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| Οικονομία

Σημαντική αύξηση cashback τραπεζών

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

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Δεν αποκλείεται και η τοποθέτηση πρόσθετων ΑΤΜ σε απομακρυσμένες περιοχές αφού αξιολογηθεί η λειτουργία των 11 νέων

Σε σημαντική αύξηση των σημείων cashback παγκύπρια, δηλαδή σημεία λιανικής πώλησης που δίνουν μετρητά σε κατόχους καρτών, στοχεύουν οι τράπεζες, επενδύοντας στη διεύρυνση των ψηφιακών συναλλαγών και στην αλλαγή που επήλθε τα τελευταία χρόνια στον τρόπο εξυπηρέτησης του κοινού με τη μείωση των φυσικών καταστημάτων και την αύξηση των ΑΤΜ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», δεν αποκλείεται και η τοποθέτηση νέων ΑΤΜ σε απομακρυσμένες περιοχές αφού αξιολογηθεί η λειτουργία των 11 νέων που ανακοινώθηκαν και το εύρος χρήσης τους από το κοινό.

Στόχος των τραπεζών είναι η εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών και ατόμων είτε μεγαλύτερης ηλικίας είτε που γενικά δεν έχουν ευκολία στη διακίνηση.

Πέραν της πολιτικής συζήτησης του τελευταίου έτους, ο Σύνδεσμος Τραπεζών πραγματοποίησε επαφές με καταναλωτές, δανειολήπτες και συνταξιούχους, σε επίπεδο συνδέσμων και οργανώσεων, με σκοπό να κωδικοποιήσει τα βασικά προβλήματα και να δώσει λύση ή, έστω, ενημέρωση όπου χρειάζεται. Αντίστοιχα εργάζεται και σε άλλα θέματα με τις επαγγελματικές οργανώσεις σε σχέση με τις επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι τράπεζες έχουν τοποθετήσει σε διάρκεια τριών μηνών σχεδόν όλες τις 11 ΑΤΜ για τις οποίες δεσμεύτηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας τον Δεκέμβριο. Οι 11 ΑΤΜ θα τοποθετηθούν στις περιοχές Φρέναρος, Πελένδρι, Πισσούρι, Σαλαμιού, Αστρομερίτης, Αυγόρου, Επταγώνια, Λυθροδόντας, Παρεκκλησιά, Αργάκα και Ξυλοτύμπου.

Σύμφωνα με στοιχεία που ετοιμάστηκαν ενόψει της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Τραπεζών στις 12 Ιουνίου, μέρος των οποίων δόθηκαν στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής, τράπεζες, JCC και Euronet λειτουργούν στην Κύπρο περίπου 400 ΑΤΜ.

Επιπλέον, υπάρχουν 451 σημεία cashback, εργαλείο που ξεκίνησε προ διετίας με περίπου 40-50 σημεία και πλέον έχει πολύ διευρυμένη παρουσία.

Μέσω του cashback, οι πελάτες μπορούν να πάρουν μέχρι 100 ευρώ ανά συναλλαγή, ημερησίως με τις αγορές τους, από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Η αξιοποίησή του προϋποθέτει συναλλαγή με τις επιχειρήσεις και δεν υπάρχει χρέωση για τον πελάτη ή τον έμπορο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον μεγαλύτερο αριθμό ΑΤΜ έχει η Ελληνική Τράπεζα με 158 και ακολουθεί η Τράπεζα Κύπρου με 131. Δεκαπέντε ATM έχει η Astrobank, 15 η Alpha Bank, 5 η Εθνική Τράπεζα, 5 η Ancoria Bank και 3 η Societe Generale. Η cdbbank, o ΟΧΣ και η Eurobank δεν διαθέτουν αυτόματες ταμειακές μηχανές.

Σημειώνεται ότι 9 στις 10 βασικές συναλλαγές (κατάθεση, ανάληψη, πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας, εμβάσματα) γίνονται μέσω ΑΤΜ και διαδικτύου και η ανάγκη για μετρητά και επιταγές περιορίζεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Επίσης , οι εμπορικές τράπεζες παρέχουν τον Λογαριασμό με Βασικά Χαρακτηριστικά, ο οποίος έχει όλες τις δυνατότητες ενός συμβατικού λογαριασμού χωρίς όριο και χωρίς βιβλιάριο επιταγών.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (KTK), με στόχο τη θωράκιση των καταναλωτών σε σχέση με τις χρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, εισηγήθηκε από τον Φεβρουάριο του 2020 προς το Υπουργείο Οικονομικών συγκεκριμένη δέσμη μέτρων για τις χρεώσεις που επιβάλλονται σε Λογαριασμούς Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά. Η πρόταση υιοθετήθηκε πλήρως με την έκδοση διαταγμάτων για τον καθορισμό των εύλογων τελών.

H υποβολή εισήγησης προς το Υπουργείο Οικονομικών για καθορισμό εύλογων τελών σε Λογαριασμούς Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά είναι η μόνη δυνατότητα που παρέχουν οι νόμοι του κράτους στην ΚΤΚ για παρέμβαση στις χρεώσεις των τραπεζών.

Διαμαρτυρία βουλευτών

Σημειώνεται ότι, πρόσφατα, οι βουλευτές της Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ήταν επικριτικοί, καυστικοί και απαιτητικοί απέναντι στους εκπροσώπους των δύο μεγαλύτερων τραπεζών και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου σε συζήτηση με θέμα «Η ανάγκη εγκατάστασης από τις τράπεζες περισσότερων αυτόματων μηχανών (ATM) για σκοπούς ανάληψης χρημάτων στις κοινότητες».

Οι νομοθέτες έδωσαν στις τράπεζες χρονικό περιθώριο ενός μήνα τόσο για την ετοιμασία πλάνου αύξησης του αριθμού των αυτόματων μηχανών, για συνολική κάλυψη του νησιού, όσο και για την παρουσίαση μηχανισμού άμεσης επιδιόρθωσης βλαβών σε αυτές σε 24ωρη βάση.

