Σημαντική αύξηση cashback τραπεζών

Σε σημαντική αύξηση των σημείων cashback παγκύπρια, δηλαδή σημεία λιανικής πώλησης που δίνουν μετρητά σε κατόχους καρτών, στοχεύουν οι τράπεζες, επενδύοντας στη διεύρυνση των ψηφιακών συναλλαγών και στην αλλαγή που επήλθε τα τελευταία χρόνια στον τρόπο εξυπηρέτησης του κοινού με τη μείωση των φυσικών καταστημάτων και την αύξηση των ΑΤΜ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», δεν αποκλείεται και η τοποθέτηση νέων ΑΤΜ σε απομακρυσμένες περιοχές αφού αξιολογηθεί η λειτουργία των 11 νέων που ανακοινώθηκαν και το εύρος χρήσης τους από το κοινό.
Στόχος των τραπεζών είναι η εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών και ατόμων είτε μεγαλύτερης ηλικίας είτε που γενικά δεν έχουν ευκολία στη διακίνηση.
Πέραν της πολιτικής συζήτησης του τελευταίου έτους, ο Σύνδεσμος Τραπεζών πραγματοποίησε επαφές με καταναλωτές, δανειολήπτες και συνταξιούχους, σε επίπεδο συνδέσμων και οργανώσεων, με σκοπό να κωδικοποιήσει τα βασικά προβλήματα και να δώσει λύση ή, έστω, ενημέρωση όπου χρειάζεται. Αντίστοιχα εργάζεται και σε άλλα θέματα με τις επαγγελματικές οργανώσεις σε σχέση με τις επιχειρήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι οι τράπεζες έχουν τοποθετήσει σε διάρκεια τριών μηνών σχεδόν όλες τις 11 ΑΤΜ για τις οποίες δεσμεύτηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας τον Δεκέμβριο. Οι 11 ΑΤΜ θα τοποθετηθούν στις περιοχές Φρέναρος, Πελένδρι, Πισσούρι, Σαλαμιού, Αστρομερίτης, Αυγόρου, Επταγώνια, Λυθροδόντας, Παρεκκλησιά, Αργάκα και Ξυλοτύμπου.
Σύμφωνα με στοιχεία που ετοιμάστηκαν ενόψει της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Τραπεζών στις 12 Ιουνίου, μέρος των οποίων δόθηκαν στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής, τράπεζες, JCC και Euronet λειτουργούν στην Κύπρο περίπου 400 ΑΤΜ.
Επιπλέον, υπάρχουν 451 σημεία cashback, εργαλείο που ξεκίνησε προ διετίας με περίπου 40-50 σημεία και πλέον έχει πολύ διευρυμένη παρουσία.
Μέσω του cashback, οι πελάτες μπορούν να πάρουν μέχρι 100 ευρώ ανά συναλλαγή, ημερησίως με τις αγορές τους, από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Η αξιοποίησή του προϋποθέτει συναλλαγή με τις επιχειρήσεις και δεν υπάρχει χρέωση για τον πελάτη ή τον έμπορο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον μεγαλύτερο αριθμό ΑΤΜ έχει η Ελληνική Τράπεζα με 158 και ακολουθεί η Τράπεζα Κύπρου με 131. Δεκαπέντε ATM έχει η Astrobank, 15 η Alpha Bank, 5 η Εθνική Τράπεζα, 5 η Ancoria Bank και 3 η Societe Generale. Η cdbbank, o ΟΧΣ και η Eurobank δεν διαθέτουν αυτόματες ταμειακές μηχανές.
Σημειώνεται ότι 9 στις 10 βασικές συναλλαγές (κατάθεση, ανάληψη, πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας, εμβάσματα) γίνονται μέσω ΑΤΜ και διαδικτύου και η ανάγκη για μετρητά και επιταγές περιορίζεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
Επίσης , οι εμπορικές τράπεζες παρέχουν τον Λογαριασμό με Βασικά Χαρακτηριστικά, ο οποίος έχει όλες τις δυνατότητες ενός συμβατικού λογαριασμού χωρίς όριο και χωρίς βιβλιάριο επιταγών.
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (KTK), με στόχο τη θωράκιση των καταναλωτών σε σχέση με τις χρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, εισηγήθηκε από τον Φεβρουάριο του 2020 προς το Υπουργείο Οικονομικών συγκεκριμένη δέσμη μέτρων για τις χρεώσεις που επιβάλλονται σε Λογαριασμούς Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά. Η πρόταση υιοθετήθηκε πλήρως με την έκδοση διαταγμάτων για τον καθορισμό των εύλογων τελών.
H υποβολή εισήγησης προς το Υπουργείο Οικονομικών για καθορισμό εύλογων τελών σε Λογαριασμούς Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά είναι η μόνη δυνατότητα που παρέχουν οι νόμοι του κράτους στην ΚΤΚ για παρέμβαση στις χρεώσεις των τραπεζών.
Διαμαρτυρία βουλευτών
Σημειώνεται ότι, πρόσφατα, οι βουλευτές της Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ήταν επικριτικοί, καυστικοί και απαιτητικοί απέναντι στους εκπροσώπους των δύο μεγαλύτερων τραπεζών και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου σε συζήτηση με θέμα «Η ανάγκη εγκατάστασης από τις τράπεζες περισσότερων αυτόματων μηχανών (ATM) για σκοπούς ανάληψης χρημάτων στις κοινότητες».
Οι νομοθέτες έδωσαν στις τράπεζες χρονικό περιθώριο ενός μήνα τόσο για την ετοιμασία πλάνου αύξησης του αριθμού των αυτόματων μηχανών, για συνολική κάλυψη του νησιού, όσο και για την παρουσίαση μηχανισμού άμεσης επιδιόρθωσης βλαβών σε αυτές σε 24ωρη βάση.
Σημεία Cashback
|ACRONYM
|ADDRESS
|ZIP
|City
|REGION
|PHONE
|2 DAY MARKET
|AYIAS SOFIAS 13
|3065
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25004424
|4 KINGS
|TOMBS OF THE KINGS 37
|8045
|Pafos
|PAPHOS
|26936372
|4 WAYS URBAN MARKET
|ARCH. MAKARIOU III AVE 24
|4000
|Mesa Geitonia
|LIMASSOL
|99358298
|A ALEXANDROU S/MARKET
|AYIAS PARASKEVIS 14
|7741
|Choirokoitia
|LARNACA
|24322156
|A&M MICHAEL KIOSK
|AGIAS THEKLAS 110
|5390
|SOTIRA
|FAMAGUSTA
|96784754
|A&M ZITTI LTD
|ATHINON 47
|2035
|Strovolos
|NICOSIA
|22313853
|A&S G.ANDREOU LTD
|ARCH. MAKARIOU III 18
|2622
|Mitsero
|NICOSIA
|22634142
|A&S OFF LICENCE
|NISSI AVENUE 20
|5330
|Agia Napa
|FAMAGUSTA
|99640586
|A.&T.DIOMEDOUS S/MARKET
|AYIOU PAVLOU 60A
|2363
|Agios Dometios
|NICOSIA
|22772691
|A.TSIAKARIAS FRUIT MARKET
|MAKARIOU AVENUE 2
|8221
|Chlorakas
|PAPHOS
|26270905
|A.V.N. OFFICE FURNITURE
|THYSEOS 1
|8011
|Pafos
|PAPHOS
|26967600
|AGIP S/S
|LIMASSOL AVENUE 1
|2220
|Latsia (Lakkia)
