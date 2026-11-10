Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια στους πρώτους δέκα μήνες του 2026, καθώς τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησαν σήμερα τα κινεζικά τελωνεία καταγράφουν ισχυρή αύξηση των εξαγωγών έως και τον Οκτώβριο.
Κίνα: Πάνω από $1 τρισ. το εμπορικό πλεόνασμα στους πρώτους δέκα μήνες
Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια πριν από το τέλος Οκτωβρίου, με τις εξαγωγές προς ΗΠΑ και ΕΕ να αυξάνονται σημαντικά.
Οι συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 35,2%. Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 32,9% και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 24,4%. Τα στοιχεία αποτυπώνουν μεγάλο εμπορικό πλεόνασμα στις συναλλαγές με τις αγορές του εξωτερικού, σε αντίθεση με την υποτονική εσωτερική κατανάλωση.
Πέρυσι, το όριο του 1 τρισ. δολαρίων είχε ξεπεραστεί τον Νοέμβριο.
Οι εξαγωγές τον Οκτώβριο ανήλθαν συνολικά σε 412,3 δισ. δολάρια, εκ των οποίων 46,4 δισ. κατευθύνθηκαν στις ΗΠΑ. Τον Οκτώβριο του 2025, οι εξαγωγές προς τη συγκεκριμένη αγορά είχαν αξία 34,9 δισ. δολαρίων, παρά τον εμπορικό πόλεμο και τους δασμούς που επέβαλε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Οι εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 24,4% και έφθασαν τα 54,5 δισ. δολάρια, ή 48,6 δισ. ευρώ. Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας με την ΕΕ ανήλθε σε 310 δισ. δολάρια, ή 276,8 δισ. ευρώ, κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της χώρας.
Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, το πλεόνασμα της Κίνας έναντι της ΕΕ αυξήθηκε κατά 28,6%.
Στο εσωτερικό, η Κίνα δυσκολεύεται να ανακτήσει τη δυναμική που είχε πριν από την πανδημία του νέου κορωνοϊού. Η οικονομία αντιμετωπίζει αποπληθωριστικές πιέσεις, περιορισμένες δαπάνες των νοικοκυριών και πλεονάζουσα παραγωγή, ενώ συνεχίζεται η σοβαρή κρίση στον τομέα των ακινήτων.
Αντίθετα, οι εξαγωγές αποτελούν τα τελευταία χρόνια κινητήριο μοχλό της κινεζικής οικονομίας, ιδιαίτερα λόγω της έκρηξης της ζήτησης για προϊόντα που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και για ηλεκτρικά οχήματα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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