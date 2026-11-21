Στη συζήτηση συμμετείχαν ο υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Λάρνακας, Μάριος Πολυβίου, και η διευθύντρια της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Λάρνακας, Νανά Ασμένη. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, την εκδήλωση παρακολούθησαν επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάτοικοι της πόλης.

Ειδικότερα, ο κ. Κουμής αναφέρθηκε σε εξειδικευμένη επιστημονική μελέτη, η οποία θα καθορίσει τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορεί να φιλοξενήσει η χώρα, αλλά και κάθε προορισμός χωριστά, χαρτογραφώντας τις περιοχές με κίνδυνο κορεσμού. Όπου θα διαπιστώνεται υπερτουρισμός, η Πολιτεία θα επιβάλλει ανώτατο όριο στις διαθέσιμες κλίνες. Ο υφυπουργός σημείωσε ότι θεωρεί δεδομένο πως τα περιοριστικά μέτρα θα εφαρμοστούν κατά προτεραιότητα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και όχι στις οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες, όπως εξηγήθηκε, προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες και θέσεις εργασίας.

Το ζήτημα συνδέεται άμεσα με τη στεγαστική κρίση. Στη συζήτηση υπογραμμίστηκε ότι η μαζική μετατροπή διαμερισμάτων σε τουριστικά καταλύματα οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση των ενοικίων και σε έλλειψη κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, με τους μόνιμους κατοίκους και τις νεαρές οικογένειες να επηρεάζονται περισσότερο. Υπενθυμίστηκε ότι η προσπάθεια του 2024 να περιοριστούν σε δύο τα διαμερίσματα που μπορεί να εγγράψει κάθε ιδιοκτήτης στο μητρώο βραχυχρόνιας διαμονής κρίθηκε νομικά μη εφαρμόσιμη, καθώς προσέκρουε στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην ιδιοκτησία.

Η εικόνα της Λάρνακας

Σύμφωνα με την ανατροφοδότηση που λαμβάνει η ΕΤΑΠ από τους επισκέπτες, η καθαριότητα και η οπτική ρύπανση βρίσκονται στην κορυφή των αρνητικών σημείων της Λάρνακας. Όπως αναφέρθηκε, οδήμος και ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας καλούνται να αντιμετωπίσουν την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση πινακίδων και να εντείνουν την καθαριότητα, ιδιαίτερα στις παραλίες. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη αυστηρότερης αστυνόμευσης στο ιστορικό κέντρο και αποσαφήνισης των αρμοδιοτήτων για τη στελέχωση των ναυαγοσωστικών πύργων.

Παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιέσεις στις αερομεταφορές, η υποχώρηση των αφίξεων περιορίστηκε κάτω του 4% σε παγκύπρια βάση, σύμφωνα με τον υφυπουργό. Στη Λάρνακα, ωστόσο, η πτώση κυμάνθηκε μεταξύ 8% και 10%, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΑΣΥΞΕ Λάρνακας, κάτι που αποδόθηκε στην εγγύτητα της κρίσης και στις αλλαγές στον προγραμματισμό των αεροπορικών εταιρειών.

Σε βάθος δεκαετίας, το μερίδιο της επαρχίας στις παγκύπριες αφίξεις αυξήθηκε από 7-8% στο 15,4%, ενώ η Λάρνακα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό επαναλαμβανόμενων επισκεπτών στην Κύπρο, που αγγίζει το 60%. Στόχος για την περίοδο 2026-2027 είναι η επαναφορά στα επίπεδα ρεκόρ του 2025, η διατήρηση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και η ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού.

Υποδομές και εκκρεμότητες

Ως το πλέον κρίσιμο έργο για την τουριστική περιοχή αναδείχθηκε ο δρόμος Λάρνακας-Δεκέλειας, οι καθυστερήσεις του οποίου ταλαιπωρούν επισκέπτες και επαγγελματίες. Έγινε επίσης αναφορά στην προγραμματιζόμενη επέκταση του αεροδρομίου, στο πρόγραμμα του δήμου για αναπαλαιώσεις διατηρητέων, για παραλιακούς πεζόδρομους και αστικά πάρκα, όπως το Πάρκο Σαλίνα και η ανάπλαση του Παττιχείου, καθώς και στην ανακαίνιση του ιστορικού κινηματογράφου «ΡΕΞ», με κονδύλι 4 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να μετατραπεί σε Κέντρο Κινηματογράφου Λάρνακας.

Σημείο τριβής αποτελεί η απουσία δημόσιας συγκοινωνίας προς την ορεινή Λάρνακα. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, ένας τουρίστας χρειάζεται πάνω από τέσσερις ώρες για να φτάσει στα Λεύκαρα με τα υφιστάμενα δρομολόγια. Επισημάνθηκε ακόμη η υστέρηση της πόλης σε αθλητικές υποδομές, όπως προπονητικά κέντρα και ασφαλείς ποδηλατικές διαδρομές.

Οι εκπρόσωποι των ξενοδόχων έθεσαν την έλλειψη προσωπικού, το αυξημένο ενεργειακό κόστος και το χρόνιο πρόβλημα των αδειών λειτουργίας, προτείνοντας τον θεσμικό διαχωρισμό της άδειας που αφορά την ασφάλεια και την υγεία από τις πολεοδομικές εκκρεμότητες.

Οι προτάσεις

Από τις τοποθετήσεις των ομιλητών και τις παρεμβάσεις του κοινού προέκυψε κατάλογος προτεινόμενων ενεργειών. Περιλαμβάνει την επιτάχυνση της μελέτης φέρουσας ικανότητας, την ιεράρχηση του δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας ως έργου πρώτης προτεραιότητας, απευθείας λεωφορειακές γραμμές από την τουριστική περιοχή και το αεροδρόμιο προς τα Λεύκαρα, κίνητρα για επιχειρήσεις που παραμένουν ανοικτές από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο, κοινό χειμερινό πακέτο Λάρνακας και Αμμοχώστου, καθώς και ενιαίο φορέα για την ασφάλεια των παραλιών.

Το επόμενο Larnaka Talks

Η επόμενη συζήτηση της σειράς θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας. Θα πρόκειται για συζήτηση εφ’ όλης της ύλης με τους αντιδημάρχους των τριών δημοτικών διαμερισμάτων της Λάρνακας. Χορηγοί επικοινωνίας της σειράς Larnaka Talks είναι ο «Πολίτης» και το «Politis to the Point».