|NICOSIA
|22482599
|AGIP S/S
|1ST APRIL AVENUE 237
|5280
|Paralimni
|FAMAGUSTA
|23821328
|AHMED EL BANA PHARMACY
|SPYRIDONOS TRIKOUPI 21
|2311
|Lakatameia
|NICOSIA
|22448878
|AKAKI PHARMACY M. EL ASI
|DEMOKRATIAS 25
|2720
|Akaki
|NICOSIA
|22824166
|ANDROS KIOSK
|ATHINON 14
|8035
|Pafos
|PAPHOS
|26953820
|ANGELOS KIOSK
|MISIAOULI & KAVAZOGLOU 63
|3016
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25255825
|ANTONIS GEORGIADES AUTO
|ANDREA VLAMI 4
|8020
|Pafos
|PAPHOS
|99511079
|APIKIAKA K.S.ORFANIDI
|DENIAS 6
|2720
|Akaki
|NICOSIA
|22821043
|ARISTOS C STORE
|APOSTOLOU VARNAVA 43
|3065
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|99561855
|ATHANASIOU SUPERMARKET
|GRIVA DHIGENI 38
|7040
|Voroklini (Oroklini)
|LARNACA
|24645133
|ATHIENITIS SUPERMARKET
|MADRITIS 2
|2306
|Lakatameia
|NICOSIA
|22877909
|AYIOS GEORGIOS IPERAGORA
|EVGENIOU VOULGAREOS 68
|4153
|Kato Polemidia
|LIMASSOL
|25395137
|BE CLEVER STORES
|GRIVA DIGENI 1
|8201
|Geroskipou
|PAPHOS
|99174842
|BELLREX CONVIENCE STORE
|NIKODEMOU MYLONA 36
|6010
|Larnaka
|LARNACA
|99432713
|BRITANIA
|MICHALAKI KYPRIANOU 56D
|8560
|Pegeia
|PAPHOS
|26343521
|BWELL PAREKLISIA PHARMACY
|GREGORI AFXENTIOU 96
|4520
|Parekklisia
|LIMASSOL
|25636131
|BWELL TRIMIKLINI PHARMACY
|PANAYIAS ELEOUSAS 170
|4730
|Trimiklini
|LIMASSOL
|99959837
|C&C CASCO BOOKSHOP
|MITROPOLITI GENNADIOU 1
|2565
|Lythrodontas
|NICOSIA
|99425941
|C&C PAPACOSTAS LTD
|MAKARIOS AVENUE 7D
|8200
|Geroskipou
|PAPHOS
|26960295
|CAVA OFF LICENCE
|AGIA NAPA - XYLOFAGOU ROAD 2
|5330
|Agia Napa
|FAMAGUSTA
|23725305
|CENTRO KIOSK (99)
|ALEXANDROU PAPAGOU 99
|8027
|Pafos
|PAPHOS
|26910515
|CENTRO KIOSK CHLORAKA
|ARCH. MAKARIOU III AVE 25
|8221
|Chlorakas
|PAPHOS
|26815479
|CENTRO UNIVERSAL
|LITRAS 22
|8041
|Pafos
|PAPHOS
|26930953
|CHACHOLIADES KIOSK
|THESPION 30
|3110
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|99564574
|CHARALAMBOUS MELANI
|IMPRACHIM KIAZIM 2A
|8016
|Pafos
|PAPHOS
|26941162
|CHAROULA NIKOLOPOULOU PHA
|SAVVA ROTSIDE 1A-1B
|2600
|Klirou
|NICOSIA
|22634635
|CHR. KAIZER LTD NO 2
|ARISTOTELOUS 25
|8025
|Pafos
|PAPHOS
|26923823
|CHR. PALLARI PHARMACY
|PAPHOU 92
|4152
|Kato Polemidia
|LIMASSOL
|25394611
|CHRISTOFIDOU N. PHARMACY
|PANOU IOANNOU 2
|5350
|Frenaros
|FAMAGUSTA
|23742270
|CHRISTOS PH.HADJIYIAN. LT
|ARCH. MAKARIOU III 3
|7600
|Athienou
|LARNACA
|24522357
|COFFEE CORNERO
|AYIAS SOFIAS 13
|3065
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|99552783
|COFFEE HOUSE
|DIKAIOSYNIS 5A
|2720
|Akaki
|NICOSIA
|99363652
|COSTAS TINGIS SUPERMARKET
|EZEKIA PAPAIOANNOU 2
|7560
|Perivolia Larnakas
|LARNACA
|24423320
|CROSS ROAD NEA ELEOUSA
|MAKEDONIAS 2
|4748
|Saittas
|LIMASSOL
|25222010
|DESPO LAOUTARI PHARMACY
|KARYON 95A
|5510
|Avgorou
|FAMAGUSTA
|23922189
|DIAPERWAYS
|SPYROU KYPRIANOU 17
|4001
|Mesa Geitonia
|LIMASSOL
|99006757
|DR KONSTANTINOU GEORGIOS
|VASILI MICHAELIDE 13
|3026
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25333146
|DR STANISLAVA LTD
|SPYROU KYPRIANOU 11
|4040
|Germasogeia
|LIMASSOL
|99645595
|EKO
|BRITISH FORCE
|4640
|Akrotiri
|LIMASSOL
|25276097
|EKO - SPECTO LTD
|EMBA AVE. 144
|8250
|Empa
|PAPHOS
|99556986
|EKO ADAMOS CHRISTODOULOU
|NIKIS 25
|1086
|Lefkosia
|NICOSIA
|22490521
|EKO ARTIMATA BROS PARALIM
|PROTARAS AVENUE 161
|5289
|Paralimni
|FAMAGUSTA
|23822030
|EKO ARTIMATA BROS PROTARA
|PROTARAS AVE-CAVO GRECO 268
|5310
|PARALIMNI
|FAMAGUSTA
|23822030
|EKO AVGOROU
|MARCOU DRACOU 1
|5510
|Avgorou
|FAMAGUSTA
|23922335
|EKO CHARAL MAXOUTIS LTD
|KYRIACOU MATSI 22
|2408
|Egkomi
|NICOSIA
|22354708
|EKO CHRYSOULLA S/P
|1ST APRIL 138
|5280
|Paralimni
|FAMAGUSTA
|23821343
|EKO COSTAS MICHAELAS
|ELEFTHERIAS 27
|7102
|Aradippou
|LARNACA
|24534534
|EKO COSTAS MICHAELAS
|KALO CHORIO
|7643
|Kalo Chorio Larnakas
|LARNACA
|24360270
|EKO CYPRUS
|ARCH. MAKARIOU III 204
|3030
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25362096
|EKO DRAGOUMIS-LIMBOURAS
|DEMOKRATIAS 54
|2034
|Strovolos
|NICOSIA
|22429491
|EKO G & K KOUPPAS LTD
|CONSTANTINOUPOLEOS 2
|8820
|Poli Chrysochous
|PAPHOS
|26321515
|EKO IOANNIS ASPRIS
|NIKOLAOU PAPAGEORGIOU 102
|2940
|Pyrgos Kato Tillirias
|NICOSIA
|26522344/99683737
|EKO KANTARAS
|KANTARAS AVE 23
|1037
|Lefkosia
|NICOSIA
|99616585
|EKO KLD PETROLEUM
|ZACHARIA SPYROU 58
|7510
|Xylotymvou
|LARNACA
|24723251
|EKO KYPRIANOU&PROCOPIOU
|SPYROU KYPRIANOU 61
|4043
|Germasogeia
|LIMASSOL
|25311877
|EKO LESONI PETROLEUM
|MAKARIOU 18
|7571
|Anglisides
|LARNACA
|24432522
|EKO M. MILTIADOUS
|DROMOS TROODOUS -EVRICHOU
|2831
|Evrichou
|NICOSIA
|22933457
|EKO MICHALAKIS IACOVOU
|14TH ROAD 22
|4620
|Episkopi
|LIMASSOL
|25932665
|EKO NEOFYTOS TSIAMANES
|MAKARIOU 1
|2450
|Deftera Kato
|NICOSIA
|22621331
|EKO NICOS GERASIMOU
|ANASTASI MANOLI STREET 77
|7525
|XYLOFAGOU POST OFFICE
|LARNACA
|24726213
|EKO NTINOS APOSTOLOU LTD
|ELIA KANNAOUROU 20
|4180
|Ypsonas
|LIMASSOL
|25391284
|EKO PAMBINOS & SONS LTD
|NICOU PATTICHI 17
|3071
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25334111
|EKO PAPALEONTIOU PHIVOS
|MAKARIOU III 42
|2572
|Pera Chorio
|NICOSIA
|22521556
|EKO SAVVAS KALLIKAS
|AGIOU GEORGIOU 82
|8560
|Pegeia
|PAPHOS
|26621132
|EKO THEOCHAROUS ANDREAS
|MAKARIOU AVENUE 70
|2722
|Astromeritis
|NICOSIA
|22821312
|EKO VASSOS MATOLI LTD
|XYLOTYMBOU
|7510
|Xylotymvou
|LARNACA
|24723940
|EKO Z&S PETROL STATION
|ARCH MAKARIOU III 100
|7102
|Aradippou
|LARNACA
|24533195
|EKO-M.T. EFTHIMIOU ENTER.
