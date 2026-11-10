ΠΕΟ: Κάτω από €1.500 τον μήνα λαμβάνει ένας στους τρεις μισθωτούς

Σε ανακοίνωση μετά τη διευρυμένη συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου της, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, η ΠΕΟ παρουσίασε την εκτίμησή της για τις Συλλογικές Συμβάσεις που έληξαν στα τέλη του 2025 και στις αρχές του 2026 και καθόρισε τις διεκδικήσεις της για την επόμενη περίοδο. Όπως αναφέρει, ανανεώθηκαν 174 Συλλογικές Συμβάσεις που καλύπτουν 104.183 εργαζομένους, με αυξήσεις σε μισθούς και άλλα ωφελήματα που ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 3%, πέραν της ΑΤΑ. Τα αποτελέσματα κρίνονται θετικά και εντός της πολιτικής που χάραξε η ΠΕΟ.

Η συντεχνία σημειώνει ότι οι ανανεώσεις επέφεραν επίσης βελτιώσεις στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Σε συμβάσεις που προέβλεπαν εβδομαδιαία εργασία πέραν των 38 ωρών, έγιναν βήματα προς τη μείωση των ωρών, ενώ βελτιώθηκαν οι εισφορές των δύο πλευρών στα Ταμεία Προνοίας και η χρηματική αποζημίωση για γονική άδεια και άδεια πατρότητας. Στη συνεδρία συζητήθηκε και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Για τις συμβάσεις που θα ανανεωθούν το 2027, η ΠΕΟ θέτει ως προτεραιότητες τις ουσιαστικές αυξήσεις στους βασικούς μισθούς, με έμφαση στους χαμηλόμισθους, και την αναβάθμιση των κατώτατων μισθών πρόσληψης. Ζητά, μεταξύ άλλων, καθολική εφαρμογή του 38ώρου χωρίς μείωση απολαβών, ενίσχυση και διεύρυνση της κάλυψης από τα Ταμεία Προνοίας και Ευημερίας, βελτίωση των κοινωνικών και οικογενειακών δικαιωμάτων και πλήρη χρηματική αποζημίωση για τις περιόδους μητρότητας, πατρότητας, γονικής άδειας και φροντίδας. Ζητά επίσης πλήρη εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων, αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραβιάσεων και ενίσχυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Η ΠΕΟ διεκδικεί ακόμη επέκταση και θεσμική κατοχύρωση των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων, με δεσμευτική εφαρμογή των συμφωνημένων όρων και κατώτατων μισθών. Ζητά αναθεώρηση της στρατηγικής απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, ώστε οι άδειες εργασίας να συνδέονται με την εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων και αποτελεσματικούς ελέγχους, καθώς και προστασία και διεύρυνση της ΑΤΑ.

Στα ευρύτερα αιτήματά της περιλαμβάνονται μέτρα κατά της ακρίβειας, όπως μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα και ουσιαστικές αυξήσεις στα κοινωνικά επιδόματα και στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Ζητά επίσης έκτακτη στήριξη, με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, για συνταξιούχους, ευάλωτα νοικοκυριά και χαμηλόμισθους, ώστε να αντιμετωπιστεί το κόστος θέρμανσης, καθώς και φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και των υπερκερδών.

Η συντεχνία ζητά ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, ανάπτυξη κοινωνικής και προσιτής κατοικίας και σχέδιο επιδότησης ενοικίου με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Ζητά, ακόμη, ενίσχυση του ΓεΣΥ και των δημόσιων νοσηλευτηρίων, με βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.

Για τον κατώτατο μισθό, η ΠΕΟ ζητά από την κυβέρνηση να υλοποιήσει άμεσα τη δέσμευσή της για ωριαία απόδοση. Οι συζητήσεις για τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού αναμένεται να αρχίσουν το 2027, χρονιά κατά την οποία η συντεχνία θα διεκδικήσει ουσιαστική αύξηση, ώστε ο μισθός να ανταποκρίνεται στο αυξημένο κόστος ζωής και να μην αποτελεί μισθό φτώχειας.

Η ΠΕΟ ζητά από την κυβέρνηση συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και θεσμικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εργασίας και της κοινωνικής προστασίας. Όπως αναφέρει, η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να μεταφράζεται σε καλύτερους μισθούς, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ουσιαστική βελτίωση της ζωής των εργαζομένων, και όχι μόνο σε αυξημένη κερδοφορία.

Πηγή: ΚΥΠΕ