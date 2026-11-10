Στην Αττάλεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τη Σύνοδο COP31 - Τον υποδέχθηκε Τούρκος αξιωματούχος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Αττάλεια ο δημοσιογράφος του «Πολίτη», Φίλιππος Πόλο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφθασε στην τουρκική πόλη συνοδευόμενος από την κυπριακή αντιπροσωπεία, έχοντας ταξιδέψει μέσω Ρόδου.

Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε τούρκος αξιωματούχος.

Την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, ο κ. Χριστοδουλίδης θα απευθυνθεί στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη Σύνοδο, παρουσιάζοντας τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στο περιθώριο της διάσκεψης αναμένεται να πραγματοποιήσει διμερείς επαφές, μεταξύ των οποίων και συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Προέδρου με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ή τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται μη προγραμματισμένες επαφές.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Αττάλεια, ο Πρόεδρος θα μεταβεί στο Δουβλίνο, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 12 και 13 Νοεμβρίου αντίστοιχα.