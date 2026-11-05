Σχέδιο χορηγιών €20 εκατ. για αποθήκευση ενέργειας σε επιχειρήσεις

Το σχέδιο θα αφορά επιχειρήσεις που διαθέτουν ή θα εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα για ιδιοκατανάλωση. Από τον προϋπολογισμό των €20 εκατ., €10 εκατ. προβλέπεται να διατεθούν το 2027 και άλλα €10 εκατ. το 2028. Η διαβούλευση για το προσχέδιο του οδηγού ολοκληρώθηκε και στόχος είναι η εξαγγελία του σχεδίου το συντομότερο δυνατό. Σύμφωνα με τον υπουργό, η αποθήκευση θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα την ενέργεια που παράγουν, περιορίζοντας την εξάρτησή τους από το δίκτυο και το λειτουργικό κόστος.

Ο κ. Δαμιανός αναφέρθηκε στον ρόλο της επαρχίας Λάρνακας στον ενεργειακό και βιομηχανικό σχεδιασμό, με επίκεντρο το Βασιλικό. Η ολοκλήρωση του Κεντρικού Συστήματος Πυρόσβεσης στο Βασιλικό αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2027, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για τη σύσταση φορέα διακυβέρνησης του Ενεργειακού Κέντρου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εποπτεία και διαχείρισή του.

Για το Τερματικό Εισαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στο Βασιλικό, ανέφερε ότι στις αρχές Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του νέου διαγωνισμού, με τη συμμετοχή οκτώ εταιρειών. Η επιλογή των εταιρειών που θα περάσουν στην επόμενη φάση αναμένεται έως το τέλος του 2026 και η κατακύρωση της προσφοράς πριν από το καλοκαίρι του 2027. Όπως είπε, η λειτουργία του τερματικού θα συμβάλει στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, στην ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και στη μείωση των εκπομπών ρύπων και των τιμών του ηλεκτρισμού.

Στη Λάρνακα λειτουργούν τέσσερις βιομηχανικές περιοχές, με 333 βιομηχανικά οικόπεδα και περίπου 231 μισθωτές, σύμφωνα με τον υπουργό. Ανακοίνωσε παρεμβάσεις για τη βελτίωση των χώρων στάθμευσης στη Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου και στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας, καθώς και διαγωνισμούς για την πώληση τεσσάρων εργοστασιακών κτηρίων στις δύο περιοχές.

Για την περίοδο 2021–2027 εξασφαλίστηκαν €352 εκατ. για σχέδια χορηγιών που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση, τη μεταποίηση, τη νέα επιχειρηματικότητα και την κυκλική οικονομία. Από τις αρχές του 2021 έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026, το Υπουργείο είχε καταβάλει πάνω από €151 εκατ., ικανοποιώντας σχεδόν 5.500 αιτήματα χορηγίας. Από το ποσό αυτό, €113 εκατ. διατέθηκαν μέσω του Προγράμματος «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α.» και €38 εκατ. μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για τη νέα επιχειρηματικότητα, ο υπουργός ανέφερε ότι από τις προκηρύξεις του 2021 και του 2024, συνολικού προϋπολογισμού €50 εκατ., εγκρίθηκαν 1.021 δικαιούχοι. Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026 είχαν καταβληθεί €19,9 εκατ. σε 334 επιχειρήσεις. Παράλληλα, το Υπουργείο ετοίμαζε απλοποιημένο σχέδιο χορηγιών αποκλειστικά για νέους ηλικίας 18 έως 35 ετών, με προκήρυξη προγραμματισμένη για το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Το 2025 οι εξαγωγές εγχώριων προϊόντων, εξαιρουμένων των ορυκτών καυσίμων και των πετρελαιοειδών, ανήλθαν σε €1,37 δισ., σημειώνοντας αύξηση 10% σε σύγκριση με το 2024. Οι εξαγωγές υπηρεσιών έφτασαν τα €32 δισ., αυξημένες κατά 6%. Ο κ. Δαμιανός σημείωσε ότι το Export Helpdesk και το δίκτυο των Εμπορικών Κέντρων της Κυπριακής Δημοκρατίας καλύπτουν σχεδόν 50 χώρες, στηρίζοντας τις κυπριακές επιχειρήσεις στην προσπάθεια διεύρυνσης της παρουσίας τους στο εξωτερικό.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη νέα Στρατηγική Προσέλκυσης Επιχειρήσεων και Ταλέντου για την περίοδο 2027–2030. Η στρατηγική αναμένεται να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο, με στόχο να εφαρμοστεί το 2027. «Η Λάρνακα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, μια δραστήρια επιχειρηματική κοινότητα και ουσιαστικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική μέσα από συγκεκριμένα έργα, καλύτερες υποδομές και στοχευμένη στήριξη», είπε, χαρακτηρίζοντας το ΕΒΕ Λάρνακας βασικό εταίρο στην προσπάθεια.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας, Δρ Νάκης Αντωνίου, ζήτησε να προχωρήσουν τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της πόλης, με έμφαση στο λιμάνι και τη μαρίνα. Αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες αξιοποίησης του παλαιού αεροδρομίου για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών. Όπως σημείωσε, το 2025 το μερίδιο της Λάρνακας στις τουριστικές αφίξεις στην Κύπρο έφτασε το 15,4%, κατατάσσοντας την επαρχία στην τρίτη θέση παγκύπρια.

