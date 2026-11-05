Το 88% των Κυπρίων θεωρεί επείγουσα την ενεργειακή μετάβαση, ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την όγδοη Έρευνα για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.
Κόβουν διαδρομές, τρόφιμα και θέρμανση οι Κύπριοι - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Η Κύπρος καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, ενώ το 55% των Κυπρίων αναμένει ότι η μετάβαση θα μειώσει τους λογαριασμούς ενέργειας.
Παράλληλα, το 55% των ερωτηθέντων στην Κύπρο αναμένει ότι η μετάβαση θα μειώσει τους λογαριασμούς ενέργειας, έναντι 20% στην ΕΕ. Και αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Ipsos bva σε 23.000 άτομα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Στην Κύπρο συμμετείχαν 500 άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω.
Το 89% των Κυπρίων προσδοκά χαμηλότερες ή πιο σταθερές τιμές ενέργειας και, επίσης σε ποσοστό 89%, μικρότερη εξάρτηση από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το 82% εκτιμά ότι η ενεργειακή μετάβαση θα συμβάλει στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής. Σε όλα τα κράτη μέλη, η πλειονότητα των ερωτηθέντων αναμένει ότι η μετάβαση θα επιβραδύνει την κλιματική αλλαγή, με τα ποσοστά να κυμαίνονται από 58% στην Εσθονία έως 87% στην Ουγγαρία.
Οι τιμές ενέργειας πιέζουν την αγοραστική δύναμη
Το 72% των Κυπρίων δήλωσε ότι οι αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου, των καυσίμων, του πετρελαίου θέρμανσης ή του ηλεκτρικού ρεύματος μείωσαν σημαντικά την αγοραστική του δύναμη τους προηγούμενους 12 μήνες. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ ήταν 60%. Για το 25% των ερωτηθέντων στην Κύπρο, η επίδραση ήταν «πολύ σημαντική», έναντι 20% στην ΕΕ.
Σύμφωνα με την ΕΤΕπ, το 47% των Κυπρίων περιόρισε καθημερινές δαπάνες για τρόφιμα ή υγεία εξαιτίας των αυξήσεων, έναντι 38% στην ΕΕ, ενώ το 25% μείωσε τη θέρμανση. Ένας στους πέντε, ποσοστό 20%, ανέφερε ότι χρειάστηκε να δανειστεί, να ζητήσει οικονομική βοήθεια ή να καθυστερήσει την πληρωμή λογαριασμού ενέργειας. Στην ΕΕ το ποσοστό ήταν 16%.
Περιορισμός μετακινήσεων για βασικές ανάγκες
Οι αυξημένες τιμές επηρέασαν και τη χρήση αυτοκινήτου: το 68% των Κυπρίων δήλωσε ότι άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, έναντι 60% στην ΕΕ. Ειδικότερα, το 47% περιόρισε μετακινήσεις για βασικές ανάγκες, όπως αγορές, ιατρικά ραντεβού ή διοικητικές υποθέσεις. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ ήταν 31% και, σύμφωνα με την ΕΤΕπ, το κυπριακό ποσοστό είναι το υψηλότερο στην Ένωση.
Το 37% περιόρισε εκδρομές Σαββατοκύριακου, διακοπές ή επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους, έναντι 30% στην ΕΕ. Το 23% δήλωσε ότι οδηγεί πλέον πιο αργά για εξοικονόμηση καυσίμων, ενώ το 9% αντικατέστησε ορισμένες ατομικές διαδρομές με συνεπιβατισμό, δημόσιες συγκοινωνίες ή ποδήλατο.
Για τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης αργής ενεργειακής μετάβασης στην ΕΕ, το 86% των Κυπρίων ανέφερε ως κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη αύξηση των τιμών ενέργειας και του κόστους ζωής, έναντι 79% στην ΕΕ. Πρόκειται, σύμφωνα με την ΕΤΕπ, για το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών. Το 84% ανέφερε ως κίνδυνο την αυξημένη εξάρτηση από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έναντι 78% στην ΕΕ, επίσης το υψηλότερο ποσοστό στην Ένωση.
Επιπλέον, το 75% των Κυπρίων δήλωσε ότι θα αισθανόταν μεγαλύτερη υπερηφάνεια για την ευρωπαϊκή του ταυτότητα εάν η ΕΕ αποκτούσε ενεργειακή ανεξαρτησία. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 62%.
Προτεραιότητα στην ηλιακή ενέργεια
Το 89% των Κυπρίων θέλει να δοθεί προτεραιότητα σε πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, έναντι 87% στην ΕΕ. Η ηλιακή ενέργεια βρίσκεται πρώτη στις προτιμήσεις, με 81%, έναντι 52% στην ΕΕ, ποσοστό που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα στην Ένωση.
Το φυσικό αέριο συγκεντρώνει 47% στην Κύπρο, έναντι 10% στην ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών. Η αιολική ενέργεια συγκεντρώνει 18%, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ.
Σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της μετάβασης, το 48% προτιμά τη δημιουργία ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής βιομηχανίας καθαρών τεχνολογιών, ακόμη και αν αυτό απαιτήσει περισσότερο χρόνο. Το 42% τάσσεται υπέρ της ταχύτερης ανάπτυξης καθαρών τεχνολογιών με χρήση εισαγόμενου εξοπλισμού.
Το 71% επιθυμεί στενότερη συνεργασία της Κύπρου με άλλες χώρες για την ενεργειακή μετάβαση, έναντι 68% στην ΕΕ, ενώ το 23% προτιμά η χώρα να βασιστεί κυρίως στις δικές της δυνατότητες.
Παράλληλα, το 66% τάσσεται υπέρ της κοινής χρηματοδότησης των σχετικών επενδύσεων από τα κράτη μέλη της ΕΕ, έναντι 59% στην Ένωση. Το 23% προτιμά κάθε χώρα να χρηματοδοτεί μόνη της τις επενδύσεις.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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