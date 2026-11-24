Όπως ανέφερε, η απουσία στρατηγικού ενεργειακού σχεδιασμού και η έλλειψη αποφασιστικότητας οδήγησαν σε ενεργειακή ανεπάρκεια και εγκλώβισαν τους καταναλωτές σε πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος.

Σε χαιρετισμό της στο 14ο Ενεργειακό Συμπόσιο στη Λευκωσία, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι «σήμερα, όμως, δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες καθυστερήσεις». Τόνισε ότι χρειάζεται μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική, με ρυθμούς που να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις.

Είπε ακόμη ότι η Κύπρος δεν αξιοποίησε πλήρως τις ενεργειακές δυνατότητές της, καθώς έγιναν λανθασμένες εκτιμήσεις και παραγνωρίστηκε η σοβαρότητα του ενεργειακού ζητήματος.

Αναφερόμενη στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας μέσω του Great Sea Interconnector, χαρακτήρισε το έργο στρατηγικής σημασίας για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη σύνδεση με την ευρωπαϊκή αγορά.

Υπενθύμισε ότι η Κύπρος είναι σήμερα η μόνη χώρα που δεν είναι διασυνδεδεμένη με άλλη. Πρόσθεσε ότι η εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και η συμμετοχή σημαντικής γαλλικής εταιρείας στο έργο αποτελούν θετικές προϋποθέσεις για την προώθησή του χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

«Για μας δεν είναι απλά ένα καλώδιο, είναι ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και εθνικής στρατηγικής», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας τη θέση που είχε διατυπώσει και στη Βουλή, κατά την πρόσφατη συζήτηση για τα ενεργειακά.

Η Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του τερματικού εισαγωγής φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Όπως είπε, η αξία του έγκειται στη δυνατότητα διαφοροποίησης του καυσίμου, με σημαντικό όφελος στους λογαριασμούς των νοικοκυριών και στο κόστος λειτουργίας των παραγωγικών μονάδων.

Χαρακτήρισε θετική εξέλιξη για την Κύπρο την πρόσφατη ανακοίνωση της απόφασης για ανάπτυξη του κοιτάσματος «Κρόνος». Σημείωσε ότι η απόφαση επιβεβαιώνει τις προοπτικές της χώρας και καθιστά αναγκαία την ταχύτερη προώθηση όλων των ενεργειακών έργων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητη η ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης, ώστε να αξιοποιηθεί το εγχώριο δυναμικό και να περιοριστεί η εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια.

Η κ. Δημητρίου τόνισε ότι η ενέργεια αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής κυριαρχίας, στρατηγικής αυτονομίας και διεθνούς αξιοπιστίας, ιδιαίτερα υπό το φως των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και της αστάθειας στις διεθνείς αγορές.

Επισήμανε επίσης ότι η ενεργειακή επάρκεια αποκτά πρόσθετη σημασία στην εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική κυριαρχία.

Σε σχέση με το κόστος για τους καταναλωτές, σημείωσε ότι οι μακροπρόθεσμοι σχεδιασμοί δεν μπορούν να υποκαταστήσουν άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις, που θα μειώσουν το ενεργειακό βάρος για τους πολίτες και θα διασφαλίσουν προσιτό κόστος ενέργειας.

Για τον ρόλο της Βουλής, ανέφερε ότι παρακολουθεί στενά τόσο τις εξελίξεις γύρω από το αυξημένο ενεργειακό κόστος όσο και την πορεία υλοποίησης των σημαντικών ενεργειακών έργων.

Τόνισε, τέλος, τη σημασία των περιφερειακών και διεθνών συνεργασιών. Η Βουλή, όπως είπε, αναπτύσσει ενεργά κοινοβουλευτική διπλωματία, με την ενέργεια να βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην πρόσφατη φιλοξενία στην Κύπρο των Προέδρων των Βουλών της Αιγύπτου και της Ελλάδας, καθώς και στην κοινοβουλευτική κινητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι σε μονομερείς ενέργειες, όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