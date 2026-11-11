Το 32% του πληθυσμού στην Κύπρο δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες οικονομικές δαπάνες το 2025, ποσοστό μειωμένο από το 34,8% που καταγράφηκε το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.
Στο 32% το ποσοστό στην Κύπρο που αδυνατούσε να καλύψει απρόβλεπτες δαπάνες το 2025
Το ποσοστό μειώθηκε από 34,8% το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Στην ΕΕ διαμορφώθηκε στο 29,2%.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το αντίστοιχο ποσοστό υποχώρησε στο 29,2% το 2025, από 30% το 2024.
Το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών σημειώθηκε στην Ελλάδα, όπου το 50,5% του πληθυσμού αδυνατούσε να καλύψει τέτοιες δαπάνες. Ακολούθησαν η Λετονία με 43,7% και η Βουλγαρία με 42,4%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ολλανδία, με 15,3%, και στη Μάλτα και την Τσεχία, με 18,7% και στις δύο χώρες.
Η Eurostat επισημαίνει ότι η δυνατότητα αντιμετώπισης απρόβλεπτων γεγονότων μπορεί να επηρεάζει το αίσθημα ασφάλειας και, κατ’ επέκταση, την ποιότητα ζωής. Η οικονομική ασφάλεια περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα κάλυψης απρόβλεπτων οικονομικών δαπανών και την έγκαιρη εκπλήρωση τακτικών πληρωμών.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.