Στη γνώμη της για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2027, η οποία δημοσιεύτηκε την Τρίτη, η Επιτροπή αναφέρει ότι η Κύπρος συνεχίζει να εφαρμόζει υγιή δημόσια οικονομικά. Προβλέπονται πλεονάσματα έως το 2028 και μείωση του λόγου του δημόσιου χρέους, με αποτέλεσμα η χώρα να κρίνεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις δημοσιονομικής πολιτικής που απορρέουν από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι το κυπριακό σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027 συνάδει με τις υποχρεώσεις του Συμφώνου, καθώς προβλέπεται δημοσιονομικό πλεόνασμα, το οποίο συμβάλλει στη μείωση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ. Παράλληλα, επισημαίνει τον κίνδυνο η αύξηση των καθαρών δαπανών το 2027 να υπερβεί ουσιωδώς το ανώτατο συνιστώμενο όριο.

Οι καθαρές δαπάνες της Κύπρου αυξήθηκαν το 2025 περισσότερο από το μέγιστο όριο που είχε συστήσει το Συμβούλιο, ενώ ανάλογη εξέλιξη αναμένεται και το 2026. Για το 2027 και το 2028 προβλέπεται αύξηση εντός των ετήσιων ορίων. Ωστόσο, οι σωρευτικές αποκλίσεις για την περίοδο 2025-2028 ξεπερνούν το επιτρεπόμενο όριο και, ως προς τη σύσταση του Συμβουλίου, η Κύπρος αξιολογείται ως μη συμμορφούμενη.

Η Επιτροπή συνυπολογίζει τα σημαντικά πλεονάσματα, καθώς και το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος βρίσκεται κάτω από το όριο του 60% του ΑΕΠ και μειώνεται κατά περισσότερες από 5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως. Ευρωπαϊκές πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι προβλέπεται να υποχωρήσει στο 34,1% το 2028. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η συνολική αξιολόγηση είναι ότι η χώρα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και του Δημοσιονομικού Συμφώνου.

Το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο για την περίοδο 2025-2028, το οποίο ενέκρινε το Συμβούλιο και βασίζεται σε τετραετή προσαρμογή, προβλέπει μέση αύξηση των καθαρών δαπανών κατά 5,2% έως το 2028.

Οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου παραμένουν σε ισχύ. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας χρειάζεται να επιταχυνθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή παραμένουν βασικές προτεραιότητες, δεδομένης της μεγάλης εξάρτησης της Κύπρου από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Παράλληλα, η ισχυρή οικονομική επίδοση θα πρέπει να μετατραπεί σε ανάπτυξη με μεγαλύτερη συμμετοχή όλων.

Καθώς η Κύπρος δεν βρίσκεται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, δεν επιλέχθηκε για εις βάθος επισκόπηση ούτε για ανάλυση δεύτερου σταδίου στο πλαίσιο του Κοινωνικού Πλαισίου Σύγκλισης.

Η τελευταία πληρωμή προς την Κύπρο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026 και, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, πριν από τα Χριστούγεννα. Το τελευταίο αίτημα πληρωμής, που αφορούσε τα 85 ορόσημα και στόχους που απομένουν, υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο και αξιολογήθηκε τον Νοέμβριο. Η αξιολόγηση εγκρίθηκε στις 17 Νοεμβρίου, ενώ εκκρεμεί ένα ορόσημο. Η Κομισιόν ενημέρωσε την κυπριακή κυβέρνηση για την εκκρεμότητα και της έδωσε προθεσμία δύο μηνών από την ειδοποίηση για να ενημερώσει σχετικά με την εκπλήρωση του οροσήμου. Με την καταβολή της τελευταίας πληρωμής, το ποσοστό απορρόφησης εκτιμάται από ευρωπαϊκές πηγές στο 97,3%.

Σε ό,τι αφορά τις μη δημοσιονομικές συστάσεις, το Συμβούλιο είχε προτείνει τον Ιούλιο στην Κύπρο, μεταξύ άλλων, να περιορίσει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα, να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, να ενισχύσει την έρευνα και την καινοτομία και να βελτιώσει την εκπαίδευση, τη μακροχρόνια φροντίδα και την προσιτή στέγαση.

Πηγή: ΚΥΠΕ