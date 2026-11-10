Λετυμπιώτης: Γιατί δεν θα ανοίξουν τα οδοφράγματα σε Κόκκινα και Πυρόι - «Πιο σημαντική η συνάντηση με Γκουτέρες»

Όπως ανέφερε, το σημαντικότερο στοιχείο της χθεσινής ανακοίνωσης είναι η προγραμματισμένη κοινή συνάντηση των δύο ηγετών με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, εκτιμώντας ότι πρόκειται για ένδειξη της προσωπικής εμπλοκής του ΟΗΕ στην προσπάθεια επανέναρξης της διαδικασίας.

Ο κ. Λετυμπιώτης υποστήριξε ότι η πρόοδος που καταγράφηκε στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στη μεθοδολογία είναι αυτή που επέτρεψε να ανοίξει ο δρόμος για τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς παραμένει η ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Δεν είναι χρήσιμο να αναζητούμε την πατρότητα των ιδεών»

Σχολιάζοντας τις αναφορές τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και του κ. Έρχιουρμαν ότι η συμφωνηθείσα πρόταση προήλθε από τη δική τους πλευρά, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε στην εκπομπή ότι δεν θεωρεί ωφέλιμη τη συζήτηση για το ποιος κατέθεσε πρώτος μια ιδέα, δίνοντας έμφαση στο αποτέλεσμα.

Παράλληλα ανέφερε ότι πρόταση που υπέβαλε η τουρκοκυπριακή πλευρά και χαρακτηρίστηκε ως «game changer» δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Λευκωσίας, είχε διαμορφωθεί σε συντονισμό με την Τουρκία.

«Τα Κόκκινα ήταν από τις πρώτες προτάσεις που τέθηκαν στο τραπέζι»

Αναφερόμενος ειδικά στα Κόκκινα, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης υπογράμμισε στην εκπομπή ότι το συγκεκριμένο οδόφραγμα, μαζί με αυτό του Πυροΐου - Αθηένου, ήταν από τα πρώτα σημεία διέλευσης που πρότεινε η ελληνοκυπριακή πλευρά.

Όπως εξήγησε, το θέμα συζητήθηκε εκτενώς τόσο στις διευρυμένες συναντήσεις της Γενεύης όσο και της Νέας Υόρκης, ωστόσο προσέκρουσε στην αντίδραση του τουρκικού στρατού.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπέβαλε εναλλακτικές προτάσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμφωνία για τα Κόκκινα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

«Η αγανάκτηση των κατοίκων και των επηρεαζομένων στον Πύργο είναι απόλυτα κατανοητή. Γι’ αυτό ακριβώς επιμένουμε και για τα Κόκκινα και για το Πυρόι-Αθηένου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η συμφωνία για δύο νέα σημεία διέλευσης δεν σημαίνει εγκατάλειψη των υπόλοιπων αιτημάτων της ελληνοκυπριακής πλευράς, ούτε υποκαθιστά τις επιδιώξεις για τα Κόκκινα.

«Υπάρχει χρόνος για ουσιαστική πρόοδο»

Κλείνοντας την παρέμβασή του στο «Alpha Καλημέρα», ο κ. Λετυμπιώτης δήλωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με το γραφείο του Αντόνιο Γκουτέρες για τον καθορισμό της ημερομηνίας και του τόπου της επόμενης συνάντησης.

Παράλληλα εξέφρασε την εκτίμηση ότι εξακολουθεί να υπάρχει επαρκής χρόνος μέχρι τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος στο Κυπριακό και να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.