|MAKARIOU AVENUE 4
|8221
|Chlorakas
|PAPHOS
|26273244
|ENAERIOS CORNER
|28TH OCTOBER 327B&AR.MAKARIOU
|3105
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25581555
|ENI COSTAS SAVVIDES LTD
|LARNACOS AVENUE 125
|1035
|Lefkosia
|NICOSIA
|22435320
|ENI M/S
|DHEKELIA ROAD 200
|6304
|LARNACA
|LARNACA
|24632200
|ENI PETROL STATION
|GRIVA DIGENI 4
|6010
|Larnaka
|LARNACA
|24622133
|ENI S/S - KONIA
|KYRIAKOU MATSI AVE
|8300
|Konia
|PAPHOS
|24848000
|ESSO AKAKI
|GREGORI AFXENTIOU
|2720
|Akaki
|NICOSIA
|22821449
|ESSO AREDIOU
|GRIVA DIGENI
|2614
|Arediou
|NICOSIA
|22634780
|ESSO FRENAROS
|ARCH. MAKARIOU III 50
|5350
|Frenaros
|FAMAGUSTA
|23821472
|ESSO GREGORI AFXENTIOU
|GREGORI AFXENTIOU 154
|2365
|Agios Dometios
|NICOSIA
|22771034
|ESSO GRIVA DIGENI
|GRIVA DIGENI 43
|6036
|Larnaka
|LARNACA
|24652200
|ESSO KITI
|ARCH. MAKARIOU 35
|7550
|Kiti
|LARNACA
|99448859
|ESSO KYRIAKOU MATSI
|KYRIAKOU MATSI 12
|2408
|Egkomi
|NICOSIA
|22355727
|ESSO LIMASSOL AVENUE
|LIMASSOL AVE 73
|2121
|Aglantzia (Aglangia)
|NICOSIA
|22315358
|ESSO LIOPETRI
|1HS APRILIOU 33
|5320
|Liopetri
|FAMAGUSTA
|23943060
|ESSO LYTHRODONTAS
|MAKARIOU 99
|2565
|Lythrodontas
|NICOSIA
|99428614
|ESSO MESA GEITONIA
|SPYROU KYPRIANOU 26
|4001
|Mesa Geitonia
|LIMASSOL
|25752300
|ESSO NIKIS
|NIKIS 35
|1086
|Lefkosia
|NICOSIA
|22490810
|ESSO PAREKLISSIA
|DROMOS PAREKLISSIAS
|4520
|Parekklisia
|LIMASSOL
|25636261
|ESSO PAREKLISSIA NORTH
|GREGORY AFXENTIOU 128
|4520
|Parekklisia
|LIMASSOL
|99594800
|ESSO SBA EPISKOPI
|ESOPOU 5
|4190
|Ypsonas
|LIMASSOL
|25211547
|ESSO SOUTH BYPASS NICOSIA
|SPYROU KYPRIANOU 14
|2033
|Strovolos
|NICOSIA
|22322181
|ESSO STROVOLOS INDUSTRIAL
|SPYROU KYPRIANOU 14
|2033
|Strovolos
|NICOSIA
|22427528
|ESSO TIMAYIA
|YIANNOU KRANIDIOTI 34
|6045
|Larnaka
|LARNACA
|24668111
|ESSO TOMBS OF THE KINGS
|TOMBS OF THE KINGS 94
|8015
|Pafos
|PAPHOS
|26933861
|ESSO TSERI
|STROVOLOU 19
|2480
|Tseri
|NICOSIA
|22385359
|EUPHORIC SPA & BEAUTY
|FRANGLINOU ROOSVELT 128C
|3011
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25256768
|EVAGOROU SUPERMARKET
|AGIAS MARINAS 23
|4529
|Pyrgos Lemesou
|LIMASSOL
|25632160
|EXAGON KIOSK
|KIOUPILAI 21A
|8016
|Pafos
|PAPHOS
|99632524
|FARMAKEIO KARMELIA TORNAR
|DEMETSANIS 5
|4156
|Kato Polemidia
|LIMASSOL
|25954525
|FARMAKEIO N.CONSTANTINOU
|AGIOU GEORGIOU AVE 29 C-E
|2310
|Lakatameia
|NICOSIA
|22730343
|FARMAKEIO PAVLINA PANAGID
|FRANGLINOU ROUSVELT 82A
|3011
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25575777
|FARMAKEIO PETROULA GEROL.
|ACHIRONA 2
|5310
|PARALIMNI
|FAMAGUSTA
|23922901
|FARMAKEIO RENA TSANGARI
|LEOF. MAKARIOU III 6A
|2614
|Arediou
|NICOSIA
|22633450
|FARMAKEIO Y. MENELAOU
|NIKOLAOU PAPAGEORGIOU 165
|2940
|Pyrgos Kato Tillirias
|NICOSIA
|22000822
|FARMAKIO CHOUVARTAS STYL.
|PANAYIOTI TSANGARI 9
|4042
|Germasogeia
|LIMASSOL
|25879006
|FARMAKIO GIORGOS GEORGIOU
|MAKARIOU AVENUE 38B
|2450
|Deftera Kato
|NICOSIA
|22455058
|FARMAKIO KLEOPATRA KTENA
|MICHALEL OLYMPIOU 10
|2540
|Dali
|NICOSIA
|22524411
|FARMAKIO RAFAIL NEOFYTOU
|GREGORY AFXENTIOU 15
|2560
|Agia Varvara
|NICOSIA
|99330549
|FILL & GO
|ELLADOS AVE 76
|7101
|Aradippou
|LARNACA
|24533345
|FOURNOS FROUT OLA TA OREA
|STAVROU STYLIANIDE 6
|2650
|Pera
|NICOSIA
|22624438
|FRESH MARKET
|PROFITI ELIA 3A
|4046
|Germasogeia
|LIMASSOL
|99630178
|FROUTARIA LIMNIA AY.PHYLA
|AYIAS PHYLAXEOS 123
|3087
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25563639
|FROUTARIA LIMNIA FR.ROOSV
|FRANGLINOU ROOSVELT 53
|3011
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25107639
|FROUTARIA LIMNIA SP.KYPRI
|SPYROU KYPRIANOU AVE 17
|3070
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|99994502
|FROUTARIA THEOFANIS NO 1
|ELEFTHERIOU VENIZELOU 66
|8021
|Pafos
|PAPHOS
|26222200
|FROUTARIA THEOFANIS NO 2
|LEOFOROS TAXIARCHON 35
|8036
|Pafos
|PAPHOS
|26962800
|FROUTARIA THEOFANIS NO.3
|ARCH. MAKARIOU III 113
|8221
|Chlorakas
|PAPHOS
|26270770
|FROUTARIA THEOFANIS TSADA
|GEORGIOU GRIVA DIGHENI AVE 10
|8540
|Tsada
|PAPHOS
|26270073
|FROUTARIA TO ALAKATI
|PATRIARCHOU FOTIOU 61
|4156
|Kato Polemidia
|LIMASSOL
|25398880
|FROUTARIA-MINI MARKET
|KYRIAKOU MATSI 2
|4506
|Eptagoneia
|LIMASSOL
|99441543
|FROUTARIES ZITTIS
|ARISTIDOU 2
|2370
|Agios Dometios
|NICOSIA
|22356055
|FSSERVICES
|CHIOU 11
|8027
|Pafos
|PAPHOS
|26843271
|G & L GEORGIOU LTD
|EVAGORA PALIKARIDE 4
|5510
|Avgorou
|FAMAGUSTA
|23922393
|G EVANGELOU KIOSK LTD
|ANOIKODOMISEOS 25
|4104
|Agios Athanasios
|LIMASSOL
|99424717
|G.NICOLAOU&SONS FROUTARIA
|THESSALONIKIS 11
|6035
|Larnaka
|LARNACA
|24655718
|G.P. HAIRDRESSING SALOON
|MARATHOVOUNOU 9
|3071
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25211339
|GADGETS HOUSE
|ELEFTHERIOU VENIZELOU 78
|8021
|Pafos
|PAPHOS
|99841261
|GELATERIA DA VINCI
|POSIDONOS 1
|8042
|Pafos
|PAPHOS
|99599028
|GORGO TRAVEL
|POSIDONOS AVENUE
|8042
|Pafos
|PAPHOS
|26964380
|GREEN TREE S/M AGIOU ANTO
|DIGENI AKRITA 14A
|1045
|Lefkosia
|NICOSIA
|22343352 / 22344785
|GREEN TREE S/M AGIOU ANTO
|DIGENI AKRITA 14A
|1045
|Lefkosia
|NICOSIA
|22344032 / 22343352
|GREEN TREE S/M KALLITHEAS
