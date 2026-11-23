Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναθεωρούν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για την οικονομική δραστηριότητα το 2026, προειδοποιούν όμως για ισχυρότερες και πιο επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Το βασικό μήνυμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφεύγει μια βαθύτερη επιβράδυνση, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για ισχυρή και διατηρήσιμη αναπτυξιακή επιτάχυνση.

Το πραγματικό ΑΕΠ της ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,4% το 2026 και το 2027, πριν η ανάπτυξη επιταχυνθεί οριακά στο 1,5% το 2028. Για την ευρωζώνη, οι εκτιμήσεις είναι χαμηλότερες: ανάπτυξη 1,2% τόσο το 2026 όσο και το 2027 και 1,3% το 2028.

Η αναθεώρηση των προβλέψεων για το 2026 αντανακλά κυρίως την καλύτερη, του αναμενομένου, πορεία της οικονομίας κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα. Η κατανάλωση διατηρήθηκε σε σχετικά σταθερά επίπεδα, ενώ οι εξαγωγές αγαθών ανέκαμψαν, στηρίζοντας τη μεταποιητική δραστηριότητα. Αντίθετα, οι επενδύσεις κινήθηκαν χαμηλότερα από τις αρχικές προσδοκίες. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει μια βασική αδυναμία της ευρωπαϊκής οικονομίας: την απουσία ισχυρής επενδυτικής δυναμικής που θα ενίσχυε την παραγωγικότητα και τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές.

"Το 2026 η οικονομία της Ευρώπης βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι αναμενόταν. Ωστόσο, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι δεδομένο, ούτε μπορούμε να αρκεστούμε μόνο στην ανθεκτικότητα. Πρέπει να διαφυλάξουμε τα δημόσια οικονομικά μας, να τονώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να θέσουμε τα θεμέλια για ισχυρότερη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Φιλοδοξία μας πρέπει να είναι να μετατρέψουμε την ανθεκτικότητα της Ευρώπης σε πραγματικό οικονομικό δυναμισμό", σχολίασε ο επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Επιστρέφει ο πληθωρισμός

Η σημαντικότερη ανησυχία αφορά την αναζωπύρωση του πληθωρισμού, ως αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης και των διαταραχών στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων.

Η Επιτροπή προβλέπει ότι ο πληθωρισμός στην ΕΕ θα διαμορφωθεί στο 3,3% το 2026 και στο 3,2% το 2027, πριν υποχωρήσει στο 2,3% το 2028. Στην ευρωζώνη, οι αντίστοιχες εκτιμήσεις είναι 3,2%, 3,1% και 2,1%.

Οι ενεργειακές πιέσεις μεταφέρονται σταδιακά και στις τιμές των υπόλοιπων προϊόντων. Η παρατεταμένη αναστάτωση στις ενεργειακές ροές, οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και οι ζημιές σε ενεργειακές υποδομές διατηρούν τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, η αύξηση του κόστους ενέργειας και λιπασμάτων, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών συνθηκών στις καλλιέργειες, αναμένεται να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις στα τρόφιμα.

Η εξέλιξη αυτή περιορίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και δυσχεραίνει την ανάκαμψη της κατανάλωσης. Η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,3% το 2026, να επιβραδυνθεί στο 1,1% το 2027 και να ανακάμψει στο 1,3% το 2028. Παράλληλα, οι αυξήσεις των ονομαστικών μισθών δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν πλήρως την επιβάρυνση από το κόστος ζωής.

Πιέσεις στα δημόσια οικονομικά

Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα σημεία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ανεργία στην ΕΕ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 6,1% το 2026, στο 6,2% το 2027 και στο 6,1% το 2028. Στην ευρωζώνη προβλέπεται να αυξηθεί σταδιακά από 6,4% το 2026 σε 6,6% το 2028.

Πιο ανησυχητική είναι η πορεία των δημόσιων οικονομικών. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών, το υψηλότερο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και οι ανάγκες στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων επιβαρύνουν τους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί από 3,1% του ΑΕΠ το 2025 σε 3,6% το 2026 και 3,8% το 2028. Στην ευρωζώνη προβλέπεται αντίστοιχη αύξηση από 3% το 2025 σε 3,5% το 2026 και 3,8% το 2028.

Ανοδική είναι και η πορεία του δημόσιου χρέους. Στην ΕΕ προβλέπεται να αυξηθεί από 82,6% του ΑΕΠ το 2025 σε 85,6% το 2028, ενώ στην ευρωζώνη από 88,6% σε 91,3% την ίδια περίοδο.

Το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας

Οι προοπτικές παραμένουν εκτεθειμένες σε σημαντικούς εξωτερικούς κινδύνους. Η εξέλιξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, η αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο, οι γεωπολιτικές εντάσεις και πιθανές αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν να επιβαρύνουν περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα.

Υπάρχουν, ωστόσο, και δυνατότητες βελτίωσης. Η ταχύτερη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, η προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και η απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου θα μπορούσαν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.