Για το λιμάνι και τη μαρίνα, ο κ. Αντωνίου είπε ότι η Λάρνακα είχε ακούσει αρκετές υποσχέσεις και περίμενε αρκετά, ζητώντας συγκεκριμένες αποφάσεις, σαφή χρονοδιαγράμματα και ουσιαστική προώθηση του έργου. Εξέφρασε εμπιστοσύνη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και προσδοκία ότι οι δεσμεύσεις θα υλοποιηθούν, τονίζοντας ότι η Λάρνακα δικαιούται ισότιμη ανάπτυξη, χωρίς προνομιακή μεταχείριση άλλων περιοχών.

Χαιρέτισε την έναρξη των εργασιών επέκτασης του αεροδρομίου Λάρνακας και έθεσε το ζήτημα της αξιοποίησης του παλαιού αεροδρομίου για δραστηριότητες συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών (MRO). Είπε ότι επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου είχαν ήδη επενδύσει σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα ληφθούν αποφάσεις ώστε η Λάρνακα να εξελιχθεί σε περιφερειακό κέντρο του τομέα.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕ ζήτησε επίσης αναβάθμιση του δρόμου Λάρνακας–Δεκέλειας και αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας, στάθμευσης και δημόσιων συγκοινωνιών, καθώς και βελτίωση των υποδομών για πεζούς και ποδηλάτες. Για το έργο Land of Tomorrow ανέφερε ότι πρόκειται για μεγάλη επένδυση που θα μπορούσε να μεταμορφώσει την πόλη, προσελκύοντας νέες επενδύσεις, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τις υπηρεσίες και τον τουρισμό, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι πολεοδομικοί και περιβαλλοντικοί όροι και θα υπάρξουν οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Χαρακτήρισε τη βιομηχανία, το εμπόριο και τα logistics στρατηγικούς πυλώνες της οικονομίας της Λάρνακας. Ανέφερε ότι το Επιμελητήριο δημιούργησε Επιτροπές Διαχείρισης σε όλες τις βιομηχανικές περιοχές της επαρχίας, για την εκπροσώπηση των επιχειρήσεων και την προώθηση των προβλημάτων τους στις αρμόδιες αρχές. Ζήτησε αναβάθμιση των βιομηχανικών περιοχών, βελτίωση των υποδομών και της πρόσβασης, καθώς και δημιουργία νέων χώρων για βιομηχανικές, τεχνολογικές και εφοδιαστικές δραστηριότητες.

