Στην τελική ευθεία η συλλογική σύμβαση τα δημόσια νοσηλευτήρια -Συμφώνησαν επί της ουσίας ΟΚΥπΥ και συντεχνίες

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει επί της ουσίας, με τις διαβουλεύσεις να εισέρχονται πλέον στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κατά τη σημερινή συνάντηση έγινε συζήτηση επί του κειμένου της συλλογικής σύμβασης, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποσταλεί στις έξι συνδικαλιστικές οργανώσεις η τελική του μορφή.

Ακολούθως, περί τα τέλη Νοεμβρίου, το κείμενο αναμένεται να τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τελική έγκριση και να ανοίξει ο δρόμος για την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης.

Υπενθυμίζεται ότι οι συντεχνίες ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΥΝΟ είχαν αποφασίσει την αναστολή της 48ωρης απεργίας που ήταν προγραμματισμένη για τις 10 και 11 Νοεμβρίου, μετά την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ του προσχεδίου συμφωνίας που τους είχε επιδοθεί στις 4 Νοεμβρίου.

Η σημερινή εξέλιξη ενισχύει τις προοπτικές οριστικής διευθέτησης της εργασιακής διαφοράς, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι η συλλογική σύμβαση έχει ήδη υπογραφεί. Το επόμενο βήμα είναι η οριστικοποίηση του κειμένου και η εξασφάλιση της τελικής έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο.