Κόβουν διαδρομές, τρόφιμα και θέρμανση οι Κύπριοι - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Παράλληλα, το 55% των ερωτηθέντων στην Κύπρο αναμένει ότι η μετάβαση θα μειώσει τους λογαριασμούς ενέργειας, έναντι 20% στην ΕΕ. Και αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Ipsos bva σε 23.000 άτομα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Στην Κύπρο συμμετείχαν 500 άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω.

Το 89% των Κυπρίων προσδοκά χαμηλότερες ή πιο σταθερές τιμές ενέργειας και, επίσης σε ποσοστό 89%, μικρότερη εξάρτηση από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το 82% εκτιμά ότι η ενεργειακή μετάβαση θα συμβάλει στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής. Σε όλα τα κράτη μέλη, η πλειονότητα των ερωτηθέντων αναμένει ότι η μετάβαση θα επιβραδύνει την κλιματική αλλαγή, με τα ποσοστά να κυμαίνονται από 58% στην Εσθονία έως 87% στην Ουγγαρία.

Οι τιμές ενέργειας πιέζουν την αγοραστική δύναμη

Το 72% των Κυπρίων δήλωσε ότι οι αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου, των καυσίμων, του πετρελαίου θέρμανσης ή του ηλεκτρικού ρεύματος μείωσαν σημαντικά την αγοραστική του δύναμη τους προηγούμενους 12 μήνες. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ ήταν 60%. Για το 25% των ερωτηθέντων στην Κύπρο, η επίδραση ήταν «πολύ σημαντική», έναντι 20% στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την ΕΤΕπ, το 47% των Κυπρίων περιόρισε καθημερινές δαπάνες για τρόφιμα ή υγεία εξαιτίας των αυξήσεων, έναντι 38% στην ΕΕ, ενώ το 25% μείωσε τη θέρμανση. Ένας στους πέντε, ποσοστό 20%, ανέφερε ότι χρειάστηκε να δανειστεί, να ζητήσει οικονομική βοήθεια ή να καθυστερήσει την πληρωμή λογαριασμού ενέργειας. Στην ΕΕ το ποσοστό ήταν 16%.

Περιορισμός μετακινήσεων για βασικές ανάγκες

Οι αυξημένες τιμές επηρέασαν και τη χρήση αυτοκινήτου: το 68% των Κυπρίων δήλωσε ότι άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, έναντι 60% στην ΕΕ. Ειδικότερα, το 47% περιόρισε μετακινήσεις για βασικές ανάγκες, όπως αγορές, ιατρικά ραντεβού ή διοικητικές υποθέσεις. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ ήταν 31% και, σύμφωνα με την ΕΤΕπ, το κυπριακό ποσοστό είναι το υψηλότερο στην Ένωση.

Το 37% περιόρισε εκδρομές Σαββατοκύριακου, διακοπές ή επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους, έναντι 30% στην ΕΕ. Το 23% δήλωσε ότι οδηγεί πλέον πιο αργά για εξοικονόμηση καυσίμων, ενώ το 9% αντικατέστησε ορισμένες ατομικές διαδρομές με συνεπιβατισμό, δημόσιες συγκοινωνίες ή ποδήλατο.

Για τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης αργής ενεργειακής μετάβασης στην ΕΕ, το 86% των Κυπρίων ανέφερε ως κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη αύξηση των τιμών ενέργειας και του κόστους ζωής, έναντι 79% στην ΕΕ. Πρόκειται, σύμφωνα με την ΕΤΕπ, για το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών. Το 84% ανέφερε ως κίνδυνο την αυξημένη εξάρτηση από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έναντι 78% στην ΕΕ, επίσης το υψηλότερο ποσοστό στην Ένωση.

Επιπλέον, το 75% των Κυπρίων δήλωσε ότι θα αισθανόταν μεγαλύτερη υπερηφάνεια για την ευρωπαϊκή του ταυτότητα εάν η ΕΕ αποκτούσε ενεργειακή ανεξαρτησία. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 62%.

Προτεραιότητα στην ηλιακή ενέργεια

Το 89% των Κυπρίων θέλει να δοθεί προτεραιότητα σε πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, έναντι 87% στην ΕΕ. Η ηλιακή ενέργεια βρίσκεται πρώτη στις προτιμήσεις, με 81%, έναντι 52% στην ΕΕ, ποσοστό που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα στην Ένωση.

Το φυσικό αέριο συγκεντρώνει 47% στην Κύπρο, έναντι 10% στην ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών. Η αιολική ενέργεια συγκεντρώνει 18%, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ.

Σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της μετάβασης, το 48% προτιμά τη δημιουργία ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής βιομηχανίας καθαρών τεχνολογιών, ακόμη και αν αυτό απαιτήσει περισσότερο χρόνο. Το 42% τάσσεται υπέρ της ταχύτερης ανάπτυξης καθαρών τεχνολογιών με χρήση εισαγόμενου εξοπλισμού.

Το 71% επιθυμεί στενότερη συνεργασία της Κύπρου με άλλες χώρες για την ενεργειακή μετάβαση, έναντι 68% στην ΕΕ, ενώ το 23% προτιμά η χώρα να βασιστεί κυρίως στις δικές της δυνατότητες.

Παράλληλα, το 66% τάσσεται υπέρ της κοινής χρηματοδότησης των σχετικών επενδύσεων από τα κράτη μέλη της ΕΕ, έναντι 59% στην Ένωση. Το 23% προτιμά κάθε χώρα να χρηματοδοτεί μόνη της τις επενδύσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