Σε ανακοίνωσή της, η ΠΕΟ σημειώνει ότι η νέα δέσμη μέτρων συνιστά παραδοχή πως, παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, σημαντικό μέρος της κοινωνίας εξακολουθεί να δυσκολεύεται να καλύψει βασικές καθημερινές ανάγκες. Όπως αναφέρει, αυτό αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία. Παραπέμπει σε πρόσφατη μελέτη της Στατιστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία «145,5 χιλιάδες συμπολίτες μας βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, περίπου 21 χιλιάδες περισσότεροι σε σχέση με το 2021».

Η ΠΕΟ αναφέρει ότι κάθε μέτρο που ανακουφίζει εργαζομένους, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες είναι καλοδεχούμενο. Ωστόσο, χαρακτηρίζει περιορισμένη και αναποτελεσματική την εμβέλεια των έκτακτων, εφάπαξ μέτρων, τα οποία περιγράφει ως «χριστουγεννιάτικα δώρα». Προσθέτει ότι για ακόμη μία φορά απουσιάζει μια ολοκληρωμένη πολιτική ουσιαστικής και μόνιμης ενίσχυσης των εισοδημάτων.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η ακρίβεια δεν είναι έκτακτο ή εποχικό φαινόμενο και δεν αντιμετωπίζεται με προσωρινά μέτρα. Το αυξημένο κόστος ενέργειας, τροφίμων και ιδιαίτερα στέγασης έχει διαβρώσει την αγοραστική δύναμη εργαζομένων, συνταξιούχων και ευάλωτων ομάδων. Η ΠΕΟ επικαλείται στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Eurostat, σύμφωνα με τα οποία οι τιμές των καυσίμων στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 29,2% τον Οκτώβριο του 2026, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025.

Η ΠΕΟ αναφέρει ότι από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, μόνο δύο είναι νέα. Επισημαίνει ότι η χορήγηση της ίδιας οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένεια με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ και σε οικογένεια με εισόδημα 100.000 ευρώ «θέτει εύλογα ερωτήματα ως προς την κοινωνική στόχευση και τη δικαιότερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων».

Παράλληλα, σημειώνει ότι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι χωρίς παιδιά, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις ίδιες πληθωριστικές πιέσεις και το αυξημένο κόστος στέγασης, δεν περιλαμβάνονται στην έκτακτη εισοδηματική ενίσχυση που παρέχεται στις οικογένειες.

Σε ό,τι αφορά τους χαμηλοσυνταξιούχους, η ΠΕΟ αναφέρει ότι οι έκτακτες ενισχύσεις, οι οποίες καλύπτουν περιορισμένο αριθμό δικαιούχων, αναδεικνύουν ακόμη πιο επιτακτικά την ανάγκη για συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Όπως σημειώνει, η μεταρρύθμιση θα πρέπει να διασφαλίζει επαρκείς και αξιοπρεπείς συντάξεις, να αντιμετωπίζει ουσιαστικά και αποτελεσματικά τη φτώχεια στην τρίτη ηλικία και να μην υπονομεύει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των μελλοντικών γενεών. Κατά την οργάνωση, αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα προτείνει η κυβέρνηση.

Κατά την ΠΕΟ, η αξιοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των μεγάλων οικονομικών ανισοτήτων προϋποθέτει ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και ιδιαίτερα στον εθνικό κατώτατο μισθό. Αναφέρει ότι ο κατώτατος μισθός, όπως καθορίστηκε από την κυβέρνηση στην τελευταία αναθεώρηση του 2025, αντιστοιχεί στο 57,8% του διάμεσου μισθού του 2024 και υπολείπεται του ορίου 60% που θέτει η οδηγία της ΕΕ. Προσθέτει ότι πρόκειται για υποχώρηση σε σχέση με τον προηγούμενο κατώτατο μισθό.

Η οργάνωση αναφέρεται επίσης στην ανάγκη κατοχύρωσης βασικών δικαιωμάτων για τους εργαζομένους που λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό, όπως ο 13ος μισθός, στη διεύρυνση της κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στην επέκταση της ΑΤΑ σε όλους τους εργαζομένους και στην ουσιαστική αναθεώρηση των κοινωνικών επιδομάτων και των εισοδηματικών κριτηρίων με βάση το πραγματικό κόστος ζωής.

Τέλος, η ΠΕΟ τονίζει την ανάγκη για ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική με έμφαση στην προσιτή και κοινωνική κατοικία, δικαιότερη φορολογική πολιτική με ουσιαστική συνεισφορά του μεγάλου πλούτου και της υψηλής κερδοφορίας, μονιμοποίηση προσωρινών μέτρων όπως η μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό στο 5%, τερματισμό της διπλής φορολόγησης στα καύσιμα και ουσιαστικότερο έλεγχο των τιμών.

Πηγή: ΚΥΠΕ