Ανάστατοι οι κουρεμένοι για εκταμιεύσεις- Εύχονται καλό καλοκαίρι στους πολιτικούς

Την υλοποίηση της προσωπικής δέσμευσης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για εκταμίευση ποσών τον Αύγουστο, αναμένουν οι κουρεμένοι καταθέτες και κάτοχοι αξιογράφων.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων, Σταύρος Γιαλλουρίδης, δήλωσε στον «Π» ότι «διαχρονικά οι κυβερνήσεις όταν είναι να πάρουν τα λεφτά από την τσέπη του φορολογούμενου πολίτη, το κάνουν εν μια νυχτί. Όταν είναι να δώσουν, πάντα αναδύονται προβλήματα».

«Λυπούμε πραγματικά γιατί ο κόσμος μετά από τόσα χρόνια ήλπιζε ότι επιτέλους αυτό το 13ο καυτό καλοκαίρι θα ήταν δροσερό. Σπαράζει η καρδιά μου να βλέπω να έρχονται στο γραφείο μου ηλικιωμένα άτομα που κουρεύτηκαν οι οποίοι ανέμεναν ότι θα πάνε φέτος διακοπές για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια και με δάκρυα στα μάτια να μου λένε ότι τελικά ναυάγησε και αυτή η ελπίδα που είχαν».

«Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι στους πολιτικούς μας», είπε με νόημα ο κ. Γιαλλουρίδης.

Αναμένουν υλοποίηση προσωπικής δέσμευσης Χριστοδουλίδη

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ) Άδωνις Παπακωνσταντίνου, δήλωσε στον «Π» «η τελευταία δέσμευση που έχουμε από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι ότι η εκταμίευση ποσών για τους κουρεμένους, των οποίων οι αιτήσεις δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα επαλήθευσης, θα γίνει τον Αύγουστο».

Το Υπουργείο Οικονομικών αξιολογεί ακόμη τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν με την αναγκαία πιστοποίηση των στοιχείων, διαδικασία που αναμένεται εκτός απροόπτου να ολοκληρωθεί τέλη του μήνα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα ξεκινήσουν οι σταδιακές πληρωμές, με την ολοκλήρωσή τους να τοποθετείται για τέλη Οκτωβρίου.

Ο Σύνδεσμος Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ) σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ανέφερε ότι πολλά μέλη επικοινώνησαν μαζί του και εξέφρασαν απογοήτευση για το ότι δεν έχει γίνει εκταμίευση από το Ταμείο, εξηγώντας ότι έστειλε ηλεκτρονικά μηνύματα στους αρμοδίους και ότι επικοινώνησε μαζί του ο κ. Χριστοδουλίδης, ο οποίος έχει συνεννοηθεί με το Υπουργείο Οικονομικών για να υλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα για τέλη Αυγούστου.

Ο ΣΥΚΑΛΑ ανέφερε ότι παρόμοια χρονοδιαγράμματα ανακοινώθηκαν και στο παρελθόν, χωρίς το αναμενόμενο αποτέλεσμα, εκφράζοντας ελπίδα ότι αυτή τη φορά δεν θα υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις. «Το γεγονός και μόνο ότι έχει εμπλακεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσωπικά, σε ένα κατά τα άλλα διοικητικό θέμα, μας ενθαρρύνει. Ας κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή. Το αποτέλεσμα είναι που θα μετρήσει», ενημέρωσε τα μέλη του ο ΣΥΚΑΛΑ.

Σημειώνεται ότι η πύλη με τον τίτλο «Έλεγχος Αποτελεσμάτων Απομείωσης Σχεδίου Αναπλήρωσης» θα είναι διαθέσιμη μέχρι 30/09/2025.

Όπως έγραψε σε παλαιότερο του ρεπορτάζ ο «Π», συνολικά θα διανεμηθεί ένα ποσό περίπου €70 εκατ., με το υπόλοιπο ποσό των €30 εκατ. (από τα €100 εκατ. του προϋπολογισμού του Ταμείου) να παραμένει στην άκρη για την κάλυψη απαιτήσεων από νέους δικαιούχους, καθώς η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει εκ νέου το φθινόπωρο.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι είναι μόνο φυσικά πρόσωπα των οποίων οι καταθέσεις ή τα αξιόγραφα είχαν απομειωθεί κατά το 2013. Το σχέδιο αναπλήρωσης προβλέπει ποσοστά αποζημίωσης 10% επί της καθαρής απώλειας για καταθέτες της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, 10% για κατόχους αξιογράφων της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας και 3,61% για καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου. Το μέγιστο ποσό αναπλήρωσης ανά Κατηγορία Απομείωσης ανά δικαιούχο φυσικό πρόσωπο είναι: