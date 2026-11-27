Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», κατά τη χθεσινή συνάντηση των εργοδοτικών οργανώσεων με τον Υπουργό Εργασίας, αναφέρθηκε ότι το εκτιμώμενο κόστος εφαρμογής των Ταμείων Προνοίας με εισφορά 2% ανέρχεται περίπου στα €300 εκατ. για τους εργοδοτες και άλλα τόσα από πλευράς εργαζομένων, ποσό πάλι το οποίο θα δοθεί από τους εργοδότες - ως αύξηση.

«Σε περίπτωση παραχώρησης πρόσθετων αντισταθμιστικών κινήτρων, το συνολικό κόστος ενδέχεται να διπλασιαστεί, δεδομένου ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διεκδικούν αντίστοιχου ύψους αντισταθμιστικά μέτρα», σημειώθηκε.

Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μεγάλο άλμα κοινωνικής πολιτικής, στο οποίο ενδεχομένως σημαντικό μέρος των επιχειρήσεων να μην μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά.

Παράλληλα, σημειώθηκε ότι θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι έμμεσες και αφανείς επιβαρύνσεις (hidden costs), καθώς και οι σωρευτικές πιέσεις που ήδη δέχονται οι επιχειρήσεις από την αύξηση του εργατικού κόστους και άλλων λειτουργικών δαπανών.

Την ίδια ώρα, εκφράστηκε η θέση ότι η ενδεχόμενη υποχρεωτική εφαρμογή των Ταμείων Προνοίας δύναται να επηρεάσει αρνητικά τα περιθώρια περαιτέρω αναπροσαρμογής του Εθνικού Κατώτατου Μισθού.

Παράλληλα σημειώθηκε ότι στο συνολικό δημοσιονομικό κόστος θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα αντισταθμιστικά μέτρα που προβλέπονται στην τελευταία συμφωνία για την ΑΤΑ. Έγινε αναφορά σε ποσό €400 εκατ., αντίστοιχο του σημερινού κόστους της ΑΤΑ.

Αναφέρθηκε επίσης ότι ασκούνται πιέσεις από πολιτικά κόμματα για υποχρεωτική εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα.

Λειτουργία υφιστάμενων Ταμείων Προνοίας

Όπως διαφάνηκε από τη συνάντηση, παραμένει ανοικτό το ζήτημα κατά πόσο τα υφιστάμενα Ταμεία Προνοίας θα συνεχίσουν να λειτουργούν υπό το σημερινό καθεστώς ή θα απαιτηθεί η δημιουργία νέου, διακριτού συνταξιοδοτικού μηχανισμού.

Επισημάνθηκε ότι οποιαδήποτε ουσιαστική διαφοροποίηση της φιλοσοφίας και του τρόπου λειτουργίας των υφιστάμενων Ταμείων Προνοίας προϋποθέτει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εκάστοτε Ταμείου, σύμφωνα με το εφαρμοστέο θεσμικό και καταστατικό πλαίσιο.

Το ΚΕΒΕ τάσσεται υπέρ της διατήρησης του εθελοντικού χαρακτήρα των Ταμείων Προνοίας, υποστηρίζοντας ότι η επάρκεια των συντάξεων αποτελεί πρωτίστως κρατική ευθύνη και όχι κόστος που πρέπει να μετακυλίεται στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, εισηγείται την ενίσχυση της συμμετοχής στον δεύτερο πυλώνα μέσω στοχευμένων κινήτρων, καθώς και αναθεώρηση της φιλοσοφίας λειτουργίας των υφιστάμενων Ταμείων Προνοίας.

Το Επιμελητήριο ζητά επίσης να ληφθούν υπόψη οι σωρευτικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, την ΑΤΑ, τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό και άλλες εργοδοτικές υποχρεώσεις, προειδοποιώντας για πιθανές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητά τους.

Νομικό κώλυμα για πρώτο πυλώνα

Όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, έγινε αναφορά σε νομικό κώλυμα αναφορικά με τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων σε επίπεδο ΕΕ, με εκτιμώμενη οικονομική επίπτωση ύψους €50 εκατ. ετησίως.

Εκφράστηκε η πρόθεση για αναδρομική εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου 2027, ανεξαρτήτως του χρόνου ψήφισης της σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η αναδρομικότητα θα αφορά την κατοχύρωση δικαιωμάτων και όχι την επιβολή νέων υποχρεώσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μεταχείριση των μερισμάτων και των εισοδηματιών.