Σημεία Cashback

ACRONYM ADDRESS ZIP City REGION PHONE
2 DAY MARKET AYIAS SOFIAS 13 3065 LIMASSOL LIMASSOL 25004424
4 KINGS TOMBS OF THE KINGS 37 8045 Pafos PAPHOS 26936372
4 WAYS URBAN MARKET ARCH. MAKARIOU III AVE 24 4000 Mesa Geitonia LIMASSOL 99358298
A ALEXANDROU S/MARKET AYIAS PARASKEVIS 14 7741 Choirokoitia LARNACA 24322156
A&M MICHAEL KIOSK AGIAS THEKLAS 110 5390 SOTIRA FAMAGUSTA 96784754
A&M ZITTI LTD ATHINON 47 2035 Strovolos NICOSIA 22313853
A&S G.ANDREOU LTD ARCH. MAKARIOU III 18 2622 Mitsero NICOSIA 22634142
A&S OFF LICENCE NISSI AVENUE 20 5330 Agia Napa FAMAGUSTA 99640586
A.&T.DIOMEDOUS S/MARKET AYIOU PAVLOU 60A 2363 Agios Dometios NICOSIA 22772691
A.TSIAKARIAS FRUIT MARKET MAKARIOU AVENUE 2 8221 Chlorakas PAPHOS 26270905
A.V.N. OFFICE FURNITURE THYSEOS 1 8011 Pafos PAPHOS 26967600
AGIP S/S LIMASSOL AVENUE 1 2220 Latsia (Lakkia) NICOSIA 22482599
AGIP S/S 1ST APRIL AVENUE 237 5280 Paralimni FAMAGUSTA 23821328
AHMED EL BANA PHARMACY SPYRIDONOS TRIKOUPI 21 2311 Lakatameia NICOSIA 22448878
AKAKI PHARMACY M. EL ASI DEMOKRATIAS 25 2720 Akaki NICOSIA 22824166
ANDROS KIOSK ATHINON 14 8035 Pafos PAPHOS 26953820
ANGELOS KIOSK MISIAOULI & KAVAZOGLOU 63 3016 LIMASSOL LIMASSOL 25255825
ANTONIS GEORGIADES AUTO ANDREA VLAMI 4 8020 Pafos PAPHOS 99511079
APIKIAKA K.S.ORFANIDI DENIAS 6 2720 Akaki NICOSIA 22821043
ARISTOS C STORE APOSTOLOU VARNAVA 43 3065 LIMASSOL LIMASSOL 99561855
ATHANASIOU SUPERMARKET GRIVA DHIGENI 38 7040 Voroklini (Oroklini) LARNACA 24645133
ATHIENITIS SUPERMARKET MADRITIS 2 2306 Lakatameia NICOSIA 22877909
AYIOS GEORGIOS IPERAGORA EVGENIOU VOULGAREOS 68 4153 Kato Polemidia LIMASSOL 25395137
BE CLEVER STORES GRIVA DIGENI 1 8201 Geroskipou PAPHOS 99174842
BELLREX CONVIENCE STORE NIKODEMOU MYLONA 36 6010 Larnaka LARNACA 99432713
BRITANIA MICHALAKI KYPRIANOU 56D 8560 Pegeia PAPHOS 26343521
BWELL PAREKLISIA PHARMACY GREGORI AFXENTIOU 96 4520 Parekklisia LIMASSOL 25636131
BWELL TRIMIKLINI PHARMACY PANAYIAS ELEOUSAS 170 4730 Trimiklini LIMASSOL 99959837
C&C CASCO BOOKSHOP MITROPOLITI GENNADIOU 1 2565 Lythrodontas NICOSIA 99425941
C&C PAPACOSTAS LTD MAKARIOS AVENUE 7D 8200 Geroskipou PAPHOS 26960295
CAVA OFF LICENCE AGIA NAPA - XYLOFAGOU ROAD 2 5330 Agia Napa FAMAGUSTA 23725305
CENTRO KIOSK (99) ALEXANDROU PAPAGOU 99 8027 Pafos PAPHOS 26910515
CENTRO KIOSK CHLORAKA ARCH. MAKARIOU III AVE 25 8221 Chlorakas PAPHOS 26815479
CENTRO UNIVERSAL LITRAS 22 8041 Pafos PAPHOS 26930953
CHACHOLIADES KIOSK THESPION 30 3110 LIMASSOL LIMASSOL 99564574
CHARALAMBOUS MELANI IMPRACHIM KIAZIM 2A 8016 Pafos PAPHOS 26941162
CHAROULA NIKOLOPOULOU PHA SAVVA ROTSIDE 1A-1B 2600 Klirou NICOSIA 22634635
CHR. KAIZER LTD NO 2 ARISTOTELOUS 25 8025 Pafos PAPHOS 26923823
CHR. PALLARI PHARMACY PAPHOU 92 4152 Kato Polemidia LIMASSOL 25394611
CHRISTOFIDOU N. PHARMACY PANOU IOANNOU 2 5350 Frenaros FAMAGUSTA 23742270
CHRISTOS PH.HADJIYIAN. LT ARCH. MAKARIOU III 3 7600 Athienou LARNACA 24522357
COFFEE CORNERO AYIAS SOFIAS 13 3065 LIMASSOL LIMASSOL 99552783
COFFEE HOUSE DIKAIOSYNIS 5A 2720 Akaki NICOSIA 99363652
COSTAS TINGIS SUPERMARKET EZEKIA PAPAIOANNOU 2 7560 Perivolia Larnakas LARNACA 24423320
CROSS ROAD NEA ELEOUSA MAKEDONIAS 2 4748 Saittas LIMASSOL 25222010
DESPO LAOUTARI PHARMACY KARYON 95A 5510 Avgorou FAMAGUSTA 23922189
DIAPERWAYS SPYROU KYPRIANOU 17 4001 Mesa Geitonia LIMASSOL 99006757
DR KONSTANTINOU GEORGIOS VASILI MICHAELIDE 13 3026 LIMASSOL LIMASSOL 25333146
DR STANISLAVA LTD SPYROU KYPRIANOU 11 4040 Germasogeia LIMASSOL 99645595
EKO BRITISH FORCE 4640 Akrotiri LIMASSOL 25276097
EKO - SPECTO LTD EMBA AVE. 144 8250 Empa PAPHOS 99556986
EKO ADAMOS CHRISTODOULOU NIKIS 25 1086 Lefkosia NICOSIA 22490521
EKO ARTIMATA BROS PARALIM PROTARAS AVENUE 161 5289 Paralimni FAMAGUSTA 23822030
