Πιο κάτω θα αναλύσουμε τα λάθη αυτά και θα εξηγήσουμε πώς οι διευθυντές μπορούν να τα αποφεύγουν.

Πτωχή επικοινωνία

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι διευθυντές είναι η ανικανότητά τους να επικοινωνούν καθαρά με τους υπαλλήλους τους, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να συγχύζονται και να κάνουν αχρείαστα λάθη, αφού ο διευθυντής τους δεν τους δίνει σαφείς οδηγίες σχετικά με το τι αναμένει από αυτούς και μέχρι πότε πρέπει να τελειώσουν ένα έργο. Η πτωχή επικοινωνία μπορεί επίσης να προκαλέσει παρεξηγήσεις μεταξύ διευθυντών και υπαλλήλων. Η κατάσταση διορθώνεται με τους διευθυντές να επικοινωνούν τακτικά και καθαρά με τους υπαλλήλους τους, εξηγώντας τους την εργασία που θα τους αναθέσουν, προμηθεύοντάς τους με τις σχετικές λεπτομέρειες, ακούοντας τα προβλήματα και τις εισηγήσεις τους και ενθαρρύνοντάς τους να ζητούν διευκρινίσεις για κάτι που δεν κατάλαβαν. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με γραπτά ηλεκτρονικά μηνύματα, συσκέψεις και προσωπικές συναντήσεις με τους υπαλλήλους.

Μικρομάνατζμεντ

Οι μικρομάνατζερ ελέγχουν λεπτομερώς την εργασία των υπαλλήλων τους. Μπορεί ορισμένοι διευθυντές να πιστεύουν ότι με αυστηρό έλεγχο οι υπάλληλοι αποδίδουν καλύτερα. Όμως ο υπερβολικός έλεγχος κάνει τους υπαλλήλους να αισθάνονται ότι ο διευθυντής τους δεν τους έχει εμπιστοσύνη. Επίσης, το μικρομάνατζμεντ επηρεάζει αρνητικά τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθηση των υπαλλήλων. Για να αποφεύγουν το μικρομάνατζμεντ οι διευθυντές πρέπει να θέτουν σαφείς στόχους στους υπαλλήλους τους και να τους αφήνουν ελεύθερους να διεκπεραιώνουν τη δουλειά τους. Τακτική επισκόπηση της προόδου είναι επιτρεπτή, νοουμένου ότι οι υπάλληλοι θα αισθάνονται υπεύθυνοι για την εργασία τους και θα έχουν την ευκαιρία να επιδεικνύουν τις ικανότητές τους.

Έλλειψη μεταβίβασης ευθυνών και εξουσιών

Υπάρχουν διευθυντές οι οποίοι πιστεύουν ότι μόνοι τους μπορούν να εκτελέσουν καλύτερα μια εργασία, παρά να την αναθέσουν σε έναν υπάλληλό τους. Αυτό τους προκαλεί άγχος, εξουθένωση και ελλιπή χρονοδιαχείριση. Ταυτόχρονα εμποδίζουν τους υπαλλήλους τους από του να αποκτήσουν νέες εμπειρίες. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες γνωρίζουν πότε και σε ποιους υπαλλήλους τους μπορούν να αναθέσουν ένα καθήκον ή μια ευθύνη, ανάλογα με την πείρα τους, τις ικανότητές τους και την επιθυμία τους να ανελιχθούν. Η μεταβίβαση αυτή δεν απαλλάσσει τους διευθυντές από τις δικές τους ευθύνες. Γι’ αυτό και πρέπει, όταν χρειάζεται, να καθοδηγούν και να στηρίζουν τους υπαλλήλους τους, αφήνοντάς τους, ταυτόχρονα, να αισθάνονται ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι («ιδιοκτήτες») του έργου που τους ανέθεσαν.

Κάθετη ανατροφοδότηση

Η ανατροφοδότηση δεν πρέπει να αφορά μόνο αυτήν που κάνει ο διευθυντής στους υπαλλήλους του. Όταν οι υπάλληλοι αισθάνονται ότι ο διευθυντής τους δεν τους ακούει, θα διστάζουν να του υποβάλλουν εποικοδομητικές εισηγήσεις, οι οποίες στηρίζονται στην καθημερινή επαφή τους με τους πελάτες και την τριβή τους με τις διαδικασίες και τις εργασίες. Οι διευθυντές πρέπει να δημιουργούν ευκαιρίες ούτως ώστε οι υπάλληλοι να μπορούν ελεύθερα να τους εκφράζουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους. Τακτικές αμφίδρομες ανατροφοδοτήσεις, ομαδικές συζητήσεις και ανώνυμες έρευνες, μπορούν να βοηθήσουν τους διευθυντές να αντιληφθούν τι πάει καλά και τι χρειάζεται βελτίωση. Δεν αρκεί οι διευθυντές να ακούνε τις απόψεις των υπαλλήλων τους· πρέπει και να εφαρμόζουν όσες είναι σωστές.

