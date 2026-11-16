Ο Υπουργός σημείωσε ότι οι εταιρείες που θα ενταχθούν στα Ταμεία Προνοίας αν και όταν αυτά καταστούν υποχρεωτικά δεν θα τύχουν των ίδιων κινήτρων που θα λάβουν όσες εταιρείες επιλέξουν να ενταχθούν από την αρχή της εφαρμογής του δεύτερου πυλώνα, όταν αυτά θα είναι εθελοντικά.

Εξηγώντας την πρότασή του, σε δηλώσεις του μετά την Επιτροπή, ο Υπουργός είπε ότι «μια ώρα πριν από τη συνεδρία στη Βουλή είχαμε συνάντηση στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, όπου ξεκινήσαμε να αναφέρουμε τις θέσεις της κυβέρνησης για τον πυλώνα 2».

Υπενθυμίζεται ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν τα Ταμεία Προνοίας να γίνουν υποχρεωτικά για όλους, ενώ οι εργοδοτικές οργανώσεις ζητούν να μείνουν σε εθελοντική βάση, με την παραχώρηση ισχυρών κινήτρων για την επέκτασή τους.

Ο Υπουργός είπε ότι η θέση της κυβέρνησης σταθμίζει τις δύο διαφορετικές θέσεις των εταίρων. «Θα μπορούσε να ξεκινήσει η εθελοντική εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα με έναν χρονικό ορίζοντα 3-4 χρόνων στον οποίο θα πρέπει το 50-60% των επιχειρήσεων να ενταχθούν εθελοντικά στα Ταμεία Προνοίας». Όσες επιχειρήσεις το κάνουν, ανέφερε, θα έχουν ισχυρά αντισταθμιστικά μέτρα.

Ωστόσο, «αν δεν φτάσουμε σε αυτό το όριο που θα τεθεί, αυτόματα ο πυλώνας δύο θα μετατραπεί σε υποχρεωτικό, με βάση τη νομοθεσία που θα ψηφιστεί, και οι εταιρείες που θα ενταχθούν υποχρεωτικά δεν θα τύχουν των ωφελημάτων που θα λάβουν οι εταιρείες που μπήκαν εθελοντικά».

Ο Υπουργός σημείωσε ότι προσπάθεια είναι να βρεθεί «η μέση λύση, για να βρούμε τη χρυσή τομή».

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός εξέφρασε στην Επιτροπή την «κάθετη θέση» του Υπουργείου, προκειμένου τα Ταμεία Προνοίας να λειτουργούν ως μηνιαία δόση προς τον συνταξιούχο, «να είναι μηνιαίο συμπλήρωμα στη σύνταξη, και όχι στοιχείο δανεισμού, ώστε ο συνταξιούχος να διάγει μια καλύτερη ζωή, καθώς ο πρώτος πυλώνας για πολλούς δεν φτάνει».

Αν χρειαστεί θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναδρομικότητας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, ρώτησε τον Υπουργό τι αναμένει η κυβέρνηση από τη Βουλή σε σχέση με τη μεταρρύθμιση, με δεδομένο το ότι το νομοσχέδιο εξαγγέλθηκε το καλοκαίρι και αναμένεται να οδηγηθεί στη Βουλή το νωρίτερο τέλη Νοεμβρίου, χωρίς συμφωνημένο πλαίσιο. «Η κυβέρνηση αναμένει ότι θα ψηφιστεί πριν το τέλος του χρόνου για να εφαρμοστεί από 1/1/2027;», ρώτησε.

Αντίστοιχα, ο Επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, εξέφρασε προβληματισμό για το κατά πόσο η κυβέρνηση θεωρεί ότι μια μεταρρύθμιση που γίνεται κάθε κάποιες δεκαετίες, «είναι τόσο απλό για τη Βουλή να το δει σε 4-5 συνεδρίες». Σημείωσε, δε, ότι αν κυβέρνηση δεν έχει αυτή την προσδοκία, θα πρέπει να έρθει εξ αρχής με φόρμουλα αναδρομικής ισχύος.

