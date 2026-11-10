Γεωτρύπανο στην Κύπρο τον Δεκέμβριο για εργασίες στο κοίτασμα Πήγασος - Στο Προεδρικό η ExxonMobil

Ο κ. Άρντιλ ανέφερε ότι οι εργασίες θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της πορείας για την υποβολή του σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσματος τον επόμενο χρόνο, ένα σημαντικό επόμενο βήμα για την προώθηση του έργου.

Είπε ότι η εταιρεία είναι «ιδιαίτερα χαρούμενη» που επιστρέφει στην Κύπρο, μετά την ανακήρυξη της εμπορικής βιωσιμότητας των κοιτασμάτων Γλαύκος-Πήγασος νωρίτερα φέτος. «Επιστρέψαμε για να ενημερώσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την ομάδα του για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς και για τα μελλοντικά μας σχέδια», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο κ. Άρντιλ ανακοίνωσε ότι στις αρχές του επόμενου έτους θα πραγματοποιηθούν νέες σεισμικές έρευνες. «Συνεπώς, έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό πρόγραμμα εργασιών», είπε, σημειώνοντας ότι η ExxonMobil συνεργάστηκε με το Υπουργείο και την ομάδα του Υπουργού για να διασφαλίσει πλήρη συντονισμό και την ταχύτερη δυνατή πρόοδο των εργασιών.

Ο κ. Δαμιανός χαρακτήρισε «πολύ εποικοδομητική» τη συνάντηση με την αντιπροσωπεία της ExxonMobil, κατά την οποία έγινε ενημέρωση για τις εξελίξεις στα κοιτάσματα Γλαύκος και Πήγασος. «Όπως έχετε ακούσει, προχωράμε με νέες γεωτρήσεις επίσης, εντός του έτους, κατά τον Δεκέμβριο, και ενημερωθήκαμε και για τις νέες εξελίξεις στην ίδια την ΑΟΖ», είπε.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι συζητήθηκαν επίσης τα τεμάχια 4 και 10Α. «Προχωρούν όλα με βάση τα προαποφασισμένα χρονοδιαγράμματα, και με τελική επενδυτική απόφαση να αναμένεται το 2029 και πρώτο φυσικό αέριο το 2033», δήλωσε. Διευκρίνισε, απαντώντας σε ερώτηση, ότι η τελική επενδυτική απόφαση αφορά τα κοιτάσματα Γλαύκος και Πήγασος.

Ερωτηθείς αν υπάρχει συμφωνία ή συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την αξιοποίηση των τεμαχίων 4 και 10Α, ο κ. Δαμιανός είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η νομική ανταλλαγή απόψεων για την υπογραφή των διαφόρων συμβολαίων, με βάση τα κριτήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, υπάρχει χρονικό διάστημα δύο έως τριών μηνών για να υπογραφούν οι συμφωνίες και να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Πρόσθεσε ότι προτεραιότητα παραμένουν τα κοιτάσματα Γλαύκος και Πήγασος και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ανακοινωθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