Στόχος η μείωση της ενεργειακής φτώχειας κατά 10% έως το 2030

Ο υπουργός είπε ότι οι πολιτικές ενισχύονται και εξελίσσονται με συγκεκριμένους στόχους και μέτρα για περιορισμό του ενεργειακού κόστους, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και διευκόλυνση της πρόσβασης των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών σε καθαρή και προσιτή ενέργεια. Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο, σχεδόν το 15% των νοικοκυριών στην Κύπρο επηρεάζεται από την ενεργειακή φτώχεια. Ο κ. Δαμιανός σημείωσε την ανάγκη ενίσχυσης των πολιτικών και καλύτερης στόχευσης της στήριξης, ώστε κανένα επηρεαζόμενο νοικοκυριό να μη μείνει πίσω.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου, πρόσθεσε, απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, στοχευμένες παρεμβάσεις και διαρκή συνεργασία των κρατικών υπηρεσιών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών φορέων και των οργανισμών του ενεργειακού τομέα. Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση προβλέπει ότι έως το 2030 το 15,1% του συνολικού εθνικού υποχρεωτικού σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση θα πρέπει να επιτευχθεί με μέτρα ενεργειακής απόδοσης για νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, ευάλωτους πελάτες και κατοίκους κοινωνικών κατοικιών.

Ο κ. Δαμιανός χαρακτήρισε το 2026 σημαντικό ορόσημο, καθώς ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο. Με τον περί Ενεργειακής Απόδοσης Νόμο του 2026, η ενεργειακή φτώχεια αποκτά ορισμό στην εθνική νομοθεσία, που λαμβάνει υπόψη την οικονομική αδυναμία, το ανεπαρκές διαθέσιμο εισόδημα, τις υψηλές ενεργειακές δαπάνες και τη χαμηλή ενεργειακή απόδοση των κατοικιών. Στις 8 Ιουλίου 2026, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία και τη δομή του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης για την Ενεργειακή Φτώχεια. Σε αυτό προβλέπονται, μεταξύ άλλων, Εθνικό Παρατηρητήριο από κρατικούς φορείς για ετήσια παρακολούθηση και αξιολόγηση του φαινομένου, αξιοποίηση δικτύου εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη πολιτικών και δημιουργία Τοπικών Ενεργειακών Κόμβων.

Για την άμεση στήριξη ευάλωτων καταναλωτών και τη μακροπρόθεσμη μείωση των ενεργειακών αναγκών των νοικοκυριών, το Υπουργείο εφαρμόζει σειρά μέτρων. Με το Ειδικό Οικιακό Τιμολόγιο Ηλεκτρικής Ενέργειας, περισσότερα από 30.000 ευάλωτα νοικοκυριά έχουν μειωμένες χρεώσεις περίπου κατά 20%. Σχέδια χορηγιών καλύπτουν έως και το 80% του επιλέξιμου κόστους ενεργειακής αναβάθμισης για ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ για επιμέρους παρεμβάσεις, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, οι χορηγίες φτάνουν έως και το 100%. Στήριξη παρέχεται επίσης για αντικατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων και ενεργοβόρων οικιακών συσκευών.

Ο υπουργός ανέφερε ότι σχεδιάζονται νέα, στοχευμένα σχέδια χορηγιών για ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά, με δυνατότητα κάλυψης έως και του 100% του επιλέξιμου κόστους. Θα δίνεται η δυνατότητα είτε συνολικής ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας είτε σταδιακών, μεμονωμένων παρεμβάσεων, με βάση την αρχή «Energy Efficiency First»: πρώτα οι επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και στη συνέχεια η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών. Παράλληλα, πόροι περίπου 100 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, μαζί με την εθνική συνεισφορά, αναμένεται να συμβάλουν στην επιτάχυνση αναβαθμίσεων, στην προώθηση καθαρότερων τεχνολογιών και στην πρόσβαση σε προσιτές ενεργειακές λύσεις. Ο κ. Δαμιανός σημείωσε ακόμη ότι οι ενεργειακές κοινότητες και οι κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας διευρύνουν τις δυνατότητες συλλογικής συμμετοχής των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας συνέδεσε την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου και Ελλάδας μέσω του GSI με την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στην Κύπρο. Ανέφερε ότι η διασύνδεση θα μπορούσε να μειώσει τις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο κατά 19% και να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση έως 138 εκατ. ευρώ για τους καταναλωτές στις δύο χώρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα συμβάλει επίσης στη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος, στη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ και στην εισαγωγή φθηνότερου ρεύματος. Σημείωσε ότι η Κύπρος παραμένει το τελευταίο μη διασυνδεδεμένο κράτος μέλος της ΕΕ.

