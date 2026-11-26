Οι θετικές αξιολογήσεις της κυπριακής οικονομίας από διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες του Invest Cyprus για τη νέα στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων 2027–2030, δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της θέσης της Κύπρου στον διεθνή επενδυτικό χάρτη, εκτιμά ο Cyprus Fiduciary Association (CYFA).
CYFA: Ευνοϊκές προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις στην Κύπρο
Οι θετικές αξιολογήσεις της οικονομίας και η στρατηγική του Invest Cyprus για το 2027–2030 ενισχύουν τις προοπτικές προσέλκυσης επενδύσεων, αναφέρει ο Σύνδεσμος.
Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος χαιρετίζει τις εξελίξεις και επισημαίνει ότι η ενίσχυση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. «Η θετική δυναμική της κυπριακής οικονομίας αποτελεί ευκαιρία για την προσέλκυση επενδύσεων που δημιουργούν πραγματική οικονομική αξία, νέες θέσεις εργασίας και μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης», αναφέρει.
Ο CYFA σημειώνει ότι ο τομέας των διοικητικών και επαγγελματικών υπηρεσιών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια, υποστηρίζοντας την εγκατάσταση και λειτουργία διεθνών επιχειρήσεων και ενισχύοντας την αξιοπιστία του κυπριακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία της συνέχισης των προσπαθειών για απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, αποτελεσματική πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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