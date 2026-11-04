Στις υψηλότερες στην ΕΕ οι τιμές ηλεκτρισμού για μη οικιακούς καταναλωτές στην Κύπρο

Την ίδια τιμή κατέγραψε και η Ιταλία. Η υψηλότερη τιμή στην ΕΕ σημειώθηκε στην Ιρλανδία, στα 0,27 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Τα στοιχεία αφορούν μη οικιακούς καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από 500 έως 2.000 μεγαβατώρες.

Στα 0,18 ευρώ ο μέσος όρος της ΕΕ

Σε επίπεδο ΕΕ, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για μη οικιακούς καταναλωτές ήταν 0,18 ευρώ ανά κιλοβατώρα το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με τη Eurostat, μειώθηκε κατά 2% σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και κατά 5,4% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στη Φινλανδία, στα 0,09 ευρώ ανά κιλοβατώρα, στη Σουηδία, στα 0,12 ευρώ, και στη Δανία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, στα 0,13 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για μη οικιακούς καταναλωτές μειώθηκαν σε 19 χώρες της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στο Λουξεμβούργο, κατά 23,8%, στην Τσεχία, κατά 11,9%, και στην Ελλάδα, κατά 11,8%.

Αντίθετα, οι τιμές αυξήθηκαν σε οκτώ χώρες της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σουηδία, κατά 18,8%, στη Φινλανδία, κατά 18,7%, και στη Βουλγαρία, κατά 14,2%.

Πηγή: ΚΥΠΕ