Απαντώντας σε ερώτηση της Βουλευτού του ΔΗΣΥ, Σάβιας Ορφανίδου, πότε αναμένεται να κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή, ο Υπουργός είπε ότι η κατάθεση αναμένεται «ανά πάσα στιγμή». Εξήγησε ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ένα κώλυμα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η Νομική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, είπε ότι οι νέες παροχές που προβλέπονται για ΑμΕΑ, τους άτυπους φροντιστές κ.λ.π, θα πρέπει να εφαρμόζονται και για τους Ευρωπαίους πολίτες, που δούλεψαν στην Κύπρο για κάποιο διάστημα, αλλά στη συνέχεια έφυγαν. Ωστόσο, αν γίνει αυτό, θα προκύψει μια μεγάλη αύξηση €100 εκ., την οποία «τα Ταμεία δεν θα αντέξουν». Η Νομική Υπηρεσία, εξήγησε, προσπαθεί να βρει τρόπο να περιορίσει την πρόνοια σε όσους διαμένουν στην Κύπρο.

Όσον αφορά τις τοποθετήσεις των Βουλευτών για μη έγκαιρη ψήφιση του νομοσχεδίου, ο Υπουργός είπε ότι είναι «αναφαίρετο δικαίωμα της Βουλής να συνεδριάζει όποτε κρίνει σκόπιμο», κάνοντας έκκληση, ωστόσο, να ψηφιστεί εντός του 2026, για να εφαρμοστεί από 1/1/2027. Εκτίμησε ότι όταν το νομοσχέδιο αναπτυχθεί στην ολότητά του ενώπιον των Βουλευτών «θα αντιληφθούν ότι έχουν βάση αυτά που λέμε, θα μπορούν να το δουν, να το εξαντλήσουν και να το ψηφίσουν».

Σημείωσε, ωστόσο, ότι αν δεν μπορέσει η Βουλή να το ψηφίσει εγκαίρως, «θα εξετάσουμε με ποιο τρόπο δεν θα χάσει οποιοσδήποτε συνταξιούχος τα ωφελήματα που θα ξεκινούσαν από 1/1». Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το θέμα, είπε ότι δεν έχει εξεταστεί ακόμη νομικά αυτό το ενδεχόμενο, καθώς «στόχος είναι να ψηφιστεί εγκαίρως».

Παρουσίαση μεταρρύθμισης

Παρουσιάζοντας στους Βουλευτές την πρόταση για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ανέφερε ότι συνιστά συνολικό επανασχεδιασμό του συστήματος συντάξεων της Κύπρου με τρεις βασικούς στόχους: τη διασφάλιση επαρκούς συνταξιοδοτικού εισοδήματος, την αλληλεγγύη και δικαιοσύνη μεταξύ και εντός των γενεών και τη διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, από τη μεταρρύθμιση αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 123.000 υφιστάμενοι συνταξιούχοι, εκ των οποίων πέραν των 50.000 θα λάβουν αύξηση άνω των €100 μηνιαίως και περισσότερα από 10.000 άτομα θα λάβουν μηνιαία αύξηση άνω των €200.

«Το νέο σύστημα εισάγει αναθεωρημένη βασική σύνταξη, η οποία αντικαθιστά την υφιστάμενη βασική σύνταξη του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ενισχύει ουσιαστικά την επάρκεια των χαμηλών συντάξεων, ενώ η συμπληρωματική (αναλογική) σύνταξη διατηρεί τον ανταποδοτικό της χαρακτήρα και αναπροσαρμόζεται», είπε.