|STYLLI AMMOCHOSTOU 5
|2548
|Dali
|NICOSIA
|22521222/22344785
|GREEN TREE S/M ONASAGOROU
|GONIA EVRIPIDOU & ONASAGOROU
|1011
|Lefkosia
|NICOSIA
|22681894 / 22344785
|GREENFIELD
|GRIVA DIGENI AVE 90
|2614
|Arediou
|NICOSIA
|99058825
|H AGORA MAS
|TROODOUS 110
|2722
|Astromeritis
|NICOSIA
|22822625
|H AGORA MAS
|MARKOU DRAKOU 21
|2831
|Evrichou
|NICOSIA
|22932056
|H XARTOGONIA
|EVANGELOS FLORAKI 2
|2540
|Dali
|NICOSIA
|22524931
|HADJIYIANNI ILIKA OIKODOM
|PHOTI PITTA 1
|5510
|Avgorou
|FAMAGUSTA
|23922049
|HILL VIEW HOTEL APTS
|STADIOU 60
|4607
|Pissouri
|LIMASSOL
|25221972
|IOANNA KRITIOTOU PHARMACY
|ARCHIEPISKOPOU MAKARIOU III 83
|2720
|Akaki
|NICOSIA
|99222892
|IOANNIDES SUPERMARKET
|GRIVA DIGENI AVE 27
|6036
|Larnaka
|LARNACA
|99609716
|J&P SUPER KIOSK
|TRION IERARCHON 16
|4187
|Ypsonas
|LIMASSOL
|99530819
|J&P SUPER KIOSK
|MELINAS MERKOURI 76
|4151
|Kato Polemidia
|LIMASSOL
|99530819
|J.N.PIERIS S/MARKET LTD
|AYIOU SYLA 17
|4180
|Ypsonas
|LIMASSOL
|25393066
|JOANNA SUPERMARKET
|AMPELONON 11
|4607
|Pissouri
|LIMASSOL
|25222077
|JUST SMILE
|ARCHIEPISKOPOU MAKARIOU 45A
|7562
|Tersefanou
|LARNACA
|24424545
|K&E TWINS SUPERMARKET
|EVANGELOU FLORAKI 9
|8550
|Stroumpi Kato
|PAPHOS
|26632075
|K. CHRYSANTHOU PHARMACY
|PAPHOU 45
|4607
|Pissouri
|LIMASSOL
|25222800
|K.J.S DIOMIDES LTD
|LEOF. LATSION GERIOU 102
|2202
|Geri
|NICOSIA
|22575415
|K.M.X GIORGALLI(KREATOBOU
|ARCH. MAKARIOU III 52
|7510
|Xylotymvou
|LARNACA
|99465505
|KANALI SUPERMARKET
|AYIAS IRENES 9
|8507
|Timi
|PAPHOS
|99900482
|KAREKLAS SUPERMARKET
|GALILEOU 21
|3015
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25574346
|KARSERAS SUPERMARKET
|YIANNI KRANIDIOTI 1
|3110
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25339522
|KAWACOM'S IPANEMA ESPRESS
|GREGORI AFXENTIOU 73
|2660
|Kokkinotrimithia
|NICOSIA
|99242878
|KIOSK
|PROFITI ELIA 19
|4607
|Pissouri
|LIMASSOL
|97640180
|KLADOS SUPERMARKET
|ARCH MAKARIOU III 153
|4876
|Kyperounta
|LIMASSOL
|99666926
|KLIZOU DESPINA
|28 OKTOVRIOU 4
|2731
|Peristerona
|NICOSIA
|96513399
|KOULIAS SUPERMARKET
|AYIOU ANDRONIKOU 9
|4600
|Avdimou
|LIMASSOL
|25221753
|KOUROS DISC STORE DROSIA
|AGIOU GEORGIOU MAKRI 55
|6036
|Larnaka
|LARNACA
|24624994
|KOUROS DISC STORE ORMIDIA
|CONSTANTINOU KAVAFI 5
|7530
|Ormideia
|LARNACA
|24720000
|KREATAGORA A/FOI GIASOUMI
|ARCH. MAKARIOU III 6
|7571
|Anglisides
|LARNACA
|24432000
|KREATAGORA S MATHEOU
|PANAYIOTI TOUMAZOU 4A
|5510
|Avgorou
|FAMAGUSTA
|23922370
|KYLIKIO OLYMP.KOLYMV. LIM
|APOLLONOS 6
|3012
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|99666591
|KYR. CHRISTOU SUPERMARKET
|PYRGOU 36
|7520
|Xylofagou
|LARNACA
|24725252
|LAIKI AGORA PANAYIOTOU
|1ST APRILIOU
|3116
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|99549639
|LAIKI AGORA STELIOS
|CHRYSOPANTANASAS 34
|2617
|Agrokipia
|NICOSIA
|22633272
|LAIKI YPERAGORA FRENAROUS
|ARCHAGELOU MICHAEL 4
|5350
|Frenaros
|FAMAGUSTA
|23743001
|LAIKI YPERAGORA TROULLON
|PLATEIA AGIOU MAMA
|7505
|Troulloi
|LARNACA
|24649133
|LARNACA PRO CYCLE HIRE
|SPYROU KYPRIANOU 39
|6051
|Larnaka
|LARNACA
|99885329
|LIMNIA FROUTARIA EV.VOULG
|COSTA KORALLI 5
|3010
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|77771626
|LIONTARIS & ALEXANDROU LT
|G.EKOSARI 54
|2540
|Dali
|NICOSIA
|22521485
|LYSIOTIS SUPERMARKET
|4TH ROAD NO.72
|4620
|Episkopi
|LIMASSOL
|25932652
|M G PETROL STATION LTD
|STADIOU 9
|2571
|Nisou
|NICOSIA
|99654474
|M&P CHARALAMBOUS LTD
|PAPASTAVROU PAPAGATHANGELOU 13
|2560
|Agia Varvara
|NICOSIA
|22523244
|M&P MASIAS SUPERMARKETS
|ELIA SAMARA 13
|5320
|Liopetri
|FAMAGUSTA
|23721218
|M.I.V. POGAZI TRADING LTD
|CHARALAMBOUS FTEROUDI 8
|4104
|Agios Athanasios
|LIMASSOL
|25720449
|M.NEOKLEOUS SUPERMARKET
|GRIVA DIGENI 30
|4700
|Pachna
|LIMASSOL
|99654658
|MAKRYLOUCAS KIOSK
|AKAMANTOS 3
|8820
|Poli Chrysochous
|PAPHOS
|26321021
|MARIA KOUPPARI PHARMACY
|ARCH. MAKARIOU III 96
|2722
|Astromeritis
|NICOSIA
|22823005
|MARY'S MARKET
|ERIC MENDELSON 3
|3501
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25818138
|MARY'S VEGGIES
|LEKORPOUZIE 47
|3075
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25818138
|MAS BE CLEVER STORES
|MARIOU 30
|8820
|Poli Chrysochous
|PAPHOS
|99437505
|MAS EXPRESS P CHARALAMBOU
|ARCH MAKARIOU III AVE 73
|6017
|Larnaka
|LARNACA
|99329295
|MAS SUPERMARKET
|MARINOU GEROULANOU 7
|4154
|Kato Polemidia
|LIMASSOL
|25572352
|MEGA CASH & CARRY
|AMMOCHOSTOU 48
|5380
|Deryneia
|FAMAGUSTA
|23811901
|METRO SUPERMARKET
|NICODEMOU MYLONA 1
|6050
|Larnaka
|LARNACA
|24650280
|METRO SUPERMARKET
|TROODOUS 365
|2322
|Lakatameia
|NICOSIA
|22327777
|METRO SUPERMARKET
|AGLANTZIAS AVENUE 45
|2108
|Aglantzia (Aglangia)
|NICOSIA
|22336477
|METRO SUPERMARKET
|THESSALONIKIS 9
|2122
|Aglantzia (Aglangia)
|NICOSIA
|22330022
|METRO SUPERMARKET
|ARIADNIS 5
|4531
|Mouttagiaka (Touristiki Perioc
|LIMASSOL
|25322970
|METRO SUPERMARKET
|PROTARA AVE 212
|5311
|PARALIMNI
|FAMAGUSTA
|23300411
|MICHAEL&FRANTZIS TRADING
|GIANNOULI CHALEPA 5
|3060
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|99142182
|MICROPOLIS
|ANDREA DEMETRIOU 63
