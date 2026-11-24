Ως ο μεγαλύτερος οργανισμός στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο, το IDEA προκηρύσσει την υποβολή αιτήσεων για το 12o Startup Program, προσκαλώντας ομάδες που:

Αναπτύσσουν ένα καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία ή επιλύουν ένα υφιστάμενο πρόβλημα με καινοτόμο τρόπο.

Διαθέτουν μια αφοσιωμένη και ικανή ομάδα τουλάχιστον δύο ιδρυτών ή μελών.

Έχουν τη δυνατότητα να επεκταθούν διεθνώς μέσω της τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο της φετινής Πρόσκλησης, το IDEA ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και για καινοτόμες ιδέες που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση πραγματικών προκλήσεων και αναγκών της Τράπεζας Κύπρου και των πελατών της.

Οι startups που θα επιλεγούν θα συμμετάσχουν σε ένα Πρόγραμμα εννέα μηνών, το οποίο προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο επιχειρηματικής στήριξης, με στόχο να τις βοηθήσει να εξελιχθούν σε βιώσιμες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Το πακέτο περιλαμβάνει:

€20.000 σε αρχικό κεφάλαιο.

Εκπαίδευση για τη δημιουργία και ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Καθοδήγηση από έμπειρους μέντορες και επαγγελματίες.

Νομική, λογιστική, τεχνολογική και εμπορική υποστήριξη.

Διασυνδέσεις με επιχειρηματίες (business development), ευκαιρίες δικτύωσης (networking) και πρόσβαση σε πιθανούς επενδυτές (angel investors).

Για περισσότερο από μία δεκαετία, το IDEA αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της διαχρονικής δέσμευσης της Τράπεζας Κύπρου για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Μέσω της επένδυσής της στο IDEA, η Τράπεζα στηρίζει την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων που ενισχύουν την κυπριακή οικονομία και δημιουργούν ευκαιρίες ανάπτυξης.

Από την ίδρυσή του, 105 startups έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα, με περισσότερους από 270 επιχειρηματίες να έχουν λάβει στήριξη. Οι επιχειρήσεις του οικοσυστήματος έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 130 θέσεις εργασίας, ενώ η συνολική επένδυση στο κυπριακό οικοσύστημα καινοτομίας ανέρχεται σε €4,75 εκατ.

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