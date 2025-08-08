Νέα οδηγία Κεντρικής Τράπεζας για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος

Νέα οδηγία για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος εξέδωσε πρόσφατα η Κεντρική Τράπεζα, στο πλαίσιο εναρμόνισης με ευρωπαϊκές οδηγίες για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας των εν λόγω ιδρυμάτων και τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά. Σκοπός της οδηγίας είναι ο προσδιορισμός της σύνθεσης του αρχικού κεφαλαίου και των ιδίων κεφαλαίων των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ο καθορισμός του ύψους των κεφαλαιακών απαιτήσεων που οφείλουν να τηρούν και ο καθορισμός των τρόπων διασφάλισης...

