Στην Αττάλεια της Τουρκίας έφθασε το βράδυ της Τρίτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Ηγετών της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31).
Στην Αττάλεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τη Σύνοδο COP31 - Τον υποδέχθηκε Τούρκος αξιωματούχος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στην Αττάλεια της Τουρκίας έφθασε το βράδυ της Τρίτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Ηγετών της COP31
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Αττάλεια ο δημοσιογράφος του «Πολίτη», Φίλιππος Πόλο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφθασε στην τουρκική πόλη συνοδευόμενος από την κυπριακή αντιπροσωπεία, έχοντας ταξιδέψει μέσω Ρόδου.
Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε τούρκος αξιωματούχος.
Την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, ο κ. Χριστοδουλίδης θα απευθυνθεί στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη Σύνοδο, παρουσιάζοντας τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Στο περιθώριο της διάσκεψης αναμένεται να πραγματοποιήσει διμερείς επαφές, μεταξύ των οποίων και συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Προέδρου με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ή τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται μη προγραμματισμένες επαφές.
Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Αττάλεια, ο Πρόεδρος θα μεταβεί στο Δουβλίνο, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 12 και 13 Νοεμβρίου αντίστοιχα.
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