Ειδικότερα, η Shell Κύπρου ανακοίνωσε την Παρασκευή μείωση που ξεπερνά το 7% στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, απορροφώντας μέρος του κόστους και μεταφέροντας το όφελος απευθείας στους καταναλωτές. Η έκπτωση εφαρμόζεται από το πρώτο λίτρο και αφορά το σύνολο των πελατών, χωρίς κουπόνια, ειδικές προϋποθέσεις ή πρόσθετες διαδικασίες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επιλογή της είναι να αποτυπώνεται η μείωση απευθείας στην τελική τιμή αγοράς, προσφέροντας άμεση ελάφρυνση σε νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Η Shell αναφέρει επίσης ότι θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά και θα αξιολογεί τη δυνατότητα ανάληψης πρόσθετων πρωτοβουλιών.

Είχε προηγηθεί, την Πέμπτη, η ΕΚΟ, η οποία ανακοίνωσε προωθητική ενέργεια στα καύσιμα, με εκπτώσεις που φθάνουν έως τα 15 σεντ το λίτρο, καλύπτοντας τόσο τα καύσιμα κίνησης όσο και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Από κοντά η κυβέρνηση

Η προωθητική ενέργεια της ΕΚΟ αποτέλεσε αφορμή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να απευθύνει κάλεσμα και προς άλλες εταιρείες καυσίμων, ενέργειας και λιανεμπορίου για να εξετάσουν ανάλογες κινήσεις.

Στο μεταξύ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης προανήγγειλε χθες νέο πακέτο μέτρων ανακούφισης και ενίσχυσης των πολιτών, το οποίο θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, ενόψει των Χριστουγέννων. Όπως δήλωσε από την Τάλα της Πάφου, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ήδη λάβει σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι οι δυνατότητες του κράτους σε ορισμένα ζητήματα είναι περιορισμένες λόγω του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. Η νέα δέσμη μέτρων αναμένεται να συμπληρώσει τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη αποφασιστεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Παράταση στη μείωση φορολογίας

Την Πέμπτη η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το νομοσχέδιο για την παράταση μέχρι και την 31η Μαρτίου του 2027 του μέτρου των μειωμένων συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης.

Με τη ρύθμιση διατηρείται η ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 8,33 σεντς ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη παραμένει μειωμένος από €0,429 ανά λίτρο σε €0,359 ανά λίτρο και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης παραμένει μειωμένος από €0,40 ανά λίτρο σε €0,33 ανά λίτρο. Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης εκτιμάται σε €25 εκατ.

Το Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης, παρεμβαίνοντας συνεχώς με σύνεση και ευαισθησία για τη στήριξη των εισοδημάτων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.