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, ο κ. Αντωνίου αναφέρθηκε στη Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα και στο CMMI, που δραστηριοποιείται στην έρευνα και την καινοτομία για τη θάλασσα και τη ναυτιλία. Παρουσίασε επίσης πρόταση για δημιουργία Σχολής Μηχανικών Αεροσκαφών, σε συνεργασία με το UCLan Cyprus και επιχειρήσεις του αεροπορικού τομέα, με στόχο τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Για την υγεία, υπογράμμισε ότι η Λάρνακα αντιμετωπίζει ελλείψεις σε ιατρικές υποδομές, εξειδικευμένο προσωπικό και διαγνωστικές υπηρεσίες. Ζήτησε αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, ενίσχυση του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών και βελτίωση του εξοπλισμού και της στελέχωσης. Είπε ακόμη ότι τα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τον δημόσιο τομέα.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕ σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένα λειτουργικά και ενεργειακά κόστη, ελλείψεις εργατικού δυναμικού και διεθνή αβεβαιότητα. Ζήτησε απλούστευση των διαδικασιών, σταθερό θεσμικό πλαίσιο και ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στις προτεραιότητες του Επιμελητηρίου περιέλαβε την επιτάχυνση μεγάλων έργων, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των διαδικασιών αδειοδότησης, την ενίσχυση εμπορίου και βιομηχανίας, την ανάπτυξη του τουρισμού και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Τόνισε ακόμη την ανάγκη ενίσχυσης των διεθνών συνεργασιών και βελτίωσης των υπηρεσιών προς τα μέλη του Επιμελητηρίου, με στόχο μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, τόνισε την ανάγκη να επιταχυνθούν τα αναπτυξιακά έργα στη Λάρνακα, ιδίως το λιμάνι και η μαρίνα. Εξέφρασε ανησυχία ότι η νέα εμπλοκή, μετά την παρέμβαση της Νομικής Υπηρεσίας για την προκήρυξη διαγωνισμού, θα παρατείνει τις καθυστερήσεις και την αβεβαιότητα και κάλεσε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει πώς θα προχωρήσει το έργο. Πρόσθεσε ότι η Λάρνακα πρέπει να περάσει από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ταχύτερες διαδικασίες και προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, χαρακτήρισε την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας στρατηγικής σημασίας για την οικονομία, τον τουρισμό και την απασχόληση. Είπε ότι απαιτούνται σαφής σχεδιασμός, συντονισμός και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που προκύπτουν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες, προσθέτοντας ότι η πόλη χρειάζεται συγκεκριμένα βήματα και ουσιαστική πρόοδο.

Ο κ. Χατζηχαραλάμπους έθεσε επίσης ως προτεραιότητα τη βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης, με σαφείς διαδικασίες και έγκαιρη εξέταση των αιτήσεων. Τόνισε ότι η μείωση της γραφειοκρατίας και η αποφυγή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων είναι βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση επενδύσεων, ιδιαίτερα μεγάλων και σύνθετων αναπτύξεων. Αναφέρθηκε στη συνεργασία του ΕΟΑ Λάρνακας με το ΕΒΕΛ, σημειώνοντας ότι η εμπειρία του Επιμελητηρίου από την αγορά μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό δυσκολιών και στη διαμόρφωση εφαρμόσιμων λύσεων για το σύστημα αδειοδότησης.

Ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, ανέφερε ότι ο Δήμος και το ΕΒΕ Λάρνακας θα συνεχίσουν από κοινού να διεκδικούν την άμεση προώθηση του έργου ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας. Είπε ότι η πόλη δεν μπορεί να αποδεχθεί άλλη στασιμότητα και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, χαρακτηρίζοντας το έργο καθοριστικό για το αναπτυξιακό μέλλον της Λάρνακας.

Ο κ. Βύρας αναφέρθηκε στη συνεργασία του Δήμου και του Επιμελητηρίου για τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου, στην πανεπιστημιακή παρουσία της πόλης με τη νέα Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ, καθώς και στη στήριξη της προσπάθειας για το Larnaka 2030. Σημείωσε ότι στον πρόσφατο απολογισμό του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσιάστηκαν 30 έργα, συνολικών δαπανών που αγγίζουν τα €100 εκατ., τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, βρίσκονται σε εξέλιξη ή προωθούνται για τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