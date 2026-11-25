Για το 2027, η Επιτροπή προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 3%, δημοσιονομικό πλεόνασμα 3,2% του ΑΕΠ και περαιτέρω σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους στο 40,6% του ΑΕΠ. Το επίπεδο αυτό είναι αισθητά χαμηλότερο από το όριο αναφοράς του 60%, σύμφωνα με την αξιολόγηση του σχεδίου.

Το Υπουργείο αναφέρει επίσης ότι η αύξηση των καθαρών δαπανών για το 2027 προβλέπεται στο 4%, κάτω από το συνιστώμενο ανώτατο όριο του 5,4%. «Το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνει υπόψη την επισήμανση της Επιτροπής αναφορικά με τη σωρευτική εξέλιξη των καθαρών δαπανών και θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία τους», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη «συνετή και υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, στη διατήρηση της καθοδικής πορείας του δημόσιου χρέους και στη δημιουργία του αναγκαίου δημοσιονομικού χώρου για παραγωγικές επενδύσεις και στοχευμένες πολιτικές προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