Παρουσιάζοντας τις κυριότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου, ο Υπουργός αναφέρθηκε στις αυξήσεις συντάξεων από 5% μέχρι 60%, οι οποίες θα αποδοθούν τμηματικά εντός τριετίας (30% το πρώτο έτος, 30% το δεύτερο και 40% το τρίτο). Αναφέρθηκε, επίσης, στην εγγυημένη ελάχιστη αύξηση €30 μηνιαίως για τους υφιστάμενους συνταξιούχους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σύνταξη μέχρι €600, στη χορήγηση συμπληρωμάτων βασικής ασφάλισης στους υφιστάμενους συνταξιούχους και σε όσους συνταξιοδοτηθούν στα πρώτα πέντε έτη εφαρμογής, καθώς και αναγνώριση λογιζόμενης βασικής ασφάλισης σε κάθε υφιστάμενο και μελλοντικό συνταξιούχο.

Σημείωσε, ακόμα, τη στήριξη ατόμων που δικαιολογημένα ήταν εκτός αγοράς εργασίας, όπως γονείς με ευθύνες φροντίδας, άτυποι φροντιστές, φοιτητές, άτομα με αναπηρία και νέοι που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, την ελάφρυνση της αναλογιστικής μείωσης για συνταξιοδότηση στο 63ο έτος, τη διεύρυνση της βάσης χρηματοδότησης του Ταμείου, με νέα υποχρέωση εισφοράς από εισοδηματίες, τη διατήρηση της κοινωνικής σύνταξης και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου με απόδοση με εισοδηματικά κριτήρια.

Απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπου Πετρίδη για το πώς θα εφαρμοστούν οι πρόνοιες της μεταρρύθμισης για εισφορές από εισοδηματίες και από όσους λαμβάνουν μερίσματα, ο Υπουργός εξήγησε ότι η πρόνοια αφορά άτομα εισοδηματίες ή μετόχους που το δηλωμένο εισόδημά τους εξασφαλίζει κάτω από μία ασφαλιστική μονάδα ανά έτος (στις €11.500 σήμερα), με αποτέλεσμα όταν συνταξιοδοτηθούν να λαμβάνουν κοινωνική σύνταξη ως άποροι.

Συγκεκριμένα, είπε ότι όσοι έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές (ενοίκια, μερίσματα κ.λπ.) θα πρέπει να εισφέρουν στο ΤΚΑ μέχρι του ποσού της μίας ασφαλιστικής μονάδας, που θα τους διασφαλίζει «σύνταξη από το ΤΚΑ και όχι από τους φορολογούμενους». Διευκρίνισε ότι η υποχρέωση αφορά μόνο τις €11.500 για τα ενοίκια και τις €23.000 τον χρόνο (2 ασφαλιστικές μονάδες) για τα μερίσματα. «Αν, ωστόσο, κάποιος δουλεύει και βάζει κοινωνικές ασφαλίσεις δεν έχει υποχρέωση να βάλει επιπλέον για τα εισοδήματά του», ανέφερε. Όπως σημείωσε, η ρύθμιση διευρύνει τη βάση των ασφαλισμένων και επιλύει στρεβλώσεις.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου εξέφρασε τη θέση του κόμματος της ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση πρέπει να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ΤΚΑ, να μην προβλέπει περαιτέρω αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης, να μην αυξάνει τις εισφορές, και να πρόκειται για ένα δίκαιο σύστημα.

Σε δηλώσεις του μετά την Επιτροπή, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ανδρέας Κωνσταντίνου, σημείωσε ότι «δεν μπορούμε να μιλάμε για ολοκληρωμένη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση όταν αυτή δεν καλύπτει και τους τέσσερις πυλώνες του συνταξιοδοτικού συστήματος», ενώ αναφέρθηκε στην καθυστέρηση κατάθεσης του νομοσχεδίου από το Υπουργείο. Εντός της Επιτροπής, ο κ. Κωνσταντίνου ρώτησε ποιο αναμένεται να είναι το εκτιμώμενο κόστος της μεταρρύθμισης και κατά πόσο έχει ληφθεί υπόψη η μεταβολή του δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων.

