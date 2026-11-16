Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων υποστήριξαν ότι ενδεχόμενη αύξηση του προσδόκιμου ζωής δεν συνεπάγεται αυτόματη αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, αλλά ενεργοποιεί τη διαδικασία για κοινωνικό διάλογο. Το Υπουργείο, από την πλευρά του, ερμηνεύει την ισχύουσα πρόνοια ως αυτόματη διαδικασία, για την οποία χρειάζονται μόνο τεχνοκρατικές διευκρινίσεις προκειμένου να εκδοθούν κανονισμοί.

Στην έναρξη της συνεδρίασης, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, σχολίασε δημοσίευμα της προηγούμενης ημέρας, λέγοντας ότι «δημιουργείται μια λανθασμένη περιρρέουσα ατμόσφαιρα, ότι ανάλογα με την αύξηση του προσδόκιμου αυτόματα θα αυξηθεί και το όριο συνταξιοδότησης». Όπως ανέφερε, ορισμένοι συνδέουν το ζήτημα με την πρόνοια της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης για εθελοντική παράταση του εργάσιμου βίου μέχρι τα 67.

«Να διευκρινίσουμε ότι η νομοθεσία λέει ξεκάθαρα ότι αν υπάρξει ουσιαστική διαφοροποίηση στο προσδόκιμο ζωής, τότε ξεκινά συζήτηση», είπε ο κ. Μάτσας, προσθέτοντας ότι δεν πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση πως συμφωνήθηκε κάτι νέο στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, ανέφερε ότι η σχετική πρόνοια αποτελεί αποτέλεσμα συμφωνίας του 2013. «Ό,τι προβλέπεται από τη νομοθεσία θα κάνουμε», είπε.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας δήλωσε ότι «ο νόμος είναι ξεκάθαρος, ότι υπάρχει διασύνδεση» μεταξύ της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και του ορίου συνταξιοδότησης. Ο κ. Μάτσας επέμεινε ότι η διασύνδεση δεν σημαίνει αυτόματη προσαρμογή.

Η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, σημείωσε ότι η νομοθεσία προβλέπει την έκδοση Κανονισμών. Το Υπουργείο διευκρίνισε ότι οι Κανονισμοί θα ρυθμίζουν τις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Σε ερώτηση του κ. Μάτσα για το μέγεθος της μεταβολής του προσδόκιμου που θα οδηγούσε σε αναπροσαρμογή του ορίου συνταξιοδότησης, το Υπουργείο απάντησε ότι η αύξηση θα γίνεται ακόμη και αν το προσδόκιμο αυξηθεί κατά μερικούς μήνες. Ερωτηθείς γιατί δεν έχει αυξηθεί το όριο μέχρι σήμερα, εκπρόσωπος του Υπουργείου ανέφερε ότι κατά την πρώτη πενταετία, για την οποία προβλεπόταν ενδεχόμενη αναθεώρηση και η λήξη της οποίας συνέπεσε με την πανδημία, η αύξηση του προσδόκιμου ήταν μικρότερη από έναν μήνα σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, το όριο παρέμεινε αμετάβλητο.

Η κ. Χαραλάμπους επανέλαβε ότι σε κάθε περίπτωση «χρειάζεται συζήτηση».

Εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ συμφώνησε με όσα ανέφεραν οι άλλες δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις. «Αν προκύπτει μέσα από μελέτες οποιοδήποτε θέμα διαφοροποίησης του προσδόκιμου ζωής, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει η διασύνδεση από τη νομοθεσία. Αλλά η οποιαδήποτε Κυβέρνηση, την περίοδο που θα προκύψει αυτή η ανάγκη, πρέπει να προβεί σε κοινωνικό διάλογο στα συλλογικά σώματα», ανέφερε, ώστε να διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις.

Ο κ. Μάτσας είπε ότι η πρόνοια της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης για εθελοντική αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 67 προκαλεί σκεπτικισμό. «Την οποία επικροτούμε, αλλά όχι ως δυνατότητα που θα δημιουργήσει την προοπτική επέκτασης του ορίου συνταξιοδότησης», σημείωσε.

«Ό,τι προβλέπεται από τη νομοθεσία θα πράξουμε», επανέλαβε ο Υπουργός Εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