός θα μπορέσει να ανταποκριθεί και σε αυτή την πρόκληση χωρίς να υποστεί ιδιαίτερες απώλειες.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, την οποία χαρακτήρισε βασική προτεραιότητα της κυπριακής τουριστικής πολιτικής. Η Κύπρος συνδέεται αεροπορικώς με 18 βρετανικές πόλεις μέσω έξι αεροπορικών εταιρειών, ενώ, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, θα προστεθεί και έβδομη εταιρεία. «Η αεροπορική σύνδεση μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου βελτιώνεται ακόμη περισσότερο και είναι κάτι το οποίο επιδιώκαμε», υπογράμμισε.

Οι δηλώσεις έγιναν στο περιθώριο της WTM του Λονδίνου, μιας από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις της τουριστικής βιομηχανίας. Είναι η πρώτη έκθεση του κλάδου όπου γίνεται απολογισμός της σεζόν που ολοκληρώνεται και παράλληλα διαμορφώνονται οι τάσεις και οι συνεργασίες για τη νέα τουριστική περίοδο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στη φετινή έκθεση εκπροσωπούνται περισσότερες από 180 χώρες, με πάνω από 4.000 εκθέτες και 5.500 επαγγελματίες αγοραστές, ενώ οι συμμετέχοντες θα ξεπεράσουν τους 46.000. Η WTM αποτελεί σημείο συνάντησης κυβερνητικών αξιωματούχων, τουριστικών οργανισμών, επιχειρήσεων του κλάδου και αεροπορικών εταιρειών.

Πηγή: ΚΥΠΕ