EKO ARTIMATA BROS PROTARA PROTARAS AVE-CAVO GRECO 268 5310 PARALIMNI FAMAGUSTA 23822030
EKO AVGOROU MARCOU DRACOU 1 5510 Avgorou FAMAGUSTA 23922335
EKO CHARAL MAXOUTIS LTD KYRIACOU MATSI 22 2408 Egkomi NICOSIA 22354708
EKO CHRYSOULLA S/P 1ST APRIL 138 5280 Paralimni FAMAGUSTA 23821343
EKO COSTAS MICHAELAS ELEFTHERIAS 27 7102 Aradippou LARNACA 24534534
EKO COSTAS MICHAELAS KALO CHORIO 7643 Kalo Chorio Larnakas LARNACA 24360270
EKO CYPRUS ARCH. MAKARIOU III 204 3030 LIMASSOL LIMASSOL 25362096
EKO DRAGOUMIS-LIMBOURAS DEMOKRATIAS 54 2034 Strovolos NICOSIA 22429491
EKO G & K KOUPPAS LTD CONSTANTINOUPOLEOS 2 8820 Poli Chrysochous PAPHOS 26321515
EKO IOANNIS ASPRIS NIKOLAOU PAPAGEORGIOU 102 2940 Pyrgos Kato Tillirias NICOSIA 26522344/99683737
EKO KANTARAS KANTARAS AVE 23 1037 Lefkosia NICOSIA 99616585
EKO KLD PETROLEUM ZACHARIA SPYROU 58 7510 Xylotymvou LARNACA 24723251
EKO KYPRIANOU&PROCOPIOU SPYROU KYPRIANOU 61 4043 Germasogeia LIMASSOL 25311877
EKO LESONI PETROLEUM MAKARIOU 18 7571 Anglisides LARNACA 24432522
EKO M. MILTIADOUS DROMOS TROODOUS -EVRICHOU 2831 Evrichou NICOSIA 22933457
EKO MICHALAKIS IACOVOU 14TH ROAD 22 4620 Episkopi LIMASSOL 25932665
EKO NEOFYTOS TSIAMANES MAKARIOU 1 2450 Deftera Kato NICOSIA 22621331
EKO NICOS GERASIMOU ANASTASI MANOLI STREET 77 7525 XYLOFAGOU POST OFFICE LARNACA 24726213
EKO NTINOS APOSTOLOU LTD ELIA KANNAOUROU 20 4180 Ypsonas LIMASSOL 25391284
EKO PAMBINOS & SONS LTD NICOU PATTICHI 17 3071 LIMASSOL LIMASSOL 25334111
EKO PAPALEONTIOU PHIVOS MAKARIOU III 42 2572 Pera Chorio NICOSIA 22521556
EKO SAVVAS KALLIKAS AGIOU GEORGIOU 82 8560 Pegeia PAPHOS 26621132
EKO THEOCHAROUS ANDREAS MAKARIOU AVENUE 70 2722 Astromeritis NICOSIA 22821312
EKO VASSOS MATOLI LTD XYLOTYMBOU 7510 Xylotymvou LARNACA 24723940
EKO Z&S PETROL STATION ARCH MAKARIOU  III 100 7102 Aradippou LARNACA 24533195
EKO-M.T. EFTHIMIOU ENTER. MAKARIOU AVENUE 4 8221 Chlorakas PAPHOS 26273244
ENAERIOS CORNER 28TH OCTOBER 327B&AR.MAKARIOU 3105 LIMASSOL LIMASSOL 25581555
ENI COSTAS SAVVIDES LTD LARNACOS AVENUE 125 1035 Lefkosia NICOSIA 22435320
ENI M/S DHEKELIA ROAD 200 6304 LARNACA LARNACA 24632200
ENI PETROL STATION GRIVA DIGENI 4 6010 Larnaka LARNACA 24622133
ENI S/S - KONIA KYRIAKOU MATSI AVE 8300 Konia PAPHOS 24848000
ESSO AKAKI GREGORI AFXENTIOU 2720 Akaki NICOSIA 22821449
ESSO AREDIOU GRIVA DIGENI 2614 Arediou NICOSIA 22634780
ESSO FRENAROS ARCH. MAKARIOU III 50 5350 Frenaros FAMAGUSTA 23821472
ESSO GREGORI AFXENTIOU GREGORI AFXENTIOU 154 2365 Agios Dometios NICOSIA 22771034
ESSO GRIVA DIGENI GRIVA DIGENI 43 6036 Larnaka LARNACA 24652200
ESSO KITI ARCH. MAKARIOU 35 7550 Kiti LARNACA 99448859
ESSO KYRIAKOU MATSI KYRIAKOU MATSI 12 2408 Egkomi NICOSIA 22355727
ESSO LIMASSOL AVENUE LIMASSOL AVE 73 2121 Aglantzia (Aglangia) NICOSIA 22315358
ESSO LIOPETRI 1HS APRILIOU 33 5320 Liopetri FAMAGUSTA 23943060
ESSO LYTHRODONTAS MAKARIOU 99 2565 Lythrodontas NICOSIA 99428614
ESSO MESA GEITONIA SPYROU KYPRIANOU 26 4001 Mesa Geitonia LIMASSOL 25752300
ESSO NIKIS NIKIS 35 1086 Lefkosia NICOSIA 22490810
ESSO PAREKLISSIA DROMOS PAREKLISSIAS 4520 Parekklisia LIMASSOL 25636261
ESSO PAREKLISSIA NORTH GREGORY AFXENTIOU 128 4520 Parekklisia LIMASSOL 99594800
ESSO SBA EPISKOPI ESOPOU 5 4190 Ypsonas LIMASSOL 25211547
ESSO SOUTH BYPASS NICOSIA SPYROU KYPRIANOU 14 2033 Strovolos NICOSIA 22322181
ESSO STROVOLOS INDUSTRIAL SPYROU KYPRIANOU 14 2033 Strovolos NICOSIA 22427528
ESSO TIMAYIA YIANNOU KRANIDIOTI 34 6045 Larnaka LARNACA 24668111
ESSO TOMBS OF THE KINGS TOMBS OF THE KINGS 94 8015 Pafos PAPHOS 26933861
ESSO TSERI STROVOLOU 19 2480 Tseri NICOSIA 22385359
EUPHORIC SPA & BEAUTY FRANGLINOU ROOSVELT 128C 3011 LIMASSOL LIMASSOL 25256768