Παρουσιάζοντας την εμπειρία του Δήμου Αθηναίων, ο κ. Δούκας αναφέρθηκε σε κοινωνικές πολιτικές στήριξης ενεργειακά ευάλωτων πολιτών, μεταξύ των οποίων η απαλλαγή από δημοτικά τέλη. Περιέγραψε επίσης το Athens Energy Portal, πλατφόρμα παρακολούθησης και διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών σε δημόσια κτίρια, με προοπτική επανεπένδυσης της εξοικονόμησης προς όφελος ευάλωτων πολιτών. Μίλησε ακόμη για το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας, που δημιουργήθηκε για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών και την παροχή συμβουλευτικής και στοχευμένης υποστήριξης, καθώς και για την Κάρτα Ενεργειακής Ωφέλειας, η οποία προσφέρει σε επιλέξιμα νοικοκυριά πρόσβαση σε εργαλεία στήριξης και οφέλη.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος είπε ότι οι Τοπικές Αρχές έχουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και ότι ο Δήμος έχει διαμορφώσει συγκεκριμένες προτάσεις. Ζήτησε τη δημιουργία Μητρώου Ενεργειακής Φτώχειας και τη χαρτογράφηση αναγκών σε επίπεδο Δήμων, ώστε οι παρεμβάσεις να βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και να φτάνουν σε όσους τις χρειάζονται περισσότερο. Ανέφερε επίσης ότι ο Δήμος εισηγήθηκε τη δημιουργία Γραφείου «One Stop Shop» για την Ενεργειακή Φτώχεια, σε σύνδεση με τις κοινωνικές υπηρεσίες, για ενημέρωση, καθοδήγηση, ενεργειακή συμβουλευτική και βοήθεια στην αξιοποίηση χορηγιών και χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ο κ. Προύντζος υπογράμμισε τη σημασία των ενεργειακών κοινοτήτων πολιτών, που μπορούν να δώσουν δυνατότητα συμμετοχής στην ενεργειακή μετάβαση και σε νοικοκυριά χωρίς τη δυνατότητα εγκατάστασης δικών τους φωτοβολταϊκών. Ως παράδειγμα ανέφερε την Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών «Λευκοθέα», που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία των Δήμων Λευκωσίας, Λακατάμειας και Λατσιών-Γερίου. Ο Δήμος Λευκωσίας συμμετέχει επίσης στο ευρωπαϊκό έργο LIFE EP-MED, μέσω του οποίου αποκτά πρόσβαση σε τεχνογνωσία, εργαλεία και καλές πρακτικές για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του φαινομένου. Ο δήμαρχος είπε ότι θεωρεί αναγκαίο ένα Ειδικό Ταμείο Ενεργειακής Φτώχειας και στενότερη συνεργασία κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης για τη χρηματοδότηση ενεργειακών αναβαθμίσεων, αντικατάστασης ενεργοβόρων συσκευών και μέτρων εξοικονόμησης για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Κατέληξε λέγοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση θα είναι επιτυχημένη μόνο αν είναι δίκαιη και συμπεριληπτική, με συμμετοχή όλων στα οφέλη της και χωρίς να μένει κανένα νοικοκυριό πίσω.

Πηγή: ΚΥΠΕ