«Από την έμπνευση στο ευρώ»: Η Κεντρική Τράπεζα ανοίγει τον κόσμο των κερμάτων σε Κύπριους καλλιτέχνες

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΤΚ, το εργαστήρι είχε σκοπό να εξοικειώσει καλλιτέχνες και δημιουργούς με τη νομισματική τέχνη και να παρουσιάσει τις καλλιτεχνικές και τεχνικές απαιτήσεις που διέπουν τον σχεδιασμό και την παραγωγή νομισματικών αντικειμένων.

Κύριοι ομιλητές ήταν η διεθνώς αναγνωρισμένη σχεδιάστρια κερμάτων και γλύπτρια Chiara Principe, με σημαντική εμπειρία στη δημιουργία έργων υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, και ο Γεώργιος Σταματόπουλος, σχεδιαστής του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ). Ο κ. Σταματόπουλος έχει δημιουργήσει πολυάριθμα κέρματα και αποτελεί διακεκριμένο εκπρόσωπο της σύγχρονης ελληνικής νομισματικής τέχνης.

Το εργαστήρι απευθυνόταν σε πτυχιούχους Σχολών Καλών Τεχνών, Γραφιστικής ή συναφών κλάδων οπτικής επικοινωνίας, καθώς και σε καλλιτέχνες που έχουν διακριθεί σε εθνικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς σχεδιασμού κερμάτων ή γραμματοσήμων.

Κατά την έναρξη, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Αγορών της ΚΤΚ, Αντρέας Μυλωνάς, ανέφερε ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στις ενέργειες της Τράπεζας για την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του τομέα των νομισματικών εκδόσεων.

Όπως εξήγησε, η προσπάθεια αφορά την αύξηση του αριθμού των εκδόσεων, τον εμπλουτισμό της θεματολογίας και της εμφάνισής τους, καθώς και την ενίσχυση της ενημέρωσης του κοινού.

Ο κ. Μυλωνάς υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συμμετοχής Κυπρίων καλλιτεχνών στον σχεδιασμό νομισματικών αντικειμένων και τη βούληση της ΚΤΚ να διαμορφώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ευρύτερη εμπλοκή τους στον τομέα.

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα, σημείωσε ότι η ΚΤΚ προτίθεται να συνεχίσει τη διοργάνωση ανάλογων εργαστηρίων, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ακόμη περισσότερους καλλιτέχνες.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις βασικές αρχές της νομισματικής τέχνης, τις καλλιτεχνικές και τεχνικές προδιαγραφές και τα επιμέρους στάδια σχεδιασμού και παραγωγής κερμάτων, μέσα από παρουσιάσεις και συζήτηση με τους δύο επαγγελματίες.

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Σύμφωνα με την ΚΤΚ, η ανταπόκριση μετά το πέρας του εργαστηρίου ήταν ιδιαίτερα θετική.

Πηγή: ΚΥΠΕ