Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, σήμερα δεν επιβάλλονται άλλοι φόροι, εισφορές ή τέλη στα καύσιμα πέραν του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.



Νέες επιβαρύνσεις από το 2028

Η φορολογική επιβάρυνση των καυσίμων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω από το 2028. Όπως αναφέρει στην απάντηση του ο Μάκης Κεραυνός, από εκείνη τη χρονιά οι τιμές των καυσίμων αναμένεται να επιβαρύνονται και με χρεώσεις που θα συνδέονται με τα δικαιώματα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.Η νέα επιβάρυνση απορρέει από την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και την αντίστοιχη εναρμονιστική νομοθεσία. Με την εφαρμογή του μέτρου, το κόστος των δικαιωμάτων εκπομπής αναμένεται να μετακυλίεται στις τιμές των καυσίμων, προσθέτοντας ακόμη μία επιβάρυνση για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Η θέση της Κύπρου στην ΕΕ



Σε ό,τι αφορά τη σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα στοιχεία της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή που παραθέτει στην επιστολή του ο υπουργός Οικονομικών, με ημερομηνία αναφοράς την 14η Σεπτεμβρίου 2026, κατατάσσουν την Κύπρο στην τρίτη θέση μεταξύ των χωρών με τις χαμηλότερες λιανικές τιμές βενζίνης 95, μετά τη Βουλγαρία και τη Μάλτα. Στο πετρέλαιο κίνησης η Κύπρος κατατάσσεται στην όγδοη θέση. Η συγκεκριμένη κατάταξη αφορά τις τελικές λιανικές τιμές μετά τους φόρους και όχι αποκλειστικά το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης.

Αίτημα στην ΕΕ για το πετρέλαιο θέρμανσης



Σε σχέση με το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, ο υπουργός Οικονομικών επισημαίνει ότι οι δυνατότητες παρέμβασης των κρατών μελών περιορίζονται από το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζει ελάχιστους συντελεστές φορολόγησης της ενέργειας.Όπως αναφέρει στην απαντητική επιστολή του προς τη Βουλή, η κυβέρνηση έχει διαβιβάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετική αλληλογραφία, ζητώντας παρέκκλιση για τη φορολόγηση του πετρελαίου θέρμανσης ενόψει της χειμερινής περιόδου και των αυξήσεων που καταγράφονται λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Ανάλυση των χρεώσεων στις αποδείξεις

Στο μεταξύ, με την υπερψήφιση της πρότασης νόμου του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Γεωργίου, από την Ολομέλεια της Βουλής την περασμένη Πέμπτη, καθίσταται υποχρεωτική από την 1/2/2027 η ευδιάκριτη αναγραφή στην απόδειξη λιανικής πώλησης καυσίμων των βασικών στοιχείων που διαμορφώνουν την τελική τιμή. Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν όχι μόνο το συνολικό ποσό που πληρώνουν στα πρατήρια, αλλά και πώς αυτό κατανέμεται μεταξύ της αξίας των καυσίμων, των φόρων και των άλλων επιβαρύνσεων. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά καυσίμων, παρέχοντας στους καταναλωτές πληρέστερη εικόνα για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής.