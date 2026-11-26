Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβέρνηση χορηγεί έκτακτο επίδομα ακόμη και σε οικογένειες με ετήσιο εισόδημα €100.000. Το Κίνημα αναφέρει ότι μια οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα €20.000 λαμβάνει το ίδιο ποσό με οικογένεια που έχει εισόδημα €100.000. Την ίδια ώρα, σημειώνει, εργαζόμενοι με μισθό €1.100 και νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά δεν λαμβάνουν αντίστοιχη ενίσχυση, ακόμη κι όταν δυσκολεύονται να πληρώσουν το ενοίκιο.

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι σχεδόν 150.000 συνταξιούχοι μένουν εκτός, ακόμη και άνθρωποι με σύνταξη μόλις €800 τον μήνα, χωρίς νέα ειδική οικονομική ενίσχυση. Επικαλούμενο την ΕΚΥΣΥ, το Κίνημα σημειώνει ότι τα εισοδηματικά όρια της «μικρής επιταγής» παραμένουν αμετάβλητα από το 2013, με αποτέλεσμα να αποκλείονται και συνταξιούχοι που βρίσκονται κάτω από το σημερινό όριο κινδύνου φτώχειας.

Κατά το Άλμα, το βασικό ποσό του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος παραμένει στα €480 από το 2014. Αντί να το αναπροσαρμόσει, αναφέρει, η κυβέρνηση χορηγεί εφάπαξ βοηθήματα.

Το Κίνημα προσθέτει ότι από τα €65 εκατομμύρια που έχουν διαφημιστεί, τα €25 εκατομμύρια αφορούν μέτρο για τα καύσιμα, το οποίο είχε ήδη ψηφίσει η Βουλή.

«Κοινωνική πολιτική δεν είναι να μοιράζεις εφάπαξ επιδόματα για τις εντυπώσεις, αφήνοντας πίσω τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη», καταλήγει η ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε στη Λευκωσία στις 26 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