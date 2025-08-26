Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ακούει πολλά για την φορολογική μεταρρύθμιση αλλά δεν βλέπει εισηγήσεις, δήλωσε ο Πρ. Χριστοδουλίδης

«O τελευταίος φορολογικός μετασχηματισμός έγινε το 2002».

Ακούει πολλά για το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης, αλλά «δεν βλέπω καμιά ιδέα, καμιά εισήγηση», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας την Τρίτη σε σχετική ερώτηση.

«Η φορολογική μεταρρύθμιση αντικατοπτρίζει το στίγμα αυτής της Κυβέρνησης: Πρώτο να στηριχθούν οι κυπριακές επιχειρήσεις», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά την προσέλευση του στο συνέδριο αποδήμων, στο Δημοτικό Θέατρο.

Ανέφερε ότι «ο φόρος που καταβάλλεται για την άμυνα από τις κυπριακές επιχειρήσεις είναι στο 17% και με δική μας εισήγηση πηγαίνει στο 5% πέραν πολλών άλλων φορολογικών κινήτρων για να βοηθηθούν οι κυπριακές επιχειρήσεις».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ακόμη ότι το δεύτερο είναι «η οικογένεια και τρίτο η μεσαία τάξη».

«Ακούω πολλά για τον φορολογικό μετασχηματισμό, κάποιοι επιχειρούν να απαξιώσουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «η δική μας Κυβέρνηση μέσα στο πλαίσιο των συνεχών μεταρρυθμίσεων έλαβε αυτή την πρωτοβουλία».

Είπε επίσης ότι «ο τελευταίος φορολογικός μετασχηματισμός έγινε το 2002».

