Τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν στο πλαίσιο της έκδοσης «Housing in Europe 2026», η οποία εξετάζει τις συνθήκες στέγασης, την οικονομική προσιτότητα των κατοικιών και τις εξελίξεις στην αγορά ακινήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται η Ελλάδα, όπου τα νοικοκυριά δαπάνησαν το 35% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στην ΕΕ.

Στο 69% το ποσοστό ιδιοκατοίκησης, 31% στο ενοίκιο

Η έκθεση καταγράφει ακόμη υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη.

Σε επίπεδο ΕΕ, περισσότεροι από δύο στους τρεις πολίτες (68%) διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία. Τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης παρατηρήθηκαν στη Σλοβακία (94%), τη Ρουμανία (93%), την Κροατία (91%) και την Ουγγαρία (90%).

Στην Κύπρο, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης ανέρχεται στο 69,2%.

Σε ενοικιαζόμενη κατοικία διέμενε το 32% στην ΕΕ, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Κύπρο να είναι 30,8%.

Το 75% σε σπίτια, το 24% σε διαμερίσματα

Η κατανομή των ατόμων που διαμένουν σε μονοκατοικίες, διαμερίσματα ή άλλους τύπους κατοικιών διαφέρει μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Επίσης, ποικίλλει ανάλογα με το αν κάποιος κατοικεί σε πόλη, κωμόπολη, προάστιο ή αγροτική περιοχή.

Στην ΕΕ, το 2025, σχεδόν το 52% του πληθυσμού διέμενε σε μονοκατοικία, ενώ το 48% διέμενε σε διαμέρισμα (και σχεδόν το 1% διέμενε σε άλλου είδους καταλύματα, όπως πλωτά σπίτια ή τροχόσπιτα). Οι μονοκατοικίες αποτελούν τον συνηθέστερο τύπο κατοικίας στα δύο τρίτα των χωρών της ΕΕ.

Η Ιρλανδία (90%) κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού που διαμένει σε μονοκατοικία, ακολουθούμενη από το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες (και οι δύο με 76%), καθώς και την Κροατία (75%). Τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που διαμένουν σε διαμερίσματα παρατηρήθηκαν στη Λετονία, τη Μάλτα και την Ισπανία (και στις τρεις χώρες το ποσοστό ανέρχεται στο 65%).

Στην Κύπρο, 75% διαμένει σε σπίτια και 23,9% σε διαμερίσματα.

Μέγεθος κατοικίας

Στην έκδοση περιλαμβάνονται και στοιχεία για το μέγεθος της κατοικίας. Ένας τρόπος μέτρησης του μεγέθους της κατοικίας είναι ο μέσος αριθμός δωματίων ανά άτομο. Στην ΕΕ, ο αριθμός αυτός ήταν 1,7 το 2025. Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφηκε στη Μάλτα (2,2 δωμάτια ανά άτομο), ακολουθούμενη από το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες (όλες με 2,1 δωμάτια ανά άτομο).

Στην Κύπρο, ο μέσος αριθμός δωματίων ανά άτομο είναι 2 με τη χώρα να έχει το πέμπτο μεγαλύτερο μέγεθος στην ΕΕ.

Στο άλλο άκρο της κλίμακας βρισκόταν η Ρουμανία (1,1 δωμάτια), ακολουθούμενη από τη Σλοβακία, την Πολωνία και τη Λετονία (όλες με μέσο όρο 1,2 δωμάτια ανά άτομο).

Ποιότητα στέγασης

Η ποιότητα της στέγασης μπορεί να μετρηθεί με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι το αν οι άνθρωποι διαμένουν σε υπερπλήρη κατοικία. Το 2025, το 17% του πληθυσμού της ΕΕ ζούσε σε υπερπλήρεις κατοικίες, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 19% που καταγράφηκε το 2010.

Το 2025, τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (40%), τη Λετονία (39%) και τη Βουλγαρία (33%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (2%), τις Κάτω Χώρες (4%), καθώς και στη Μάλτα και την Ιρλανδία (και στις δύο περιπτώσεις 5%).

Το 11% δεν μπορεί να κρατήσει το σπίτι ζεστό

Στην ΕΕ, το 9% του πληθυσμού δεν ήταν σε θέση να διατηρήσει την κατοικία του επαρκώς θερμαινόμενη.

Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Ελλάδα (18%), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (17%), καθώς και τη Βουλγαρία, την Ισπανία και την Πορτογαλία (με 16% και οι τρεις). Στην Κύπρο, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 11,3%.

Αντιθέτως, η Φινλανδία, η Εσθονία και η Πολωνία (με 3% και οι τρεις) παρουσίασαν τα χαμηλότερα ποσοστά.