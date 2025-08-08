Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Νέα οδηγία Κεντρικής Τράπεζας για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Σκοπός της οδηγίας είναι ο προσδιορισμός της σύνθεσης του αρχικού κεφαλαίου και των ιδίων κεφαλαίων των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ο καθορισμός του ύψους των κεφαλαιακών απαιτήσεων που οφείλουν να τηρούν και η διασφάλιση των χρηματικών ποσών που λαμβάνουν

Νέα οδηγία για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος εξέδωσε πρόσφατα η Κεντρική Τράπεζα, στο πλαίσιο εναρμόνισης με ευρωπαϊκές οδηγίες για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας των εν λόγω ιδρυμάτων και τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά. Σκοπός της οδηγίας είναι ο προσδιορισμός της σύνθεσης του αρχικού κεφαλαίου και των ιδίων κεφαλαίων των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ο καθορισμός του ύψους των κεφαλαιακών απαιτήσεων που οφείλουν να τηρούν και ο καθορισμός των τρόπων διασφάλισης...

χρήματράπεζεςΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