EVAGOROU SUPERMARKET AGIAS MARINAS 23 4529 Pyrgos Lemesou LIMASSOL 25632160
EXAGON KIOSK KIOUPILAI 21A 8016 Pafos PAPHOS 99632524
FARMAKEIO KARMELIA TORNAR DEMETSANIS 5 4156 Kato Polemidia LIMASSOL 25954525
FARMAKEIO N.CONSTANTINOU AGIOU GEORGIOU AVE 29 C-E 2310 Lakatameia NICOSIA 22730343
FARMAKEIO PAVLINA PANAGID FRANGLINOU ROUSVELT 82A 3011 LIMASSOL LIMASSOL 25575777
FARMAKEIO PETROULA GEROL. ACHIRONA 2 5310 PARALIMNI FAMAGUSTA 23922901
FARMAKEIO RENA TSANGARI LEOF. MAKARIOU III 6A 2614 Arediou NICOSIA 22633450
FARMAKEIO Y. MENELAOU NIKOLAOU PAPAGEORGIOU 165 2940 Pyrgos Kato Tillirias NICOSIA 22000822
FARMAKIO CHOUVARTAS STYL. PANAYIOTI TSANGARI 9 4042 Germasogeia LIMASSOL 25879006
FARMAKIO GIORGOS GEORGIOU MAKARIOU AVENUE 38B 2450 Deftera Kato NICOSIA 22455058
FARMAKIO KLEOPATRA KTENA MICHALEL OLYMPIOU 10 2540 Dali NICOSIA 22524411
FARMAKIO RAFAIL NEOFYTOU GREGORY AFXENTIOU 15 2560 Agia Varvara NICOSIA 99330549
FILL & GO ELLADOS AVE 76 7101 Aradippou LARNACA 24533345
FOURNOS FROUT OLA TA OREA STAVROU STYLIANIDE 6 2650 Pera NICOSIA 22624438
FRESH MARKET PROFITI ELIA 3A 4046 Germasogeia LIMASSOL 99630178
FROUTARIA LIMNIA AY.PHYLA AYIAS PHYLAXEOS 123 3087 LIMASSOL LIMASSOL 25563639
FROUTARIA LIMNIA FR.ROOSV FRANGLINOU ROOSVELT 53 3011 LIMASSOL LIMASSOL 25107639
FROUTARIA LIMNIA SP.KYPRI SPYROU KYPRIANOU AVE 17 3070 LIMASSOL LIMASSOL 99994502
FROUTARIA THEOFANIS NO 1 ELEFTHERIOU VENIZELOU 66 8021 Pafos PAPHOS 26222200
FROUTARIA THEOFANIS NO 2 LEOFOROS TAXIARCHON 35 8036 Pafos PAPHOS 26962800
FROUTARIA THEOFANIS NO.3 ARCH. MAKARIOU III 113 8221 Chlorakas PAPHOS 26270770
FROUTARIA THEOFANIS TSADA GEORGIOU GRIVA DIGHENI AVE 10 8540 Tsada PAPHOS 26270073
FROUTARIA TO ALAKATI PATRIARCHOU FOTIOU 61 4156 Kato Polemidia LIMASSOL 25398880
FROUTARIA-MINI MARKET KYRIAKOU MATSI 2 4506 Eptagoneia LIMASSOL 99441543
FROUTARIES ZITTIS ARISTIDOU 2 2370 Agios Dometios NICOSIA 22356055
FSSERVICES CHIOU 11 8027 Pafos PAPHOS 26843271
G & L GEORGIOU LTD EVAGORA PALIKARIDE 4 5510 Avgorou FAMAGUSTA 23922393
G EVANGELOU KIOSK LTD ANOIKODOMISEOS 25 4104 Agios Athanasios LIMASSOL 99424717
G.NICOLAOU&SONS FROUTARIA THESSALONIKIS 11 6035 Larnaka LARNACA 24655718
G.P. HAIRDRESSING SALOON MARATHOVOUNOU 9 3071 LIMASSOL LIMASSOL 25211339
GADGETS HOUSE ELEFTHERIOU VENIZELOU 78 8021 Pafos PAPHOS 99841261
GELATERIA DA VINCI POSIDONOS 1 8042 Pafos PAPHOS 99599028
GORGO TRAVEL POSIDONOS AVENUE 8042 Pafos PAPHOS 26964380
GREEN TREE S/M AGIOU ANTO DIGENI AKRITA 14A 1045 Lefkosia NICOSIA 22343352 / 22344785
GREEN TREE S/M AGIOU ANTO DIGENI AKRITA 14A 1045 Lefkosia NICOSIA 22344032 / 22343352
GREEN TREE S/M KALLITHEAS STYLLI AMMOCHOSTOU 5 2548 Dali NICOSIA 22521222/22344785
GREEN TREE S/M ONASAGOROU GONIA EVRIPIDOU & ONASAGOROU 1011 Lefkosia NICOSIA 22681894 / 22344785
GREENFIELD GRIVA DIGENI AVE 90 2614 Arediou NICOSIA 99058825
H AGORA MAS TROODOUS 110 2722 Astromeritis NICOSIA 22822625
H AGORA MAS MARKOU DRAKOU 21 2831 Evrichou NICOSIA 22932056
H XARTOGONIA EVANGELOS FLORAKI 2 2540 Dali NICOSIA 22524931
HADJIYIANNI ILIKA OIKODOM PHOTI PITTA 1 5510 Avgorou FAMAGUSTA 23922049
HILL VIEW HOTEL APTS STADIOU 60 4607 Pissouri LIMASSOL 25221972
IOANNA KRITIOTOU PHARMACY ARCHIEPISKOPOU MAKARIOU III 83 2720 Akaki NICOSIA 99222892
IOANNIDES SUPERMARKET GRIVA DIGENI AVE 27 6036 Larnaka LARNACA 99609716
J&P SUPER KIOSK TRION IERARCHON 16 4187 Ypsonas LIMASSOL 99530819
J&P SUPER KIOSK MELINAS MERKOURI 76 4151 Kato Polemidia LIMASSOL 99530819
J.N.PIERIS S/MARKET LTD AYIOU SYLA 17 4180 Ypsonas LIMASSOL 25393066
JOANNA SUPERMARKET AMPELONON 11 4607 Pissouri LIMASSOL 25222077
JUST SMILE ARCHIEPISKOPOU MAKARIOU 45A 7562 Tersefanou LARNACA 24424545
K&E TWINS SUPERMARKET EVANGELOU FLORAKI 9 8550 Stroumpi Kato PAPHOS 26632075