|2024
|Strovolos
|NICOSIA
|MIKROPOLIS
|ARCH. MAKARIOU III 87
|2682
|PALIOMETOCHO
|NICOSIA
|99633383
|MIKROPOLIS
|LIMASSOL AVE 8
|2572
|Pera Chorio
|NICOSIA
|99328948
|MINI MARKET ANASTASIOU(TT
|GILTIZ 33
|3042
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25763076
|MPAKALIKO.COM BY KARSERAS
|AYIAS PARASKEVIS 40
|4044
|Germasogeia
|LIMASSOL
|25318484
|MPAKALIKO.COM.BY KARSERAS
|VITHLEEM
|4105
|Agios Athanasios
|LIMASSOL
|25318484
|MR AMERICAN KIOSK
|ANASTASI SHIOUKRI &
|3105
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|95954871
|MUNCHIES
|GREGORI AFXENTIOU 2
|5330
|Agia Napa
|FAMAGUSTA
|99816836
|N.THEOPHANIS COFFEE&MORE
|ARCH.MAKARIOU III 80
|8250
|Empa
|PAPHOS
|26270770
|NC GOODS AND PHARMACY LTD
|ARCH MAKARIOU III 112
|3021
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25822838
|NEO SINERGATIKO PANTOPOLI
|ARCH. MAKARIOU III 15
|4878
|Pelendri
|LIMASSOL
|25550015
|NEO SINERGATIKO PANTOPOLI
|SOTERI TSANGARI 65
|4878
|Pelendri
|LIMASSOL
|25552204
|NEO SINERGATIKO PANTOPOLI
|DYMES
|4873
|Dymes
|LIMASSOL
|25522477
|O FOURNOS TOY KYPROU ARTO
|STAVRODROMIOU 25
|6050
|Larnaka
|LARNACA
|24333168
|O KIPOS THS EDEM
|AGAPINOROS 13
|8049
|Pafos
|PAPHOS
|26822789
|O KIPOS TIS EDEM 3
|LEOF. ELLADOS 60
|8020
|Pafos
|PAPHOS
|99524008
|OREINON PANTOPOLEION
|MARKOU DRAKOU 72
|2862
|Kalopanagiotis
|NICOSIA
|22776100
|P&A PAPALOIZOU YPERAGORA
|ARCH MAKARIOU III 5
|2540
|Dali
|NICOSIA
|22870690
|P&P ICE CREAM ENTERTAINME
|28TH OCTOVRIOU 3
|2414
|Egkomi
|NICOSIA
|22445566
|P.G.KYZAS PHARMACIES LTD
|ARCH. MAKARIOU III 82
|5280
|Paralimni
|FAMAGUSTA
|23823270
|P.S.OIKODOMIKI LTD
|LARNACOS 48
|7530
|Ormideia
|LARNACA
|99806679
|P.S.X. KIOSK LTD
|VAKERIOTISSAS 99
|4549
|Palodeia
|LIMASSOL
|99974400
|PAPA/SIOU SOFIA PHARMACY
|LEOF. ARCH. MAKARIOU III 320A
|2313
|Lakatameia
|NICOSIA
|22372337
|PAPAFILIPOU LUNA PARK
|PAPHOU 10
|2236
|Latsia (Lakkia)
|NICOSIA
|22445566
|PAPANTONIOU SUPERMARKET
|MAKARIOU AVENUE
|8221
|Chlorakas
|PAPHOS
|26270128
|PAPANTONIOU SUPERMARKET
|ELLADOS AVENUE 1
|8020
|Pafos
|PAPHOS
|26936600
|PAPANTONIOU SUPERMARKET
|LEDAS STREET
|8041
|Pafos
|PAPHOS
|26911000
|PAPANTONIOU SUPERMARKET
|PAPHOS AVENUE
|4607
|Pissouri
|LIMASSOL
|25222575
|PAPANTONIOU SUPERMARKET
|MARIOU STREET
|8820
|Poli Chrysochous
|PAPHOS
|26815200
|PAPANTONIOU SUPERMARKET
|PETRAKI YIALLOUROU 20
|4187
|Ypsonas
|LIMASSOL
|25369999
|PAPANTONIOU SUPERMARKET
|ACHAION 4
|3022
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25342255
|PAPANTONIOU SUPERMARKET
|ARCH MAKARIOU III AVE 102
|8200
|Geroskipou
|PAPHOS
|26913300
|PAPANTONIOU SUPERMARKET
|VASILEOS PAVLOU 16
|2412
|Egkomi
|NICOSIA
|99822877
|PAPASOFOKLI ARTOPOIEIA
|ANOIKODOMISEOS 33
|4104
|Agios Athanasios
|LIMASSOL
|99793901
|PARAD FOURNOS GALATAS
|LEOF. GALATAS 74
|2827
|Galata
|NICOSIA
|22922337
|PATSALI MARINA PHARMACY
|ELEFTHERIAS 2A
|2722
|Astromeritis
|NICOSIA
|22822850
|PERIPTERO ANNINOS
|ARCH. MAKARIOU III AVE 31
|4620
|Episkopi
|LIMASSOL
|22821706
|PERIPTERO AYIOS AFXIVIOS
|ELEFTHERIAS 2
|2722
|Astromeritis
|NICOSIA
|22824111
|PERIPTERO CHRISTOS
|CONSTANTINOU & EVRIPIDE 18A
|4651
|Trachoni
|LIMASSOL
|99877794
|PERIPTERO DOROS
|AYIOU GEORGIOU 73A
|4180
|Ypsonas
|LIMASSOL
|25399091
|PERIPTERO EXPRESS
|ARCH.MAKARIOU III 86
|4003
|Mesa Geitonia
|LIMASSOL
|25750120
|PERIPTERO GIASEMI
|ROAD 104 NO.19
|4130
|Pano Polemidia
|LIMASSOL
|96549062
|PERIPTERO HEAVEN
|LEOFOROS TROODOUS 5
|2720
|Akaki
|NICOSIA
|22465028
|PERIPTERO KATHOLIKI
|ELLADOS & KANARI 2A
|3041
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25341171
|PERIPTERO KKOLAS
|GREGORI AFXENTIOU 32
|2720
|Akaki
|NICOSIA
|99232240
|PERIPTERO MARO
|LARNACOS AVENUE 119
|2103
|Aglantzia (Aglangia)
|NICOSIA
|22332052
|PERIPTERO N.T. EXPRESS
|ARCH.MAKARIOU III 86
|4003
|Mesa Geitonia
|LIMASSOL
|25750120
|PERIPTERO STRATIGOU TIMAY
|STRATIGOU TIMAGIA 27
|6030
|Larnaka
|LARNACA
|99329295
|PETROLINA
|LIMASSOL AVENUE 9
|2112
|Aglantzia (Aglangia)
|NICOSIA
|22331138
|PETROLINA
|ARCH. MAKARIOU III 105
|8200
|Geroskipou
|PAPHOS
|26963231
|PETROLINA
|AYIAS FYLAXEOS 231
|3116
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25820225
|PETROLINA
|DIONYSIOU SOLOMOU
|7741
|Choirokoitia
|LARNACA
|24817478
|PETROLINA AYIA NAPA
|TEFKROU ANTHIA 54
|5330
|Agia Napa
|FAMAGUSTA
|23721742
|PETROLINA DASAKI ACHNAS
|LEOFOROS GRIVA DIGHENI
|5523
|Dasaki Achnas
|FAMAGUSTA
|24720179
|PETROLINA KARVOUNAS
|DROMOS KARVOUNA-AMIANTOU
|4810
|Amiantos Kato
|LIMASSOL
|25550055
|PETROLINA KATO POLEMIDIA
|KATHETOS DROMOS NEOU LIMANIOU
|4150
|Kato Polemidia
|LIMASSOL
|25715042
|PETROLINA KILKIS
|KILKIS 1
|6015
|Larnaka
|LARNACA
|24848034
|PETROLINA KOKINOTRIMITHIA
|GREGORI AFXENTIOU 76
|2660
|Kokkinotrimithia
|NICOSIA
|22834160
|PETROLINA LEIVADION
|LEOFOROS TASOU PAPADOPOULOU 7
|7060
|Leivadia
|LARNACA
|24668180
|PETROLINA PEGEIA
|LEOFOROS AYIOU GEORGIOU
|8560
|Pegeia
|PAPHOS
|26622612
|PETROLINA PROTARAS
|PROTARAS - CAVO GRECO AVE. 227
|5295
|Paralimni
|FAMAGUSTA
|23831666
|PETROLINA S/S
|DANAES & EVROPIS
|8042
|Pafos
|PAPHOS
|26600022
|PETROLINA S/S
