Παναπεργία αποφάσισαν οι συντεχνίες για ΑΤΑ - ΚΕΒΕ και ΟΕΒ καταδικάζουν τα μέτρα

Τα απεργιακά μέτρα που εξήγγειλαν οι συντεχνίες για την ΑΤΑ στις 11 Σεπτεμβρίου, καταδικάζουν οι εργοδοτικές οργανώσεις ΚΕΒΕ και ΟΕΒ

Στην πανσυνδικαλιστική διάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο οίκημα της ΠΕΟ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποφάσισαν να προχωρήσουν με τρίωρη στάση εργασίας από τις 11πμ μέχρι τις 2μμ την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Από την απεργία αναμένεται να παραλύσει η οικονομία, καθώς σε αυτή συμμετέχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις που καλύπτουν όλους τους κλάδους της οικονομίας, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα πραγματοποιηθούν επαρχιακές συγκεντρώσεις. Η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στη Λευκωσία.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μίλησαν, εξάλλου, για "απόλυτη συνταύτιση" της προσέγγισης της κυβέρνησης με την "εκτός πλαισίου" θέση που τίθεται από τις εργοδοτικές οργανώσεις, κάτι που, όπως είπαν, επιβεβαιώθηκε και στην τελευταία κοινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή.

Καταδικάζει το ΚΕΒΕ

Το ΚΕΒΕ σε ανακοίνωσή του καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την απόφαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων να προχωρήσουν σε παναπεργία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Τέτοιες κινήσεις δεν είναι μόνο αδιέξοδες, αλλά και επικίνδυνες για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας, τονίζει. Την ώρα που επιχειρήσεις και κοινωνία παλεύουν να διατηρήσουν σταθερότητα και να χτίσουν προοπτικές ανάπτυξης, η επιλογή της αχρείαστης σύγκρουσης τορπιλίζει την παραγωγικότητα, αποθαρρύνει επενδύσεις και πλήττει ευθέως την αξιοπιστία της χώρας μας, τονίζει.

Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, η προσφυγή σε απεργίες αντί σε ειλικρινή διάλογο αποτελεί ένδειξη ανευθυνότητας, προσθέτοντας ότι οι συνέπειες θα είναι δυστυχώς δυσβάσταχτες, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους ίδιους τους εργαζομένους και τα νοικοκυριά, που θα βρεθούν αντιμέτωπα με επιπλέον πιέσεις.

Σύμφωνα με το επιμελητήριο, η επιλογή αυτή συνιστά ξεκάθαρα εκβιαστική τακτική, η οποία όχι μόνο δεν συμβάλλει στη λύση των προβλημάτων, και οδηγεί την οικονομία και την κοινωνία σε αδιέξοδο. Πλήττει δε, επισημαίνει, και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στέλνει αρνητικά μηνύματα στους επενδυτές και στους διεθνείς μας εταίρους.

Το ΚΕΒΕ καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να σταματήσουν να οδηγούν την οικονομία σε αδιέξοδο και να επιδείξουν την υπευθυνότητα που απαιτούν οι περιστάσεις. Ο μόνος δρόμος είναι ο ουσιαστικός διάλογος και η συνεργασία, με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον και τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της Κύπρου, καταλήγει.

Το ΚΕΒΕ καταληκτικά τονίζει ότι η μόνη πραγματική διέξοδος είναι η στήριξη των προσπαθειών του Υπουργού για τη συνέχιση του διαλόγου, με στόχο την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης που να διασφαλίζει τόσο την οικονομική σταθερότητα όσο και την κοινωνική συνοχή.

Απογοήτευση ΟΕΒ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει την δυσαρέσκεια της για την απόφαση των συντεχνιών να προσφύγουν σε απεργιακά μέτρα σε σχέση με την ΑΤΑ.

Περαιτέρω, εκφράζει την απογοήτευση της γιατί, όπως υποστηρίζει, τα μέτρα λαμβάνονται κατά παράβαση του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, αφού ακόμα και με σημερινή ανακοίνωση του ιδίου του Υπουργού Εργασίας, η διαδικασία του διαλόγου βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Με δεδομένο ότι ο μόνος αρμόδιος που μπορεί με βάση τα θέσμια να κηρύξει αδιέξοδο είναι ο Υπουργός Εργασίας και ουδείς άλλος, τα απεργιακά μέτρα είναι παράτυπα και η ΟΕΒ τα καταδικάζει. Εξάλλου, μετά τις απεργίες η αναζήτηση λύσης στην διαφορά γίνεται δυσκολότερη και περιπλοκότερη, τονίζει.

Η ΟΕΒ παραμένει προσηλωμένη στην προσπάθεια υλοποίησης αυτών που μαζί με τις Συντεχνίες και το Υπουργείο Εργασίας υπέγραψε το 2017 και το 2023, για αναζήτηση και διαμόρφωση «μόνιμης και ολοκληρωμένης Συμφωνίας για νέα ρύθμιση απόδοσης της ΑΤΑ …», που για να είναι Συμφωνία θα πρέπει το περιεχόμενο της να είναι ελεύθερα αποδεκτό και από τις δύο πλευρές.

Καλεί τις συντεχνίες να επαναξιολογήσουν τις αποφάσεις τους, να ακυρώσουν τα εξαγγελθέντα μέτρα και να επιστρέψουν στο τραπέζι του διαλόγου.