Άδικη συμπεριφορά

Οι υπάλληλοι θεωρούν άδικη συμπεριφορά την ευνοιοκρατία, τους αντιφατικούς κανονισμούς και τη μη παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους, για εκπαίδευση και ανέλιξη. Η άδικη συμπεριφορά είναι εχθρός της ομαδικής εμπιστοσύνης. Είναι φυσικό οι υπάλληλοι να δυσανασχετούν όταν κάποιοι συνάδελφοί τους απολαμβάνουν – χωρίς λόγο - ευνοϊκή μεταχείριση από τον διευθυντή τους. Γι’ αυτό και οι διευθυντές πρέπει να θέτουν σαφή πρότυπα απόδοσης και συμπεριφοράς, τα οποία να εφαρμόζουν με συνέπεια. Αποφάσεις που σχετίζονται με καθήκοντα, προαγωγές, αναγνώριση προσφοράς και πειθαρχικούς κανονισμούς πρέπει να στηρίζονται στα ίδια κριτήρια για όλους.

Έλλειψη αναγνώρισης καλής απόδοσης

Ορισμένοι διευθυντές επικεντρώνονται αποκλειστικά στα λάθη και τα προβλήματα των υπαλλήλων τους, χωρίς να δίνουν σημασία στην καλή τους απόδοση. Όταν η καλή απόδοση ενός υπαλλήλου δεν αναγνωρίζεται από τον διευθυντή του, είναι φυσικό, ο υπάλληλος να αισθάνεται ότι οι κόποι του πάνε χαμένοι. Ένα ειλικρινές ευχαριστώ, μια θετική ανατροφοδότηση, δημόσια συγχαρητήρια και επαγγελματική ανάπτυξη κάνουν τη διαφορά, αφού το ηθικό και η παρώθηση του υπαλλήλου θα μεσουρανήσουν. Οι διευθυντές πρέπει τακτικά να συγχαίρουν τους υπαλλήλους τους οι οποίοι καλύπτουν σημαντικούς στόχους, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, βοηθούν τους συναδέλφους τους και, γενικά, συνεισφέρουν στην επιτυχία του οργανισμού.

Αποφυγή δύσκολων συζητήσεων

Ένα πρόβλημα κακοφορμίζει όταν οι διευθυντές αποφεύγουν να συζητούν θέματα που αφορούν πτωχή απόδοση, συγκρούσεις και απρεπή συμπεριφορά. Οι διευθυντές πρέπει να χειρίζονται με σοβαρότητα, αμέσως και επαγγελματικά τέτοια θέματα. Οι δύσκολες αυτές συζητήσεις πρέπει να περιορίζονται στη συγκεκριμένη υπόθεση και τις συνέπειές της, αποφεύγοντας προσωπικές επιθέσεις. Οι διευθυντές πρέπει να ακούνε τους υπαλλήλους τους, να τους εξηγούν με σαφήνεια τι αναμένουν από αυτούς και να σχεδιάζουν μαζί τα βήματα βελτίωσης. Η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων δυναμώνει τις σχέσεις των μελών της ομάδας και βοηθά στη δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Μη ανάπτυξη των υπαλλήλων

Υπάρχουν διευθυντές οι οποίοι επικεντρώνονται στα άμεσα αποτελέσματα, αγνοώντας την υποχρέωσή τους για μακρόχρονη ανάπτυξη των υπαλλήλων τους, οι οποίοι ψάχνουν ευκαιρίες για μάθηση και επιδιώκουν να αναλαμβάνουν ευθύνες και σοβαρότερα καθήκοντα. Οι διευθυντές πρέπει να συζητούν με τους υπαλλήλους τους τους στόχους τους όσον αφορά την καριέρα τους και να τους εκπαιδεύουν, να τους συμβουλεύουν και να τους αναθέτουν σοβαρά έργα. Η επαγγελματική ανάπτυξη των υπαλλήλων ωφελεί τόσο τους ίδιους όσο και τον οργανισμό, αφού ένας έμπειρος και παρωθημένος υπάλληλος είναι περισσότερο προετοιμασμένος να ανταποκριθεί θετικά στις μελλοντικές προκλήσεις.

Επίλογος

Οι διευθυντές μπορεί κάποτε να κάνουν λάθη. Όμως πολλά από τα λάθη αυτά είναι δυνατό να αποφευχθούν με αποτελεσματική επικοινωνία, δικαιοσύνη, μεταβίβαση ευθυνών και εξουσιών και συνεχή μάθηση. Οι διευθυντές πρέπει να εμπιστεύονται τους υπαλλήλους τους, να ακούνε τις ιδέες τους, να αναγνωρίζουν την καλή απόδοση, να χειρίζονται αμέσως τα προβλήματα και να στηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των υπαλλήλων τους. Καλό μάνατζμεντ δεν σημαίνει ότι ο διευθυντής πρέπει να είναι τέλειος ή να χειρίζεται αποτελεσματικά κάθε υπόθεση. Σημαίνει τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι υπάλληλοι αντιλαμβάνονται τις υποχρεώσεις τους, απολαμβάνουν τον σεβασμό του διευθυντή τους και έχουν την ευκαιρία να αποδίδουν καλύτερα και να αναπτύσσονται. Οι διευθυντές αναγνωρίζοντας τα λάθη που αναφέρθηκαν πιο πάνω και προσπαθώντας να τα αποφεύγουν θα δημιουργήσουν μια δυναμική ομάδα και ένα παραγωγικό και θετικό εργασιακό περιβάλλον.

* Fellow του Ινστιτούτου Τραπεζιτών Λονδίνου | Ιδρυτικού μέλους του Κυπριακού Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού