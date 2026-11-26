Ο κ. Κεραυνός, μιλώντας στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου σημείωσε ότι ένας συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυξάνει τις καθαρές πρωτογενείς δαπάνες και η κυβέρνηση συνειδητά και υπεύθυνα δεν καταθέτει συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς.

Ο τροποποιητικός προϋπολογισμός, εξήγησε, αφορά ανακατανομές δαπανών μεταξύ έργων, σχεδιασμών και υπουργείων, οι οποίες προέρχονται από εξοικονομήσεις του προϋπολογισμού και είναι δημοσιονομικά ουδέτερος και ταυτόχρονα μέσα από την ανακατανομή των δαπανών ενδυναμώνει και ενισχύει συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών που αφορούν κυρίως κοινωνικές παροχές.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, μεγάλο μέρος των μέτρων που ανακοίνωσε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι μέσα στον τροποποιητικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα είναι προϋπολογισμένα στον κανονικό προϋπολογισμό του 2026.

Ο τροποποιητικός προϋπολογισμός πέρα από τις κοινωνικές παροχές και τον κοινωνικό χαρακτήρα στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση της άμυνας με πρόσθετες δαπάνες και την τοπική αυτοδιοίκηση με μικρά έργα υποδομής σε όλες τις επαρχίες και περιοχές.

Τι περιλαμβάνει

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι πρόσθετες πιστώσεις στον τροποποιητικό προϋπολογισμό, αφορούν κυρίως υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων €57 εκατ., αμυντική θωράκιση €20,3 εκατ. ολοκλήρωση έργων σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας €37 εκατ., χορηγία στο ταμείο ΑΠΕ €23 εκατ., χορηγίες στους δήμους για κάλυψη απώλειας εσόδων που έχουν λόγω της ανάληψης της ευθύνης έκδοσης πολεοδομικών αδειών από τους ΕΟΑ €11,7 εκατ.

Επίσης, περιλαμβάνει πρόσθετη κρατική χορηγία στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας €9 εκατ. «για να μπούμε», όπως είπε με το δεξί πόδι στον νέο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, γενική κυβερνητική συνεισφορά στο ΤΚΑ €8 εκατ., συμβατικές υποχρεώσεις για αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού προγραμμάτων και υπηρεσιών €7 εκατ., ανάγκη πρόσθετων πιστώσεων για το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων €6 εκατ. και βελτιώσεις σχολικών κτιρίων €4,5 εκατ.

Επίσης, περιλαμβάνονται μέτρα στήριξης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων €3,6 εκατ. πρόσθετη συνεισφορά στο ταμείο πληρωμών του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών €3,1 εκατ. κρατική χορηγία στους δήμους Λεμεσού, Λάρνακας και Λευκωσίας €1 εκατ. στον καθένα για να δημιουργηθούν τρεις ξενώνες κοινωνικής επανένταξης για άτομα που αναζητούν στέγη, πρόσθετη χορηγία στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για υλοποίηση διαφόρων έργων €1,2 εκατ. και επιπρόσθετη αποζημίωση στους κτηνοτρόφους €850 χιλ.

Συμμετοχή στο Συμβούλιο Πολιτικής Συνοχής

Ο κ. Κεραυνός στο πλαίσιο της διάσκεψης αναφέρθηκε στη συμμετοχή του την περασμένη Δευτέρα στο Συμβούλιο Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ όπου τέθηκε επί τάπητος η σημασία της συνέχισης και ενίσχυσης της πολιτικής συνοχής. Η πολιτική συνοχής, πρόσθεσε, είναι άμεσα συνυφασμένη με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής του κάθε κράτους μέλους. Όπως υποστήριξε τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής, πρέπει να φθάνουν εύκολα, άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά με συγκεκριμένα αποτελέσματα τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

«Συζητήσαμε για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των πολλαπλών εκλέγων και κανονισμών», πρόσθεσε, ώστε το όφελος από την κοινωνική πολιτική να είναι άμεσα και αποτελεσματικό στις κοινωνίες και στους πολίτες.

«Ως χώρα είμαστε αντίθετοι σε όποια νέα περικοπή», σημείωσε, καθώς θα υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους πολίτες και στις τοπικές κοινωνίες, καθιστώντας την Κύπρο καθαρό συνεισφορέα με απώλεια σημαντικού δημοσιονομικού χώρου για ανάπτυξη και κοινωνική πολιτική.