|PALAIOS DROMOS ORMIDIA-DEKELIA
|7530
|Ormideia
|LARNACA
|24721030
|PETROLINA S/S
|EVAGORA PALLIKARIDE 105
|8010
|Pafos
|PAPHOS
|26932185
|PETROLINA S/S
|MARIOU 10
|8820
|Poli Chrysochous
|PAPHOS
|26321425
|PETROLINA S/S
|ARCH MAKARIOU 79
|2722
|Astromeritis
|NICOSIA
|22823774
|PETROLINA S/S
|PAFOU 33
|3052
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25571717
|PETROLINA S/S
|AMMOCHOSTOU AVENUE
|1048
|Lefkosia
|NICOSIA
|22730333
|PETROLINA S/S
|GRIVA DIGENI 42
|5315
|PARALIMNI
|FAMAGUSTA
|23730635
|PETROLINA S/S
|KANTARAS 78
|1027
|Lefkosia
|NICOSIA
|22433293
|PETROLINA S/S
|ARCH. MAKARIOU III 2
|2572
|Pera Chorio
|NICOSIA
|22521930
|PETROLINA S/S
|SPYROU KYPRIANOU 64-66
|6057
|Larnaka
|LARNACA
|24661452
|PETROLINA S/S AG.IOANNIS
|ARCH. MAKARIOU III 18
|3061
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25573984
|PETROLINA S/S GSP LATSIA
|SPYROU KYPRIANOU 22
|2237
|Latsia (Lakkia)
|NICOSIA
|22467548
|PETROLINA S/S LCA AIRPORT
|LARNACA AIRPORT
|6015
|Larnaka
|LARNACA
|24651011
|PETROLINA S/S MISIAOULI
|MISHIAOULI & KAVAZOGLOU 73
|3012
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25877422
|PETROLINA S/S MONI
|OLD LIMASSOL-NICOSIA ROAD
|4525
|Moni
|LIMASSOL
|25632877
|PETROLINA S/S NIKIS
|LEOF NIKIS 1
|1086
|Lefkosia
|NICOSIA
|22347010
|PETROLINA S/S PISSOURI
|PAFOU STREET 36
|4607
|Pissouri
|LIMASSOL
|25221250
|PETROLINA S/S SOTERA
|AYIAS THEKLAS 60
|5390
|SOTIRA
|FAMAGUSTA
|23824959
|PETROLINA S/S V.THEODOROU
|AYIAS PARASKEVIS 15
|7741
|Choirokoitia
|LARNACA
|24322761
|PETROLINA S/S ZAKAKI
|FRANGLINOU ROUSVELT ZAKAKI
|3046
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25391077
|PETROLINA SS FR ROOSEVELT
|FRANGLINOU ROOSVELT 65
|3012
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25563343
|PETROLINA SS GSZ
|EVROPAIKIS ENOSIS
|6043
|Larnaka
|LARNACA
|24635530/24532222
|PETROLINA SS NISOU
|TSERIOU 20
|2571
|Nisou
|NICOSIA
|22483355
|PETROLINA TSERIOU AVE
|TSERIOU 145
|2045
|Strovolos
|NICOSIA
|22326574/22326574
|PGK FREPHARMACY LTD
|FOTI PITTA 20
|5350
|Frenaros
|FAMAGUSTA
|23820381
|PGK SOTIPHARMACY LTD
|1ST APRILIOU 10B
|5390
|SOTIRA
|FAMAGUSTA
|23824730
|PHARMACY STANISLAVA
|SPYROU KYPRIANOU 11
|4043
|Germasogeia
|LIMASSOL
|25250888
|PHARMACY STANISLAVA
|SPYROU KYPRIANOU 11
|4047
|Germasogeia
|LIMASSOL
|25250888
|PHARMACY TSANGARIDES PANA
|ARCH. MAKARIOU III 4-8
|2460
|Deftera Pano
|NICOSIA
|22465400
|PHARMAKEIO CONST PROESTOS
|GONIA AG GEORGIOU 121D &
|2304
|Lakatameia
|NICOSIA
|22327100
|PHARMAKIO COSTAS KATZIS
|KATASTIMATA OLYMBOU 6
|5522
|Vrysoules
|FAMAGUSTA
|23962831
|PHARMAKIO MAKRIDE & SONS
|ARCH. MAKARIOU III 9A
|2572
|Pera Chorio
|NICOSIA
|22521071
|PHILIPPOS SUPERMARKET
|ISODIA TIS THEOTOKOU 7
|8560
|Pegeia
|PAPHOS
|26621621
|PHILIPPOS SUPERMARKET
|AYIOU GEORGIOU 12
|8560
|Pegeia
|PAPHOS
|26343115
|PHILIPPOS SUPERMARKET
|AGIOU GEORGIOU 12
|8560
|Pegeia
|PAPHOS
|99929291
|PLATANOS KIOSK
|ARCH. MAKARIOU III 50
|4878
|Pelendri
|LIMASSOL
|99022150
|PLAZA KIOSK
|IASONOS 4
|8041
|Pafos
|PAPHOS
|26821182
|PLUS
|KYRENIAS 2
|4549
|Palodeia
|LIMASSOL
|25571396
|PLUS 01
|CHRISTOFI ERGATOUDI 39
|3080
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25383585
|PLUS 02
|SARLO
|4103
|Agios Athanasios
|LIMASSOL
|25383585
|PLUS 03
|MILTONOS 70
|3042
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25393930
|PLUS 04
|NIKIFOROU VRETAKKOU 35
|8035
|Pafos
|PAPHOS
|26962677
|PLUS 07
|GEORGIOU A' 89A
|4048
|Germasogeia
|LIMASSOL
|25326868
|PLUS 10
|FRANGLINOU ROOSVELT 259
|3046
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25716005
|PLUS 11
|MISIAOULI & KAVAZOGLOU 65
|3016
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25660155
|PLUS 14
|AYIOU ELEFTHERIOU 15
|2055
|Strovolos
|NICOSIA
|22355760
|PMM KALAVASOS FOOD STORE
|ARCH MAKARIOU III 68
|7733
|Kalavasos
|LARNACA
|24332250
|POIZIS DIY
|GREGORI AFXENTIOU 1
|5510
|Avgorou
|FAMAGUSTA
|23922136
|POLYCARPOU SUPERMARKET
|ELEFTHERIAS 69
|8550
|Stroumpi Kato
|PAPHOS
|26632075
|R.A.M.OIL DHEKELIA ROAD
|TASSOS PAPADOPOULOS AVE
|6019
|Larnaka
|LARNACA
|24635023
|R.A.M.OIL GLASTONOS
|GLASTONOS ROAD 133
|3032
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25363675
|R.A.M.OIL PYLA
|ARCH. MAKARIOU III 20
|7080
|Pyla
|LARNACA
|24661133
|RAM OIL KOKINOTRIMITHIA
|MAKARIOU 61
|2660
|Kokkinotrimithia
|NICOSIA
|22833573
|RAM OIL LIMASSOL MALL
|KATHETOS DROMOS
|3500
|SPECIAL SERVICE FOR THE CARE A
|LIMASSOL
|RAMOIL ANALIONTAS
|ANALIONTA 155
|2480
|Tseri
|NICOSIA
|22477000
|RAMOIL ARCHANGELOU 17
|ARCHANGELOU 17
|2057
|Strovolos
|NICOSIA
|22876187
|RAMOIL AREDIOU
|GRIVA DIGENI 19
|2614
|Arediou
|NICOSIA
|22635005
|RAMOIL ATHALASSAS 152
|ATHALASSAS AVENUE 152
|2024
|Strovolos
|NICOSIA
|22514700
|RAMOIL AYIA VARVARA
|GREGORY AFXENTIOU 67
|2560
|Agia Varvara
|NICOSIA
|22523162
|RAMOIL CYPRUS LTD
|OLD NICOSIA - LIMASSOL ROAD
|2571
|Nisou
|NICOSIA
|22477000
|RAMOIL DALI INDUSTRIAL
|LEOF. LEMESOU 341
|2571
|Nisou
|NICOSIA
|22610240
|RAMOIL DERYNEIA S/S
|ARCH. MAKARIOU III 158
|5380
|Deryneia
|FAMAGUSTA
|23828512
|RAMOIL FRANKLINOU ROUSVEL
|FRANGLINOU ROOSVELT AVE 29
