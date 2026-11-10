Στα χαρακώματα οι «27» για τα χρήματα της Ουκρανίας - Απειλές για βέτο πριν από τη Σύνοδο στο Δουβλίνο

Ο Μερτς, σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η οποία περιήλθε σε γνώση του Reuters, δήλωσε ότι ολόκληρη η ΕΕ οφείλει να συμβάλει στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς η χώρα αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Πρόσθεσε ότι η δέσμευση ότι όλα τα μέλη της ΕΕ θα βοηθήσουν την Ουκρανία να καλύψει ένα προβλεπόμενο χρηματοδοτικό κενό 70 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 -με αναμενόμενη συνεισφορά της ΕΕ ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ - είναι προϋπόθεση για τη «συζήτηση οποιωνδήποτε περαιτέρω θεμάτων, ιδιαίτερα εκείνων με οικονομικές επιπτώσεις».

Η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία εξαιρούνται από τη συνεισφορά στο δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που χορηγήθηκε στην Ουκρανία για τις χρηματοδοτικές της ανάγκες το 2026 και το 2027.

Η κίνηση του Μερτς ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια αξιοποίησης της θέσης της Γερμανίας ως του μεγαλύτερου συνεισφέροντος στον προϋπολογισμό προκειμένου να ασκηθεί πίεση σε χώρες που διστάζουν να δεσμευτούν για περαιτέρω στήριξη προς την Ουκρανία.

Η Γερμανία ζητά από όλες τις χώρες της ΕΕ, «χωρίς εξαίρεση», να δεσμευτούν να καλύψουν αυτό το έλλειμμα πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό των 27.

Το Βερολίνο θέλει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη της άτυπης συνόδου κορυφής της Παρασκευής στο Δουβλίνο.

«Αυτός είναι εκβιασμός και δεν θα ενδώσω», δήλωσε ο Σλοβάκος εθνικιστής ηγέτης Ρόμπερτ Φίτσο σε δημοσιογράφους στην Μπρατισλάβα, αναφερόμενος στις δηλώσεις του Φρίντριχ Μερτς, δεσμευόμενος να απαντήσει, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «έχουμε το ίδιο δικαίωμα βέτο με τον Γερμανό ομοσπονδιακό καγκελάριο»

Κατά την επίσκεψή του στην Μπρατισλάβα σήμερα, ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις δήλωσε ότι «δεν καταλαβαίνει» γιατί ο Μερτς «το είπε αυτό».

Πρόσθεσε ότι ο προϋπολογισμός που απειλεί να μπλοκάρει περιλαμβάνει επίσης 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε βοήθεια προς την Ουκρανία.

Ο Φίτσο έχει ασκήσει κριτική στην πολιτική της ΕΕ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αντιτασσόμενος στη στρατιωτική βοήθεια και διατηρώντας φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία, την ώρα που άλλοι ηγέτες της ΕΕ έχουν απομονώσει τη Μόσχα εξαιτίας της εισβολής του 2022 στην Ουκρανία

Ο Τσέχος πρωθυπουργός, στο πλευρό του Φίτσο, δήλωσε ότι το μπλοκάρισμα του προϋπολογισμού της ΕΕ θα σήμαινε επίσης το μπλοκάρισμα των κονδυλίων που προορίζονται για την Ουκρανία.

Η ΕΕ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της, ο οποίος θα ξεκινήσει το 2028.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