K. CHRYSANTHOU PHARMACY PAPHOU 45 4607 Pissouri LIMASSOL 25222800
K.J.S DIOMIDES LTD LEOF. LATSION GERIOU 102 2202 Geri NICOSIA 22575415
K.M.X GIORGALLI(KREATOBOU ARCH. MAKARIOU III 52 7510 Xylotymvou LARNACA 99465505
KANALI SUPERMARKET AYIAS IRENES 9 8507 Timi PAPHOS 99900482
KAREKLAS SUPERMARKET GALILEOU 21 3015 LIMASSOL LIMASSOL 25574346
KARSERAS SUPERMARKET YIANNI KRANIDIOTI 1 3110 LIMASSOL LIMASSOL 25339522
KAWACOM'S IPANEMA ESPRESS GREGORI AFXENTIOU 73 2660 Kokkinotrimithia NICOSIA 99242878
KIOSK PROFITI ELIA 19 4607 Pissouri LIMASSOL 97640180
KLADOS SUPERMARKET ARCH MAKARIOU III 153 4876 Kyperounta LIMASSOL 99666926
KLIZOU DESPINA 28 OKTOVRIOU 4 2731 Peristerona NICOSIA 96513399
KOULIAS SUPERMARKET AYIOU ANDRONIKOU 9 4600 Avdimou LIMASSOL 25221753
KOUROS DISC STORE DROSIA AGIOU GEORGIOU MAKRI 55 6036 Larnaka LARNACA 24624994
KOUROS DISC STORE ORMIDIA CONSTANTINOU KAVAFI 5 7530 Ormideia LARNACA 24720000
KREATAGORA A/FOI GIASOUMI ARCH. MAKARIOU III 6 7571 Anglisides LARNACA 24432000
KREATAGORA S MATHEOU PANAYIOTI TOUMAZOU 4A 5510 Avgorou FAMAGUSTA 23922370
KYLIKIO OLYMP.KOLYMV. LIM APOLLONOS 6 3012 LIMASSOL LIMASSOL 99666591
KYR. CHRISTOU SUPERMARKET PYRGOU 36 7520 Xylofagou LARNACA 24725252
LAIKI AGORA PANAYIOTOU 1ST APRILIOU 3116 LIMASSOL LIMASSOL 99549639
LAIKI AGORA STELIOS CHRYSOPANTANASAS 34 2617 Agrokipia NICOSIA 22633272
LAIKI YPERAGORA FRENAROUS ARCHAGELOU MICHAEL 4 5350 Frenaros FAMAGUSTA 23743001
LAIKI YPERAGORA TROULLON PLATEIA AGIOU MAMA 7505 Troulloi LARNACA 24649133
LARNACA PRO CYCLE HIRE SPYROU KYPRIANOU 39 6051 Larnaka LARNACA 99885329
LIMNIA FROUTARIA EV.VOULG COSTA KORALLI 5 3010 LIMASSOL LIMASSOL 77771626
LIONTARIS & ALEXANDROU LT G.EKOSARI 54 2540 Dali NICOSIA 22521485
LYSIOTIS SUPERMARKET 4TH ROAD NO.72 4620 Episkopi LIMASSOL 25932652
M G PETROL STATION LTD STADIOU 9 2571 Nisou NICOSIA 99654474
M&P CHARALAMBOUS LTD PAPASTAVROU PAPAGATHANGELOU 13 2560 Agia Varvara NICOSIA 22523244
M&P MASIAS SUPERMARKETS ELIA SAMARA 13 5320 Liopetri FAMAGUSTA 23721218
M.I.V. POGAZI TRADING LTD CHARALAMBOUS FTEROUDI 8 4104 Agios Athanasios LIMASSOL 25720449
M.NEOKLEOUS SUPERMARKET GRIVA DIGENI 30 4700 Pachna LIMASSOL 99654658
MAKRYLOUCAS KIOSK AKAMANTOS 3 8820 Poli Chrysochous PAPHOS 26321021
MARIA KOUPPARI PHARMACY ARCH. MAKARIOU III 96 2722 Astromeritis NICOSIA 22823005
MARY'S MARKET ERIC MENDELSON 3 3501 LIMASSOL LIMASSOL 25818138
MARY'S VEGGIES LEKORPOUZIE 47 3075 LIMASSOL LIMASSOL 25818138
MAS BE CLEVER STORES MARIOU 30 8820 Poli Chrysochous PAPHOS 99437505
MAS EXPRESS P CHARALAMBOU ARCH MAKARIOU III AVE 73 6017 Larnaka LARNACA 99329295
MAS SUPERMARKET MARINOU GEROULANOU 7 4154 Kato Polemidia LIMASSOL 25572352
MEGA CASH & CARRY AMMOCHOSTOU 48 5380 Deryneia FAMAGUSTA 23811901
METRO SUPERMARKET NICODEMOU MYLONA 1 6050 Larnaka LARNACA 24650280
METRO SUPERMARKET TROODOUS 365 2322 Lakatameia NICOSIA 22327777
METRO SUPERMARKET AGLANTZIAS AVENUE 45 2108 Aglantzia (Aglangia) NICOSIA 22336477
METRO SUPERMARKET THESSALONIKIS 9 2122 Aglantzia (Aglangia) NICOSIA 22330022
METRO SUPERMARKET ARIADNIS 5 4531 Mouttagiaka (Touristiki Perioc LIMASSOL 25322970
METRO SUPERMARKET PROTARA AVE 212 5311 PARALIMNI FAMAGUSTA 23300411
MICHAEL&FRANTZIS TRADING GIANNOULI CHALEPA 5 3060 LIMASSOL LIMASSOL 99142182
MICROPOLIS ANDREA DEMETRIOU 63 2024 Strovolos NICOSIA  
MIKROPOLIS ARCH. MAKARIOU III 87 2682 PALIOMETOCHO NICOSIA 99633383
MIKROPOLIS LIMASSOL AVE 8 2572 Pera Chorio NICOSIA 99328948
MINI MARKET ANASTASIOU(TT GILTIZ 33 3042 LIMASSOL LIMASSOL 25763076
MPAKALIKO.COM BY KARSERAS AYIAS PARASKEVIS 40 4044 Germasogeia LIMASSOL 25318484
MPAKALIKO.COM.BY KARSERAS VITHLEEM 4105 Agios Athanasios LIMASSOL 25318484
