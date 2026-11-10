Το Geely E2 γράφει ιστορία με ένα εκατομμύριο πωλήσεις σε χρόνο ρεκόρ

Το Geely E2 παρουσιάστηκε στις 9 Οκτωβρίου 2024 και από τις πρώτες ημέρες κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση. Χρειάστηκε μόλις 16 ημέρες για να ξεπεράσει τις 10.000 πωλήσεις, ενώ σε λίγο περισσότερες από 200 ημέρες έφτασε τις 200.000 μονάδες. Την 536η ημέρα κυκλοφορίας του είχε ήδη ξεπεράσει τις 600.000 πωλήσεις, ενώ τον Ιούλιο του 2026 έφτασε τις 800.000. Το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου καταγράφηκε στις αρχές Οκτωβρίου, ακριβώς δύο χρόνια μετά το λανσάρισμά του. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο ρυθμός αυτός αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε περίπου ένα Geely E2 κάθε λεπτό. Μόνο τον Οκτώβριο του 2026 οι πωλήσεις του έφτασαν τις 71.337 μονάδες, αποδεικνύοντας ότι η εμπορική του πορεία εξακολουθεί να παρουσιάζει ισχυρή δυναμική. Το 2025, με 465.775 πωλήσεις, η Geely E2 αναδείχθηκε, σύμφωνα με στοιχεία της IHS Markit που επικαλείται η Geely, στο αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως στις κατηγορίες A και B, καθώς και στο πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο στην Κίνα ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Η επιτυχία του δεν περιορίζεται στην κινεζική αγορά. Στην Αυστραλία αναδείχθηκε στο επιβατικό αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις κατά τον μήνα λανσαρίσματός του, ενώ κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Νότια Αφρική. Στην Ιορδανία βρέθηκε στην κορυφή των αμιγώς ηλεκτρικών για τρεις συνεχόμενους μήνες, ενώ στο Μεξικό κατέλαβε μία από τις δύο πρώτες θέσεις τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2026. Σήμερα, η Geely E2 διατίθεται σε περισσότερες από 30 αγορές στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, την Ασία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Πέρα από την εμπορική του επιτυχία, η Geely E2 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτικότητα και την ασφάλεια. Τον Σεπτέμβριο του 2026 απέσπασε πέντε αστέρια στις δοκιμές Euro NCAP και ANCAP, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αξιολόγησης του 2026. Διαθέτει ενισχυμένο αμάξωμα, επτά αερόσακους και το σύστημα προστασίας μπαταρίας Geely Battery Safety System. Η πίσω κίνηση, η ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων πίσω και η ακτίνα στροφής μόλις 4,95 μέτρων διευκολύνουν την κίνηση στην πόλη. Παράλληλα, η συμπαγής ηλεκτρική μονάδα κίνησης 11 σε 1 επιτρέπει τη δημιουργία πενταθέσιου εσωτερικού, με πρόσθετο εμπρός αποθηκευτικό χώρο 70 λίτρων.

Για τη Geely, το πρώτο εκατομμύριο πωλήσεων αποτελεί σημαντική επιβεβαίωση της στρατηγικής της στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και αφετηρία για την περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη ενός μοντέλου που έχει ήδη αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην παγκόσμια αγορά.