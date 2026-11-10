Αρχή κατά της Διαφθοράς για δηλώσεις Παπαναστασίου: Δεν θα προχωρήσει σε έρευνα για το τερματικό Βασιλικού - Στα χέρια της EPPO το ζήτημα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δηλώσεις του κ. Παπαναστασίου στο podcast του δημοσιογράφου Χρύσανθου Τσουρούλλη περί παρεμβάσεων οικονομικών συμφερόντων, σχέσεων με πολιτικούς προϊσταμένους και ενσυνείδητων λανθασμένων αποφάσεων αποτέλεσαν αφορμή για δημόσιες εκκλήσεις προς την Αρχή να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη διερεύνηση.

Ωστόσο, η Αρχή αναφέρει ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν διατυπώθηκαν για πρώτη φορά τώρα.

Επιστολή Στεφάνου από το 2025

Όπως σημειώνεται, όταν το θέμα είχε αναδειχθεί δημόσια στο παρελθόν, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου είχε αποστείλει στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 επιστολή προς τον Επίτροπο Διαφάνειας ζητώντας τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας.

Ακολούθως, η Αρχή μελέτησε το αίτημα και επικοινώνησε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από την οποία ενημερώθηκε ότι βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη ποινική έρευνα για το συγκεκριμένο έργο.

Η έρευνα της EPPO καλύπτει τους ισχυρισμούς

Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην Υπουργού, η Αρχή επανήλθε προς την EPPO και έλαβε εκ νέου ενημέρωση ότι η ποινική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενημέρωσε ότι η διερεύνηση που βρίσκεται σε εξέλιξη καλύπτει όλα τα ζητήματα που τέθηκαν από τον κ. Παπαναστασίου στις δημόσιες τοποθετήσεις του.

«Δεν επιτρέπεται παράλληλη έρευνα»

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς καταλήγει ότι δεν θα ήταν ορθό να ξεκινήσει παράλληλη έρευνα για το ίδιο αντικείμενο.

Όπως επισημαίνεται, πέραν της ουσίας του ζητήματος, μια τέτοια ενέργεια δεν επιτρέπεται από τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, εφόσον βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διαδικασία από την αρμόδια ευρωπαϊκή αρχή.