MR AMERICAN KIOSK ANASTASI SHIOUKRI & 3105 LIMASSOL LIMASSOL 95954871
MUNCHIES GREGORI AFXENTIOU 2 5330 Agia Napa FAMAGUSTA 99816836
N.THEOPHANIS COFFEE&MORE ARCH.MAKARIOU III 80 8250 Empa PAPHOS 26270770
NC GOODS AND PHARMACY LTD ARCH MAKARIOU III 112 3021 LIMASSOL LIMASSOL 25822838
NEO SINERGATIKO PANTOPOLI ARCH. MAKARIOU III 15 4878 Pelendri LIMASSOL 25550015
NEO SINERGATIKO PANTOPOLI SOTERI TSANGARI 65 4878 Pelendri LIMASSOL 25552204
NEO SINERGATIKO PANTOPOLI DYMES 4873 Dymes LIMASSOL 25522477
O FOURNOS TOY KYPROU ARTO STAVRODROMIOU 25 6050 Larnaka LARNACA 24333168
O KIPOS THS EDEM AGAPINOROS 13 8049 Pafos PAPHOS 26822789
O KIPOS TIS EDEM 3 LEOF. ELLADOS 60 8020 Pafos PAPHOS 99524008
OREINON PANTOPOLEION MARKOU DRAKOU 72 2862 Kalopanagiotis NICOSIA 22776100
P&A PAPALOIZOU YPERAGORA ARCH MAKARIOU III 5 2540 Dali NICOSIA 22870690
P&P ICE CREAM ENTERTAINME 28TH OCTOVRIOU 3 2414 Egkomi NICOSIA 22445566
P.G.KYZAS PHARMACIES LTD ARCH. MAKARIOU III 82 5280 Paralimni FAMAGUSTA 23823270
P.S.OIKODOMIKI LTD LARNACOS 48 7530 Ormideia LARNACA 99806679
P.S.X. KIOSK LTD VAKERIOTISSAS 99 4549 Palodeia LIMASSOL 99974400
PAPA/SIOU SOFIA PHARMACY LEOF. ARCH. MAKARIOU III 320A 2313 Lakatameia NICOSIA 22372337
PAPAFILIPOU LUNA PARK PAPHOU 10 2236 Latsia (Lakkia) NICOSIA 22445566
PAPANTONIOU SUPERMARKET MAKARIOU AVENUE 8221 Chlorakas PAPHOS 26270128
PAPANTONIOU SUPERMARKET ELLADOS AVENUE 1 8020 Pafos PAPHOS 26936600
PAPANTONIOU SUPERMARKET LEDAS STREET 8041 Pafos PAPHOS 26911000
PAPANTONIOU SUPERMARKET PAPHOS AVENUE 4607 Pissouri LIMASSOL 25222575
PAPANTONIOU SUPERMARKET MARIOU STREET 8820 Poli Chrysochous PAPHOS 26815200
PAPANTONIOU SUPERMARKET PETRAKI YIALLOUROU 20 4187 Ypsonas LIMASSOL 25369999
PAPANTONIOU SUPERMARKET ACHAION 4 3022 LIMASSOL LIMASSOL 25342255
PAPANTONIOU SUPERMARKET ARCH MAKARIOU III AVE 102 8200 Geroskipou PAPHOS 26913300
PAPANTONIOU SUPERMARKET VASILEOS PAVLOU 16 2412 Egkomi NICOSIA 99822877
PAPASOFOKLI ARTOPOIEIA ANOIKODOMISEOS 33 4104 Agios Athanasios LIMASSOL 99793901
PARAD FOURNOS GALATAS LEOF. GALATAS 74 2827 Galata NICOSIA 22922337
PATSALI MARINA PHARMACY ELEFTHERIAS 2A 2722 Astromeritis NICOSIA 22822850
PERIPTERO ANNINOS ARCH. MAKARIOU III AVE 31 4620 Episkopi LIMASSOL 22821706
PERIPTERO AYIOS AFXIVIOS ELEFTHERIAS 2 2722 Astromeritis NICOSIA 22824111
PERIPTERO CHRISTOS CONSTANTINOU & EVRIPIDE 18A 4651 Trachoni LIMASSOL 99877794
PERIPTERO DOROS AYIOU GEORGIOU 73A 4180 Ypsonas LIMASSOL 25399091
PERIPTERO EXPRESS ARCH.MAKARIOU III 86 4003 Mesa Geitonia LIMASSOL 25750120
PERIPTERO GIASEMI ROAD 104 NO.19 4130 Pano Polemidia LIMASSOL 96549062
PERIPTERO HEAVEN LEOFOROS TROODOUS 5 2720 Akaki NICOSIA 22465028
PERIPTERO KATHOLIKI ELLADOS & KANARI 2A 3041 LIMASSOL LIMASSOL 25341171
PERIPTERO KKOLAS GREGORI AFXENTIOU 32 2720 Akaki NICOSIA 99232240
PERIPTERO MARO LARNACOS AVENUE 119 2103 Aglantzia (Aglangia) NICOSIA 22332052
PERIPTERO N.T. EXPRESS ARCH.MAKARIOU III 86 4003 Mesa Geitonia LIMASSOL 25750120
PERIPTERO STRATIGOU TIMAY STRATIGOU TIMAGIA 27 6030 Larnaka LARNACA 99329295
PETROLINA LIMASSOL AVENUE 9 2112 Aglantzia (Aglangia) NICOSIA 22331138
PETROLINA ARCH. MAKARIOU III 105 8200 Geroskipou PAPHOS 26963231
PETROLINA AYIAS FYLAXEOS 231 3116 LIMASSOL LIMASSOL 25820225
PETROLINA DIONYSIOU SOLOMOU 7741 Choirokoitia LARNACA 24817478
PETROLINA AYIA NAPA TEFKROU ANTHIA 54 5330 Agia Napa FAMAGUSTA 23721742
PETROLINA DASAKI ACHNAS LEOFOROS GRIVA DIGHENI 5523 Dasaki Achnas FAMAGUSTA 24720179
PETROLINA KARVOUNAS DROMOS KARVOUNA-AMIANTOU 4810 Amiantos Kato LIMASSOL 25550055
PETROLINA KATO POLEMIDIA KATHETOS DROMOS NEOU LIMANIOU 4150 Kato Polemidia LIMASSOL 25715042
PETROLINA KILKIS KILKIS 1 6015 Larnaka LARNACA 24848034
PETROLINA KOKINOTRIMITHIA GREGORI AFXENTIOU 76 2660 Kokkinotrimithia NICOSIA 22834160
