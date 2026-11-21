Στην έκθεση του οίκου αξιολόγησης επισημαίνεται πως η ανθεκτικότητα της οικονομίας σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς αυξάνεται εξαιτίας ελέω της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, της σημαντικής μείωσης του δημόσιου χρέους, της υψηλής ρευστότητας και της ενίσχυσης του τραπεζικού τομέα.

Ο οίκος Moody's διαβλέπει ωστόσο και πιθανούς κινδύνους που για την κυπριακή οικονομία που σχετίζονται με την αναστολή ή κατάργηση μεταρρυθμίσεων των προηγούμενων ετών, όπως η παγιοποίηση της ΑΤΑ και η χαλάρωση της νομοθεσίας για της εκποιήσεις.

Σε γραπτή δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, αναφέρει ότι η Κυβέρνηση αντικρίζει θετικά την αξιολόγηση του Οίκου Moody's σημειώνοντας πως αντανακλά την συνεχιζόμενη πολύ καλή δημοσιονομική και μακροοικονομική πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους ο κ. Κεραυνός επισημαίνει πως η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει πολιτικές και σχεδιασμούς ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, χωρίς κοινωνικές και οικονομικές ανατροπές τα εν λόγω θέματα.

«Παρά το διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον που βιώνει συνθήκες αστάθειας λόγω των εν εξελίξει πολέμων και με δεδομένους τους δυνητικούς κινδύνους που δημιουργούνται για τη διεθνή και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή οικονομία, αντικρίζουμε θετικά την αξιολόγηση του οίκου Moody’s, που δημοσιεύθηκε χθες, 20 Νοεμβρίου, 2026, με την οποία ο Οίκος επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα Α3, ενώ διατηρεί την προοπτική της σε σταθερή (stable outlook)», σημειώνει επίσης.