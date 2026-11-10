Η Disney έφερε τα Χριστούγεννα νωρίτερα: Η νέα ταινία που συγκινεί το διαδίκτυο

Η ιστορία έχει πρωταγωνιστή τον Τζακ, ένα αγόρι που πιστεύει ότι έχει μεγαλώσει αρκετά ώστε να μην ενθουσιάζεται πλέον με τα Χριστούγεννα. Όταν η οικογένειά του συγκεντρώνεται για να στολίσει το δέντρο, εκείνος δείχνει αδιάφορος και προτιμά να απομακρυνθεί.

Όλα αλλάζουν όταν συναντά ένα μυστηριώδες αόρατο άλογο. Το παράξενο πλάσμα τον παρασύρει σε μια απρόσμενη περιπέτεια, ξυπνώντας ξανά τη φαντασία και τον παιδικό του ενθουσιασμό.

Καθώς οι δυο τους διασχίζουν χιονισμένα τοπία, αποκαλύπτεται ότι ο αόρατος φίλος του δεν είναι ακριβώς αυτό που φανταζόταν. Πρόκειται για έναν από τους ταράνδους του Άγιου Βασίλη, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στα χριστουγεννιάτικα καθήκοντά του.

Η τρίλεπτη ταινία είναι δημιουργία του σκηνοθέτη Ντούγκαλ Γουίλσον, γνωστού από την ταινία «Paddington in Peru», ενώ περιλαμβάνει εμφανίσεις αγαπημένων χαρακτήρων της Disney, όπως ο Γούντι από το Toy Story και η Έλσα από το Frozen.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun, η νέα χριστουγεννιάτικη παραγωγή έχει προκαλέσει συγκίνηση στους θεατές, με ορισμένους να δηλώνουν ότι δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Η ταινία αποτελεί μέρος της φετινής εκστρατείας «Make the Holidays Magic», με την οποία η Disney επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της οικογένειας, της φαντασίας και της προσφοράς. Παράλληλα, η εταιρεία συνεργάζεται με τη φιλανθρωπική οργάνωση Make A Wish για την εκπλήρωση ευχών παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες.

Το «The Invisible Horse» είναι ήδη διαθέσιμο δωρεάν στο YouTube, καθώς και στην πλατφόρμα Disney+.