Σε δική του παρέμβαση, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς είπε ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ήταν μεγάλη ευκαιρία για να μην υπάρχουν πια συνταξιούχοι κάτω από το όριο της φτώχειας, αλλά τελικά «αυτό δεν θα επιτευχθεί», σημειώνοντας ότι σήμερα ένας στους τρεις συνταξιούχους βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας.

Επιπλέον, ανέφερε ότι δεν γίνεται να δοθούν ωφελήματα στους σημερινούς συνταξιούχους «και να φορτωθούν τα βάρη οι επόμενες γενιές». Αναφέρθηκε, συγκεκριμένα, στις πρόνοιες για την πρόωρη αφυπηρέτηση στο 63ο έτος, που, όπως είπε, «πρακτικά δεν θα μπορεί να γίνει». Ρώτησε, επίσης, αν θα προσμετράται η περίοδος σπουδών και φροντίδας παιδιών για θεμελίωση σύνταξης στα 63.

Ο Υπουργός αναγνώρισε ότι η μεταρρύθμιση δεν θα φτάσει τους χαμηλοσυνταξιούχους πάνω από το όριο της φτώχειας, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει η οικονομική ευχέρεια του Ταμείου και του κράτους να αποδώσει περισσότερα από €800 εκ. την πρώτη εξαετία για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση». Σημείωσε, ωστόσο, ότι ανεβάζει τις συντάξεις μέχρι και 60%, και αναπροσαρμόζεται και το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων.

Όσον αφορά το όριο αφυπηρέτησης στα 63, ο Υπουργός είπε ότι «η φιλοσοφία είναι ότι δεν θέλουμε το όριο συνταξιοδότησης να είναι στα 63, άρα οποιαδήποτε αφυπηρέτηση προηγουμένως θα έχει επιπτώσεις, με τις οποίες δυσκολεύουμε κάποιον να φύγει πριν τα 65». Διευκρίνισε ότι αφαιρείται η θεμελίωση της σύνταξης με αναγνώριση χρόνων σπουδών και φροντίδας παιδιών, αλλά αυτά παραμένουν και επαυξάνονται τις μονάδες, αφού θεμελιωθεί η σύνταξη.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, αναφέρθηκε στην ανάγκη να αυξηθούν οι χαμηλές συντάξεις, η μεταρρύθμιση να είναι κοινωνικά δίκαιη, αλλά να μη συγχέεται με την κοινωνική πολιτική του κράτους. «Να είναι δίκαιη και να έχει να κάνει με το ύψος των συνεισφορών, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι συντάξεις μελλοντικών γενεών», είπε και ρώτησε αν υπάρχει κάποια πρόνοια στη μεταρρύθμιση για τις πολύτεκνες μητέρες.

Αντίστοιχα, ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Χατζηγεωργίου, ζήτησε να διασφαλιστεί ότι κανένας χαμηλοσυνταξιούχος δεν θα έχει χαμηλότερο εισόδημα από σήμερα.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαούρης, αναφέρθηκε στο ζήτημα της αποπληρωμής του χρέους €12 δισ. του κράτους προς το ΤΚΑ, σημειώνοντας ότι «είναι έγκλημα κατά των ανθρώπων που πλήρωναν τόσα χρόνια». Ζήτησε λεπτομέρειες για το πώς θα εξοφληθεί το χρέος. Ζήτησε τα ακριβή στοιχεία για το πότε δανείστηκε το κράτος, πόσα και με τι συμφωνίες, και πόσοι είναι οι τόκοι, καθώς και ποιος θα διαχειρίζεται τα νέα επενδυτικά αποθεματικά.

Ο κ. Λαούρης ρώτησε, επίσης, τον Υπουργό, αν το 2031 οι εργαζόμενοι θα είναι σε δυσμενέστερη θέση από σήμερα. Ρώτησε, επίσης, ποιο θα ήταν το δημοσιονομικό κόστος αν εφαρμοζόταν η πρόταση της Άμεσης Δημοκρατίας για κατώτατη σύνταξη στα €1.088.

Πηγή: ΚΥΠΕ