|3012
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25102450
|RAMOIL KOLOSSI
|AYIOU GEORGIOU 99
|4180
|Ypsonas
|LIMASSOL
|97735842
|RAMOIL KORNOS
|OLD NICOSIA - LIMASSOL ROAD
|7640
|Kornos
|LARNACA
|22533238
|RAMOIL LAKATAMIA
|LEOF. STROVOLOU 98
|2324
|Lakatameia
|NICOSIA
|22107231
|RAMOIL LIMASSOL 7
|LIMASSOL AVENUE 7
|2112
|Aglantzia (Aglangia)
|NICOSIA
|22336653
|RAMOIL MAKARIOU 162
|MAKARIOU AVENUE 162
|3026
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25381276
|RAMOIL MAKEDONIAS
|SPYROU KYPRIANOU 5
|4155
|Kato Polemidia
|LIMASSOL
|25332203
|RAMOIL OROKLINI
|SPYROU KYPRIANOU AVE 51
|7040
|Voroklini (Oroklini)
|LARNACA
|24648082
|RAMOIL SKARINOU S/S
|AGIOU LOUCA 7
|7731
|Skarinou
|LARNACA
|99477136
|RAMOIL SOTIRAS S/S
|PARALIMNIOU STREET
|5390
|SOTIRA
|FAMAGUSTA
|22477000
|RAMOIL SP.CHRISTODOULOU
|SPYROU CHRISTODOULOU 47
|1035
|Lefkosia
|NICOSIA
|22344500
|RAMOIL SPYROU KYPRIANOU
|SPYROU KYPRIANOU 75
|2045
|Strovolos
|NICOSIA
|22511950
|RAMOIL STROVOLOS-TSERIOU
|TSERIOU 127
|2042
|Strovolos
|NICOSIA
|22324668
|RAMOIL TRACHONI
|ODYSSEA GEORGIOU 2
|4651
|Trachoni
|LIMASSOL
|22477000
|RECORAL
|PANTELIDE COURT 5
|8575
|Kolpos Korallion
|PAPHOS
|26621701
|REFRESH KIOSK 1
|CHLORAKAS AVE
|8221
|Chlorakas
|PAPHOS
|26812649
|REFRESH KIOSK 2
|CYNTHIANA HOTEL
|8574
|Kissonerga
|PAPHOS
|26812649
|REFRESH KIOSK 3
|GRIVA DIGHENI 25
|8221
|Chlorakas
|PAPHOS
|26812649
|REFRESH KIOSK 4
|LEOFOROS ELLADOS 172
|8020
|Pafos
|PAPHOS
|26812649
|REFRESH KIOSK 5
|GONIA ELEFTHERIOU VENIZELOU 96
|8021
|Pafos
|PAPHOS
|26812649
|REFRESH SHOP 6
|ADAMANTIOU KORAI 15A
|8046
|Pafos
|PAPHOS
|99520797
|S.D.T.IOANNIDES BROS LTD
|SPORADON 33
|2303
|Lakatameia
|NICOSIA
|22210990
|S.FRANTZI S/MARKET LTD
|ANOIKODOMISEOS 35
|4104
|Agios Athanasios
|LIMASSOL
|25727478
|S.X. STASI KIOSK
|NISSI AVE 46
|5330
|Agia Napa
|FAMAGUSTA
|99164497
|SAINT GEORGE KIOSK
|GRIVA DIGENI 75
|6043
|Larnaka
|LARNACA
|99799555
|SAVE WAY
|YIANNI RITSOU 8
|5330
|Agia Napa
|FAMAGUSTA
|99861890
|SAVVAS GIANKOPOULOS LTD
|MAKARIOU III 8
|2612
|Malounta L/sias
|NICOSIA
|22632601
|SE KATANALOTON PELENDRIOU
|SOTERI TSANGARI 43
|4878
|Pelendri
|LIMASSOL
|25552327
|SHELL YPSONA
|ELIA KANNAOUROU 64
|4187
|Ypsonas
|LIMASSOL
|25714801
|S-J-P KIOSK LTD
|GREGORI AFXENTIOU 96
|4520
|Parekklisia
|LIMASSOL
|25823646
|SKMP PHARMACY LTD
|TROODOUS 99
|4717
|Souni
|LIMASSOL
|25879005
|SMART
|ROBERT KENNEDY 8
|3076
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25335352
|SMART
|APOSTOLOY LOUCA 6
|4632
|Kolossi
|LIMASSOL
|25935900
|SMART
|CHRISTOU ZENIOU STREET 2
|4042
|Germasogeia
|LIMASSOL
|25313190
|SMART
|LEOFOROS ANEXARTISIAS 8
|8028
|Pafos
|PAPHOS
|26912300
|SMART
|MESOGIS AVE. &
|8280
|Mesogi
|PAPHOS
|26221022
|SMART DISCOUNT SHOP AY. D
|IPPODROMION 18
|2364
|Agios Dometios
|NICOSIA
|22772480
|SMART DISCOUNT SHOP LAKAT
|ARCH. MAKARIOU III 11
|2324
|Lakatameia
|NICOSIA
|22312797
|SMART DISCOUNT SHOP STROV
|MAKEDONITISSIS 81
|2057
|Strovolos
|NICOSIA
|22333043
|SMART PRICES
|PAVLOU VALDASERIDE 9
|6018
|Larnaka
|LARNACA
|24818457
|SMART PRICES
|ARCH. MAKARIOU III 6
|7571
|Anglisides
|LARNACA
|24432000
|SO EASY STORE 219
|LEOF. CONSTANTINOUPOLEOS
|2003
|Strovolos
|NICOSIA
|22468266
|SO EASY STORES - PYRGOS
|GREGORI AFXENTIOU 31
|4529
|Pyrgos Lemesou
|LIMASSOL
|25634211
|SO EASY STORES 202
|ARISTOFANOUS 19
|2039
|Strovolos
|NICOSIA
|22442647
|SO EASY STORES 203
|KALLIPOLEOS 34
|1071
|Lefkosia
|NICOSIA
|22458273
|SO EASY STORES 206
|LEOF. AGLANTZIAS 67
|2108
|Aglantzia (Aglangia)
|NICOSIA
|22331512
|SO EASY STORES 208
|LEOF. STROVOLOU 131
|2003
|Strovolos
|NICOSIA
|22109700
|SO EASY STORES 215
|LEOF. IFIGENIAS 24 DE
|2007
|Strovolos
|NICOSIA
|22100724
|SO EASY STORES 217
|KASSOU 46
|1086
|Lefkosia
|NICOSIA
|22441293
|SO EASY STORES 218
|ARMENIAS 19B
|1065
|Lefkosia
|NICOSIA
|SO EASY STORES 220
|LEOF. LARNACOS 131 AB
|1048
|Lefkosia
|NICOSIA
|SO EASY STORES 403
|ARCH. MAKARIOU 110
|7550
|Kiti
|LARNACA
|24816210
|SO EASY STORES 406
|ARCIEP. MAKARIOU 58
|7060
|Leivadia
|LARNACA
|24811635
|SO EASY STORES 409
|GRIVA DIGENI 5
|7041
|Voroklini(Oroklini Touristiki
|LARNACA
|24647811
|SO EASY STORES 410
|ARCHIMIDOUS STREET 1
|6031
|Larnaka
|LARNACA
|24022010
|SO EASY STORES 411
|ARCH. MAKARIOU III 22
|7104
|Aradippou
|LARNACA
|24533727
|SO EASY STORES 502B
|OMONOIAS AVE 18
|3052
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|80901600
|SO EASY STORES 503
|COSTI PALAMA 32
|3095
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25335759
|SO EASY STORES 505
|APRILIOU 1ST 49A
|3117
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25823390
|SO EASY STORES 506
|MARTIN LOUTHER KING 3
|3051
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25716889
|SO EASY STORES 507
|IEROU LOCHOU 16
|3082
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25824238
|SO EASY STORES 508
|KORIVOU STREET 44
|3112
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25023738
|SO EASY STORES 513
|ELEFTHERIAS 66
|4549
|Palodeia
|LIMASSOL
|25773755
|SO EASY STORES K516
|KORIVOU
|3112
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25865250