PETROLINA LEIVADION LEOFOROS TASOU PAPADOPOULOU 7 7060 Leivadia LARNACA 24668180
PETROLINA PEGEIA LEOFOROS AYIOU GEORGIOU 8560 Pegeia PAPHOS 26622612
PETROLINA PROTARAS PROTARAS - CAVO GRECO AVE. 227 5295 Paralimni FAMAGUSTA 23831666
PETROLINA S/S DANAES & EVROPIS 8042 Pafos PAPHOS 26600022
PETROLINA S/S PALAIOS DROMOS ORMIDIA-DEKELIA 7530 Ormideia LARNACA 24721030
PETROLINA S/S EVAGORA PALLIKARIDE 105 8010 Pafos PAPHOS 26932185
PETROLINA S/S MARIOU 10 8820 Poli Chrysochous PAPHOS 26321425
PETROLINA S/S ARCH MAKARIOU 79 2722 Astromeritis NICOSIA 22823774
PETROLINA S/S PAFOU 33 3052 LIMASSOL LIMASSOL 25571717
PETROLINA S/S AMMOCHOSTOU AVENUE 1048 Lefkosia NICOSIA 22730333
PETROLINA S/S GRIVA DIGENI 42 5315 PARALIMNI FAMAGUSTA 23730635
PETROLINA S/S KANTARAS 78 1027 Lefkosia NICOSIA 22433293
PETROLINA S/S ARCH. MAKARIOU III  2 2572 Pera Chorio NICOSIA 22521930
PETROLINA S/S SPYROU KYPRIANOU 64-66 6057 Larnaka LARNACA 24661452
PETROLINA S/S AG.IOANNIS ARCH. MAKARIOU III 18 3061 LIMASSOL LIMASSOL 25573984
PETROLINA S/S GSP LATSIA SPYROU KYPRIANOU 22 2237 Latsia (Lakkia) NICOSIA 22467548
PETROLINA S/S LCA AIRPORT LARNACA AIRPORT 6015 Larnaka LARNACA 24651011
PETROLINA S/S MISIAOULI MISHIAOULI & KAVAZOGLOU 73 3012 LIMASSOL LIMASSOL 25877422
PETROLINA S/S MONI OLD LIMASSOL-NICOSIA ROAD 4525 Moni LIMASSOL 25632877
PETROLINA S/S NIKIS LEOF NIKIS 1 1086 Lefkosia NICOSIA 22347010
PETROLINA S/S PISSOURI PAFOU STREET 36 4607 Pissouri LIMASSOL 25221250
PETROLINA S/S SOTERA AYIAS THEKLAS 60 5390 SOTIRA FAMAGUSTA 23824959
PETROLINA S/S V.THEODOROU AYIAS PARASKEVIS 15 7741 Choirokoitia LARNACA 24322761
PETROLINA S/S ZAKAKI FRANGLINOU ROUSVELT ZAKAKI 3046 LIMASSOL LIMASSOL 25391077
PETROLINA SS FR ROOSEVELT FRANGLINOU ROOSVELT 65 3012 LIMASSOL LIMASSOL 25563343
PETROLINA SS GSZ EVROPAIKIS ENOSIS 6043 Larnaka LARNACA 24635530/24532222
PETROLINA SS NISOU TSERIOU 20 2571 Nisou NICOSIA 22483355
PETROLINA TSERIOU AVE TSERIOU 145 2045 Strovolos NICOSIA 22326574/22326574
PGK FREPHARMACY LTD FOTI PITTA 20 5350 Frenaros FAMAGUSTA 23820381
PGK SOTIPHARMACY LTD 1ST APRILIOU 10B 5390 SOTIRA FAMAGUSTA 23824730
PHARMACY STANISLAVA SPYROU KYPRIANOU 11 4043 Germasogeia LIMASSOL 25250888
PHARMACY STANISLAVA SPYROU KYPRIANOU 11 4047 Germasogeia LIMASSOL 25250888
PHARMACY TSANGARIDES PANA ARCH. MAKARIOU III 4-8 2460 Deftera Pano NICOSIA 22465400
PHARMAKEIO CONST PROESTOS GONIA AG GEORGIOU 121D & 2304 Lakatameia NICOSIA 22327100
PHARMAKIO COSTAS KATZIS KATASTIMATA OLYMBOU 6 5522 Vrysoules FAMAGUSTA 23962831
PHARMAKIO MAKRIDE & SONS ARCH. MAKARIOU III 9A 2572 Pera Chorio NICOSIA 22521071
PHILIPPOS SUPERMARKET ISODIA TIS THEOTOKOU 7 8560 Pegeia PAPHOS 26621621
PHILIPPOS SUPERMARKET AYIOU GEORGIOU 12 8560 Pegeia PAPHOS 26343115
PHILIPPOS SUPERMARKET AGIOU GEORGIOU 12 8560 Pegeia PAPHOS 99929291
PLATANOS KIOSK ARCH. MAKARIOU III 50 4878 Pelendri LIMASSOL 99022150
PLAZA KIOSK IASONOS 4 8041 Pafos PAPHOS 26821182
PLUS KYRENIAS 2 4549 Palodeia LIMASSOL 25571396
PLUS 01 CHRISTOFI ERGATOUDI 39 3080 LIMASSOL LIMASSOL 25383585
PLUS 02 SARLO 4103 Agios Athanasios LIMASSOL 25383585
PLUS 03 MILTONOS 70 3042 LIMASSOL LIMASSOL 25393930
PLUS 04 NIKIFOROU VRETAKKOU 35 8035 Pafos PAPHOS 26962677
PLUS 07 GEORGIOU A' 89A 4048 Germasogeia LIMASSOL 25326868
PLUS 10 FRANGLINOU ROOSVELT 259 3046 LIMASSOL LIMASSOL 25716005
PLUS 11 MISIAOULI & KAVAZOGLOU 65 3016 LIMASSOL LIMASSOL 25660155
PLUS 14 AYIOU ELEFTHERIOU 15 2055 Strovolos NICOSIA 22355760
PMM KALAVASOS FOOD STORE ARCH MAKARIOU III 68 7733 Kalavasos LARNACA 24332250
POIZIS DIY GREGORI AFXENTIOU 1 5510 Avgorou FAMAGUSTA 23922136
POLYCARPOU SUPERMARKET ELEFTHERIAS 69 8550 Stroumpi Kato PAPHOS 26632075
