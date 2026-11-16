Με ανακοίνωσή Τύπου του τη Δευτέρα (16/11), το Συμβούλιο απαντά στις δημόσιες καταγγελίες των Χρίστου Νικολάου και Βασίλη Αρτεμίου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς τους περί κατάχρησης εξουσίας, άνισης μεταχείρισης και προβληματικών διαδικασιών αδειοδότησης.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι δύο επιχειρηματίες έχουν αναπτύξει συνεργασίες με κτηματομεσιτικά γραφεία που λειτουργούν στις κατεχόμενες περιοχές, χρησιμοποιώντας την ίδια επωνυμία.

Καταγγελία στην Αστυνομία και ενδεχόμενες πειθαρχικές διαδικασίες

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η συγκεκριμένη υπόθεση διερευνήθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και διαπιστώθηκε η ύπαρξη των συνεργασιών που καταγγέλλει.

Όπως αναφέρει, προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο προκύπτουν ποινικά αδικήματα, ενώ παράλληλα εξετάζει το ενδεχόμενο έναρξης πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον των εμπλεκομένων.

Το Συμβούλιο κατηγορεί επίσης τους δύο επιχειρηματίες για συστηματική παραβίαση της νομοθεσίας, ισχυρισμός που διατυπώνεται στην ανακοίνωσή του χωρίς να παρατίθενται συγκεκριμένες αποφάσεις αρμόδιων δικαστικών ή πειθαρχικών οργάνων.

Καταγγελίες για αδήλωτα εισοδήματα και χαμηλούς μισθούς

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις διαδικασίες ελέγχου των κτηματομεσιτικών γραφείων και στις εργασιακές πρακτικές που, σύμφωνα με το Συμβούλιο, έχουν εντοπιστεί στον κλάδο.

Όπως υποστηρίζει, κατά τους ελέγχους έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις γραφείων με 50 έως 100 υπαλλήλους, χωρίς να καταβάλλονται μισθοί, καθώς και δηλωμένες μηνιαίες απολαβές ύψους μόλις 131 και 876 ευρώ.

Το Συμβούλιο αναφέρει ακόμη ότι έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις εργαζομένων που πληρώνονται με μετρητά ή αποκλειστικά με προμήθεια, αλλά και πρακτικές δημιουργίας εταιρειών από υπαλλήλους, μέσω των οποίων, όπως καταγγέλλει, καταβάλλονται αδήλωτα εισοδήματα.

Απορρίπτει παράλληλα τις επικρίσεις για καθυστερήσεις στην ανανέωση αδειών, υποστηρίζοντας ότι αυτές προκύπτουν όταν οι αιτητές δεν υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή όταν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

Τι απαντά για τις καταγγελίες περί χρηματισμού

Το Συμβούλιο τοποθετείται και για καταγγελία περί χρηματισμού, αναφέροντας ότι αυτή αποσύρθηκε από τον ίδιο τον παραπονούμενο.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι κατέχει γραπτό έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο πρόσωπο που το κατηγόρησε δημόσια τις τελευταίες ημέρες είχε υποκινήσει τον παραπονούμενο να προχωρήσει στην καταγγελία, με σκοπό να πληγεί το κύρος του Συμβουλίου.

Πρόκειται για ισχυρισμούς του Συμβουλίου, οι οποίοι δεν συνοδεύονται στην ανακοίνωση από δημοσιοποίηση του σχετικού εγγράφου.

Όσον αφορά καταγγελίες για σωματική επίθεση στη Λεμεσό, το Συμβούλιο υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν το αφορά.

Η απάντηση για τις εκλογές και τη λειτουργία του Συμβουλίου

Απαντώντας στις επικρίσεις για τη λειτουργία του, το Συμβούλιο τονίζει ότι αποτελεί θεσμοθετημένο εποπτικό όργανο και ότι οι εγκύκλιοί του εγκρίνονται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν τρεις κυβερνητικοί εκπρόσωποι.

Απορρίπτει επίσης καταγγελίες περί εκφοβισμού ψηφοφόρων κατά τις εκλογές του, επισημαίνοντας ότι η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πρόεδρος Μαρίνος Κυναιγείρου και τα αιρετά μέλη επανεξελέγησαν με ποσοστό στήριξης άνω του 71%, ενώ οι Χρίστος Νικολάου και Βασίλης Αρτεμίου συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία χωρίς να εκλεγούν.

Το Συμβούλιο υποστηρίζει ακόμη ότι δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό στον κλάδο, καθώς οι προϋποθέσεις αδειοδότησης καθορίζονται από τη νομοθεσία και οι σχετικές εξετάσεις διενεργούνται από ανεξάρτητο φορέα.

Καταλήγοντας, δηλώνει αποφασισμένο να προστατεύσει το κύρος και τη φήμη του, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες επικρίσεις προέρχονται από μικρή μερίδα επαγγελματιών που επιδιώκουν την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων.

Το ιστορικό της αντιπαράθεσης

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Νοεμβρίου ο ΣΚΕΚ, σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο ΚΕΒΕ, είχε προχωρήσει σε σειρά σοβαρών καταγγελιών κατά του Συμβουλίου, ζητώντας ανεξάρτητη διερεύνηση, εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και επανεξέταση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Οι καταγγελίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, καθυστερήσεις στην ανανέωση αδειών, φερόμενες παρεμβάσεις στις εκλογές, περιορισμούς στην άσκηση του επαγγέλματος και ενδεχόμενες καταχρήσεις εξουσίας.

Είχε προηγηθεί, στις 3 Νοεμβρίου, ανακοίνωση του ΣΚΕΚ σύμφωνα με την οποία παλαιότερη υπόθεση για φερόμενη εμπλοκή κτηματομεσιτικών επιχειρήσεων σε παράνομες δραστηριότητες στα κατεχόμενα αρχειοθετήθηκε, καθώς δεν προέκυψε επαρκής μαρτυρία για ποινική δίωξη. Από τη νέα ανακοίνωση του Συμβουλίου δεν διευκρινίζεται εάν η καταγγελία που επικαλείται αφορά την ίδια υπόθεση ή διαφορετική διερεύνηση.

Το Συμβούλιο, ολοκληρώνοντας την απάντησή του, δηλώνει αποφασισμένο να προστατεύσει το κύρος και τη φήμη του, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να ασκεί τις εποπτικές του αρμοδιότητες και να εφαρμόζει τη νομοθεσία.