|SOTIRIS NETIATIS SMARKET
|KARYON 62
|5510
|Avgorou
|FAMAGUSTA
|99186596
|SPYROS SUPERMARKET
|ATHENON 50
|7103
|Aradippou
|LARNACA
|24533243
|STELIOS&CHRISTODOST.KIOSK
|25HS MARTIOU 14
|2408
|Egkomi
|NICOSIA
|99099992
|STELLA'S KIOSK
|ARCH. MAKARIOU III AVE 3
|5510
|Avgorou
|FAMAGUSTA
|99512725
|SUNFRESH BAKERIES
|GREGORI AFXENTIOU 64
|4520
|Parekklisia
|LIMASSOL
|25500210
|SUNFRESH BAKERY/EPS
|MISIAOULI & KAVAZOGLOU 41
|3016
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25500270
|SUNFRESH BAKERY/EPS
|FRANGLINOU ROOSVELT 270
|3046
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25500200
|SUNFRESH BAKERY/EPS
|AYIAS ZONIS 25
|3027
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25200230
|SUNFRESH BAKERY/EPS
|GRIVA DIGHENI 109
|3101
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25500240
|SUNFRESH BAKERY/EPS
|AYIAS PHYLAXEOS 154
|3087
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25500220
|SUNFRESH BAKERY/EPS
|TOMBS OF THE KINGS AVE 7
|8045
|Pafos
|PAPHOS
|25500300
|SUNFRESH BAKERY/EPS
|ARISTOTELI SAVVA AVENUE 28
|8026
|Pafos
|PAPHOS
|25300310
|SUNFRESH BAKERY/EPS
|ANEXARTISIAS 30
|8028
|Pafos
|PAPHOS
|SUNFRESH BAKERY/EPS
|AYIAS PHYLAXEOS 221
|3116
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25500250
|SUNFRESH BAKERY/EPS
|VASILEOS CONSTANTINOU 37
|3075
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25500260
|SUNFRESH BAKERY/EPS
|KARTESIOU 16
|4105
|Agios Athanasios
|LIMASSOL
|25500280
|SUNFRESH BAKERY/EPS
|ELIA KANNAOUROU 26
|4180
|Ypsonas
|LIMASSOL
|25500995
|SUPERMARKET CHARALAMBOUS
|NICOU PATTICHI STREET 29
|3071
|LIMASSOL
|LIMASSOL
|25333437
|SUPERMARKET DEMETRIS
|MAKARIOU III 87
|4180
|Ypsonas
|LIMASSOL
|25393048
|SUPERMARKET MARIAS
|ARCH. SOFRONIOU 9
|4814
|Foini
|LIMASSOL
|25421481
|SUPERMARKET MAROULLAS
|NICOLAOU PAPAGEORGIOU
|2940
|Pyrgos Kato Tillirias
|NICOSIA
|26522394
|SYKAMIA KIOSK
|GEORGIOU GRIVA DIGENI 48
|8873
|Argaka
|PAPHOS
|26322505
|SYNERG. PANT. AY.MARINAS
|AYIAS MARINAS CHRYSOCHOUS
|8881
|Agia Marina Chrysochous
|PAPHOS
|26342285
|SYNESIOU MARIA PHARMACY
|PHOTI PITTA 11
|7735
|Kofinou
|LARNACA
|24641515
|THE DAILY SHOP MINIMARKET
|GRIVA DIGHENI 26
|8300
|Konia
|PAPHOS
|99475939
|THE FRESH MARKET 2
|GEORGIOU A GLYKIS COURT
|4040
|Germasogeia
|LIMASSOL
|25322957
|THE GOLDEN RIDE RENTALS
|CORAL BAY
|8560
|Pegeia
|PAPHOS
|26621845
|THE MALL KIOSK-MALL OF CY
|VERGINAS 3
|2025
|Strovolos
|NICOSIA
|22570567
|THE MALL KIOSK-N/SIA MALL
|MADRITIS 2
|2306
|Lakatameia
|NICOSIA
|22024473
|THE PICNIC KIOSK
|LEMESOU AVE 4
|4525
|Moni
|LIMASSOL
|99619393
|THEODOROS SUPERMARKET
|ETHNIKIS FROURAS 3E
|1071
|Lefkosia
|NICOSIA
|22376273
|TO PANTOPOLEIO MAS
|ANEXARTISIAS 2
|4563
|Arakapas
|LIMASSOL
|96584077
|TO PERASMA
|GREGORI AFXENTIOU 82
|2650
|Pera
|NICOSIA
|22621986
|TREMETOUSHIOTIS VERGINAS
|VERGINAS 10
|6041
|Larnaka
|LARNACA
|24639695
|TRIANTAFYLLOS GEORGIOU LT
|GRAVIAS 22
|7550
|Kiti
|LARNACA
|24424233
|TSANGARIS SUPERMARKET
|ARCH. MAKARIOU III
|5510
|Avgorou
|FAMAGUSTA
|23923601
|TWINS
|ALEXANDROU RAGAVI 35
|6047
|Larnaka
|LARNACA
|99634290
|TWO FLOWERS HOTEL REST
|FILOXENIAS 26
|2850
|Pedoulas
|NICOSIA
|22952372
|VLADIMIROU SUPERMARKET
|ELLADOS AVENUE 37
|8020
|Pafos
|PAPHOS
|26932307
|WHITE CORNER
|KYKKOU 18A
|2062
|Strovolos
|NICOSIA
|99469794
|YIANNAKIS OLYMPIOS & SONS
|MISIAOULI & KAVAZOGLOU 14
|2566
|Lympia
|NICOSIA
|22521826
|YIOTIS SUPERMARKET
|AKAMANTOS
|8840
|Lakki (Latsi)
|PAPHOS
|26322410
|YPERAG-FROUT.E NICOLAOU
|ARCH. MAKARIOU III AVE 18
|4814
|Foini
|LIMASSOL
|25421738
|YPERAGORA A. MILIOTIS
|KOFINOU 160
|7735
|Kofinou
|LARNACA
|24817412
|YPERAGORA A. TSATSOU
|KYRIAKOU TSATSOU 7
|2568
|Mathiatis
|NICOSIA
|22542046
|YPERAGORA A.FRANGOU
|ARCH.MAKARIOU III 102
|7640
|Kornos
|LARNACA
|99566278
|YPERAGORA A.MARKOU & SONS
|MAKARIOS AVENUE 65
|2614
|Arediou
|NICOSIA
|22634300
|YPERAGORA ALAMPRITI
|25TH MARCH 4
|7104
|Aradippou
|LARNACA
|24530300
|YPERAGORA ANDREAS MITAS
|GREGORI AFXENTIOU 27
|2310
|Lakatameia
|NICOSIA
|22385484
|YPERAGORA CHRYSANTHOU LTD
|GREGORI AFXENTIOU 10
|2235
|Latsia (Lakkia)
|NICOSIA
|22483406
|YPERAGORA K&TH.PAPASTAVRO
|PETROU KYPRIANOU 2
|7647
|Mosfiloti
|LARNACA
|22533897
|YPERAGORA K. VASILIOU
|GRIVA DIGHENI 2
|7577
|Mazotos
|LARNACA
|24432292
|YPERAGORA KERYNEIA
|GREGORY AFXENTIOU 5
|2630
|Psimolofou
|NICOSIA
|22621467
|YPERAGORA LOIZOS NICOLAOU
|AGIOU ANDRONICOU 1
|2728
|Meniko
|NICOSIA
|99540192
|YPERAGORA MAKEDONITISSA
|MAKEDONITISSAS 4
|2417
|Egkomi
|NICOSIA
|22350009 / 22353046
|YPERAGORA P EFTHYMIOU
|KARYON 109
|5510
|Avgorou
|FAMAGUSTA
|23922195
|YPERAGORA P+G DEMOSTHENOU
|POLYTECHNIOU 8
|7649
|Psevdas
|LARNACA
|22533845
|YPERAGORA PTOCHOPOULOS
|ARCH. MAKARIOU III 70
|7571
|Anglisides
|LARNACA
|24432454
|YPERAGORA TREMETOUSHIOTIS
|MYSTRA 67A
|6042
|Larnaka
|LARNACA
|24639695
|YPERAGORA Y.MICHAELIDES
|MICHAEL GEORGALLA 3
|4001
|Mesa Geitonia
|LIMASSOL
|25751624
|YPERAGORA-FROUTARIA ANDRE
|KANTARAS 62B
|2049
|Strovolos
|NICOSIA
|22427086
|ZAKOS SUPERMARKET
|28TH OCTOVRIOU
|5350
|Frenaros
|FAMAGUSTA
|99637166