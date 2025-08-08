Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Σταθερός ο κίνδυνος ESG στις τράπεζες

Ενημερωμένη έκδοση του πίνακα ελέγχου κινδύνου ESG, δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το τοπίο κινδύνου ESG στις τράπεζες της ΕΕ φαίνεται σταθερό, αντανακλώντας έτσι τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και τον σταδιακό ρυθμό αλλαγής στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια.

Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο του πίνακα ελέγχου κινδύνου ESG θα προσαρμοστεί στις επόμενες εκδόσεις

Τονίζεται ότι η ΕΑΤ παραμένει προσηλωμένη στην παροχή ενός συνεκτικού και βελτιστοποιημένου πλαισίου γνωστοποίησης ESG και θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τα θεσμικά όργανα και τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΕ για να διασφαλίσει την ομαλή εφαρμογή των νέων απαιτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι ευρωπαικές εποπτικές αρχικές ξεκίνησαν τέλος Ιουνίου διαβούλευση σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των κινδύνων ESG στις δοκιμές χρηματοοικονομικής αντοχής για τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες.

Συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (EBA, EIOPA και ESMA - οι ΕΕΑ) ξεκίνησαν δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο Κοινών Κατευθυντήριων Γραμμών τους σχετικά με τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων ESG, όπως ορίζεται από την Οδηγία για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις και την Οδηγία Φερεγγυότητα II.

Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιες αρχές για τον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό τομέα θα πρέπει να ενσωματώνουν τους κινδύνους ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση) κατά τη διενέργεια εποπτικών προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων.