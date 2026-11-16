Το Δικαστήριο ήταν απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση άλλης υπόθεσης, ενώ δεν υπήρχε διαθέσιμος διερμηνέας τουρκικής γλώσσας, η οποία είναι η μητρική γλώσσα του Οζ Καραχάν. Ο διαθέσιμος διερμηνέας ήταν αγγλόφωνος.

Ο δικηγόρος των δύο κατηγορουμένων, Ευστάθιος Ευσταθίου, δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να πραγματοποιηθεί η ακρόαση. Έτοιμη ήταν και η Κατηγορούσα Αρχή, η οποία είχε εξασφαλίσει την παρουσία μάρτυρα κατηγορίας.

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί κατά τη στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου 2024, όταν επιχείρησαν να αναρτήσουν πανό απέναντι από την εξέδρα των επισήμων, στη Λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ, στη Λευκωσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