R.A.M.OIL DHEKELIA ROAD TASSOS PAPADOPOULOS AVE 6019 Larnaka LARNACA 24635023
R.A.M.OIL GLASTONOS GLASTONOS ROAD 133 3032 LIMASSOL LIMASSOL 25363675
R.A.M.OIL PYLA ARCH. MAKARIOU III 20 7080 Pyla LARNACA 24661133
RAM OIL KOKINOTRIMITHIA MAKARIOU 61 2660 Kokkinotrimithia NICOSIA 22833573
RAM OIL LIMASSOL MALL KATHETOS DROMOS 3500 SPECIAL SERVICE FOR THE CARE A LIMASSOL  
RAMOIL ANALIONTAS ANALIONTA 155 2480 Tseri NICOSIA 22477000
RAMOIL ARCHANGELOU 17 ARCHANGELOU 17 2057 Strovolos NICOSIA 22876187
RAMOIL AREDIOU GRIVA DIGENI 19 2614 Arediou NICOSIA 22635005
RAMOIL ATHALASSAS 152 ATHALASSAS AVENUE 152 2024 Strovolos NICOSIA 22514700
RAMOIL AYIA VARVARA GREGORY AFXENTIOU 67 2560 Agia Varvara NICOSIA 22523162
RAMOIL CYPRUS LTD OLD NICOSIA - LIMASSOL ROAD 2571 Nisou NICOSIA 22477000
RAMOIL DALI INDUSTRIAL LEOF. LEMESOU 341 2571 Nisou NICOSIA 22610240
RAMOIL DERYNEIA S/S ARCH. MAKARIOU III 158 5380 Deryneia FAMAGUSTA 23828512
RAMOIL FRANKLINOU ROUSVEL FRANGLINOU ROOSVELT AVE 29 3012 LIMASSOL LIMASSOL 25102450
RAMOIL KOLOSSI AYIOU GEORGIOU 99 4180 Ypsonas LIMASSOL 97735842
RAMOIL KORNOS OLD NICOSIA - LIMASSOL ROAD 7640 Kornos LARNACA 22533238
RAMOIL LAKATAMIA LEOF. STROVOLOU 98 2324 Lakatameia NICOSIA 22107231
RAMOIL LIMASSOL 7 LIMASSOL AVENUE 7 2112 Aglantzia (Aglangia) NICOSIA 22336653
RAMOIL MAKARIOU 162 MAKARIOU AVENUE 162 3026 LIMASSOL LIMASSOL 25381276
RAMOIL MAKEDONIAS SPYROU KYPRIANOU 5 4155 Kato Polemidia LIMASSOL 25332203
RAMOIL OROKLINI SPYROU KYPRIANOU AVE 51 7040 Voroklini (Oroklini) LARNACA 24648082
RAMOIL SKARINOU S/S AGIOU LOUCA 7 7731 Skarinou LARNACA 99477136
RAMOIL SOTIRAS S/S PARALIMNIOU STREET 5390 SOTIRA FAMAGUSTA 22477000
RAMOIL SP.CHRISTODOULOU SPYROU CHRISTODOULOU 47 1035 Lefkosia NICOSIA 22344500
RAMOIL SPYROU KYPRIANOU SPYROU KYPRIANOU 75 2045 Strovolos NICOSIA 22511950
RAMOIL STROVOLOS-TSERIOU TSERIOU 127 2042 Strovolos NICOSIA 22324668
RAMOIL TRACHONI ODYSSEA GEORGIOU 2 4651 Trachoni LIMASSOL 22477000
RECORAL PANTELIDE COURT 5 8575 Kolpos Korallion PAPHOS 26621701
REFRESH KIOSK 1 CHLORAKAS AVE 8221 Chlorakas PAPHOS 26812649
REFRESH KIOSK 2 CYNTHIANA HOTEL 8574 Kissonerga PAPHOS 26812649
REFRESH KIOSK 3 GRIVA DIGHENI 25 8221 Chlorakas PAPHOS 26812649
REFRESH KIOSK 4 LEOFOROS ELLADOS 172 8020 Pafos PAPHOS 26812649
REFRESH KIOSK 5 GONIA ELEFTHERIOU VENIZELOU 96 8021 Pafos PAPHOS 26812649
REFRESH SHOP 6 ADAMANTIOU KORAI 15A 8046 Pafos PAPHOS 99520797
S.D.T.IOANNIDES BROS LTD SPORADON 33 2303 Lakatameia NICOSIA 22210990
S.FRANTZI S/MARKET LTD ANOIKODOMISEOS 35 4104 Agios Athanasios LIMASSOL 25727478
S.X. STASI KIOSK NISSI AVE 46 5330 Agia Napa FAMAGUSTA 99164497
SAINT GEORGE KIOSK GRIVA DIGENI 75 6043 Larnaka LARNACA 99799555
SAVE WAY YIANNI RITSOU 8 5330 Agia Napa FAMAGUSTA 99861890
SAVVAS GIANKOPOULOS LTD MAKARIOU III 8 2612 Malounta L/sias NICOSIA 22632601
SE KATANALOTON PELENDRIOU SOTERI TSANGARI 43 4878 Pelendri LIMASSOL 25552327
SHELL YPSONA ELIA KANNAOUROU 64 4187 Ypsonas LIMASSOL 25714801
S-J-P KIOSK LTD GREGORI AFXENTIOU 96 4520 Parekklisia LIMASSOL 25823646
SKMP PHARMACY LTD TROODOUS 99 4717 Souni LIMASSOL 25879005
SMART ROBERT KENNEDY 8 3076 LIMASSOL LIMASSOL 25335352
SMART APOSTOLOY LOUCA 6 4632 Kolossi LIMASSOL 25935900
SMART CHRISTOU ZENIOU STREET 2 4042 Germasogeia LIMASSOL 25313190
SMART LEOFOROS ANEXARTISIAS 8 8028 Pafos PAPHOS 26912300
SMART MESOGIS AVE. & 8280 Mesogi PAPHOS 26221022
SMART DISCOUNT SHOP AY. D IPPODROMION 18 2364 Agios Dometios NICOSIA 22772480
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SO EASY STORE 219 LEOF. CONSTANTINOUPOLEOS 2003 Strovolos NICOSIA 22468266
SO EASY STORES - PYRGOS GREGORI AFXENTIOU 31 4529 Pyrgos Lemesou LIMASSOL 25634211
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