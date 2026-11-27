Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, και ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, ανέφεραν ότι χρειάζεται να αποσαφηνιστεί το νομικό πλαίσιο, ώστε η λύση να είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο και παράλληλα να προστατεύει τη βιωσιμότητα της μεταρρύθμισης και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ο κ. Ρουσουνίδης εκτίμησε ότι μια τέτοια εξέλιξη «δεν θα είναι θετική», καθώς θα αυξήσει σημαντικά το κόστος και ενδεχομένως θα δημιουργήσει δυσκολίες στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Όπως πρόσθεσε, η επιβάρυνση μπορεί να μην επιτρέψει την αύξηση των συντάξεων στον βαθμό που εισηγείται σήμερα η εργοδοτική πλευρά.

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, απέφυγε να κρίνει κατά πόσο θεωρεί δίκαιη την καταβολή των συγκεκριμένων αυξήσεων, σημειώνοντας ότι αναμένει να ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος.

«Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας ως Κυπριακή Δημοκρατία και να διασφαλίσουμε ότι ενεργούμε σύμφωνα με τον νόμο», είπε. Αν επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει υποχρέωση καταβολής των συγκεκριμένων ποσών, πρόσθεσε, το έργο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης θα δυσκολέψει σημαντικά.

Ερωτηθείς αν υπάρχει άλλος τρόπος κάλυψης του πρόσθετου κόστους, χωρίς αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών ή περιορισμό των συντάξεων, ο κ. Ρουσουνίδης απάντησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση. Το ΚΕΒΕ, ανέφερε, θα αξιολογήσει τα δεδομένα και θα υποβάλει τις εισηγήσεις του όταν αποσαφηνιστεί το αποτέλεσμα του νομοτεχνικού ελέγχου.

Συμφώνησε επίσης ότι η σημασία του ζητήματος δικαιολογεί καθυστέρηση της μεταρρύθμισης, απαντώντας καταφατικά σε σχετική ερώτηση. Εκτίμησε ότι ο νομοτεχνικός έλεγχος δεν θα καθυστερήσει πολύ και ότι η εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες.

Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε ότι το ΚΕΒΕ στηρίζει την προώθηση της μεταρρύθμισης, ώστε οι συνταξιούχοι να λάβουν αυξημένες συντάξεις το συντομότερο δυνατό. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι πρέπει να προστατευθούν τα δημόσια οικονομικά και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, χωρίς να επιβληθούν πρόσθετα βάρη.

Από την πλευρά του, ο κ. Αντωνίου είπε ότι η ΟΕΒ αναμένει την καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, προκειμένου να καταρτιστεί πρωτόκολλο «που είναι και νομικά ορθό και με το κοινοτικό δίκαιο αποδεκτό», και να κινείται εντός των συμφωνηθέντων.

Στόχος, όπως ανέφερε, πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βελτίωση των συντάξεων των σημερινών και των μελλοντικών συνταξιούχων, χωρίς αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών ή της ηλικίας συνταξιοδότησης.

Για το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ σημείωσε ότι η θέση της οργάνωσης είναι να αρχίσει η σταδιακή και ανώδυνη αύξησή του, με μικρές προσαρμογές κάθε λίγα χρόνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