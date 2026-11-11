Στο 32% το ποσοστό στην Κύπρο που αδυνατούσε να καλύψει απρόβλεπτες δαπάνες το 2025

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το αντίστοιχο ποσοστό υποχώρησε στο 29,2% το 2025, από 30% το 2024.

Το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών σημειώθηκε στην Ελλάδα, όπου το 50,5% του πληθυσμού αδυνατούσε να καλύψει τέτοιες δαπάνες. Ακολούθησαν η Λετονία με 43,7% και η Βουλγαρία με 42,4%.

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ολλανδία, με 15,3%, και στη Μάλτα και την Τσεχία, με 18,7% και στις δύο χώρες.

Η Eurostat επισημαίνει ότι η δυνατότητα αντιμετώπισης απρόβλεπτων γεγονότων μπορεί να επηρεάζει το αίσθημα ασφάλειας και, κατ’ επέκταση, την ποιότητα ζωής. Η οικονομική ασφάλεια περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα κάλυψης απρόβλεπτων οικονομικών δαπανών και την έγκαιρη εκπλήρωση τακτικών πληρωμών.

Πηγή: ΚΥΠΕ