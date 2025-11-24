Αυτοψία του «Π» στον δρόμο Αγλαντζιάς - Γερίου: Παγίδα θανάτου για οδηγούς - Ξεκινάνε βελτιωτικά έργα (Βίντεο/Εικόνες)

Ο δρόμος που ενώνει την Αγλαντζιά με το Γέρι -από το Πανεπιστήμιο Κύπρου- έχει μετατραπεί σε μια καθημερινή παγίδα για οδηγούς και πεζούς. Ο «Π» πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο όπου καταγράφονται δεκάδες παράπονα πολιτών και διαπίστωσε ιδίοις όμμασι τις χαοτικές συνθήκες που επικρατούν.

Η εικόνα του δρόμου αποτυπώνει μια επικίνδυνη πραγματικότητα που δεν επιτρέπει τον παραμικρό εφησυχασμό. Κόντρες ταχύτητας μόλις βραδιάσει, παράνομα προσπεράσματα, γραμμές σήμανσης επί του οδοστρώματος σχεδόν ανύπαρκτες ή σε πολλά σημεία σχεδιασμένες η μία πάνω στην άλλη και ανύπαρκτη οδική σήμανση. Τη νύχτα ο δρόμος μοιάζει αχαρτογράφητος και επικίνδυνος ακόμη και για έμπειρους οδηγούς. Οι πολίτες μιλούν για συνεχή φαινόμενα μπλοκαρισμένων λωρίδων και απροειδοποίητες αλλαγές πορείας από οχήματα που προσπαθούν να καταλάβουν ποια λωρίδα είναι η σωστή, ιδιαίτερα από όσους μεταβαίνουν από το Γέρι προς την Αγλαντζιά.

Το χάος

Στην αυτοψία μας συναντήσαμε σημεία όπου οι οδηγοί προσπαθούν να προσανατολιστούν μέσα σε μια εικόνα θολή, πρόχειρη και αναμφισβήτητα επικίνδυνη, ενώ ανισόπεδο είναι και το οδόστρωμα, αφού, στην προσπάθεια να προστεθεί λωρίδα, δεν έγινε καν νέα ασφαλτόστρωση. Από τον Φεβρουάριο του 2025 προστέθηκε ξαφνικά τρίτη λωρίδα χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να συνοδεύεται από την κατάλληλη οριζόντια και κάθετη σήμανση. Η απόφαση αυτή δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερο χάος με οδηγούς να αλλάζουν πορεία την τελευταία στιγμή και με καθημερινές καταγγελίες για συμβάντα που παραλίγο να εξελιχθούν σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα.







Παρέμβαση Κωνσταντίνου

Σε αυτό το πλαίσιο ο αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς, Ανδρέας Κωνσταντίνου, δέχθηκε καταιγισμό παραπόνων από πολίτες και ζήτησε άμεση παρέμβαση από τους αρμοδίους. Σύμφωνα με τον ίδιο, επικοινώνησε αρχικά με τον υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον επαρχιακό μηχανικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Μετά από επιτόπια αξιολόγηση της κατάστασης, επιβεβαιώθηκε η επικινδυνότητα του δρόμου και λήφθηκαν αποφάσεις για μία σειρά άμεσων διορθωτικών κινήσεων.

Όπως αναφέρει ο αντιδήμαρχος, από την ερχόμενη Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, θα ξεκινήσουν συγκεκριμένα βελτιωτικά έργα που κρίθηκαν απολύτως αναγκαία. Στο οδόστρωμα θα τοποθετηθούν νέα βέλη πορείας και θα προστεθούν πινακίδες που θα υποδεικνύουν με σαφήνεια την ύπαρξη τριών λωρίδων. Θα τοποθετηθούν επίσης αντανακλαστικά φωτεινά καρφιά που θα ενισχύσουν σημαντικά την ορατότητα κατά τις νυχτερινές ώρες. Παράλληλα θα γίνει νέα προσπάθεια για την πλήρη αφαίρεση της παλαιάς οριζόντιας σήμανσης που σήμερα προκαλεί σύγχυση και οδηγεί συχνά σε λάθος πορεία.

Ο «Π» διαπίστωσε ότι αυτά τα μέτρα μπορούν να κάνουν τη διαφορά τις επόμενες εβδομάδες καθώς σε πολλά σημεία η κατάσταση είναι τόσο ανεξέλεγκτη που ακόμη και μια απλή βραδινή διαδρομή μπορεί να αποδειχθεί απρόβλεπτη. Μεγάλο μέρος των παραπόνων αφορά τη δυσκολία προσανατολισμού σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, κάτι που τα αντανακλαστικά καρφιά αναμένεται να βελτιώσουν αισθητά. Η τοποθέτηση νέας και ξεκάθαρης σήμανσης θεωρείται κρίσιμη με δεδομένο ότι αρκετές γραμμές στο οδόστρωμα παραμένουν μπερδεμένες και αχνές, δημιουργώντας αλλεπάλληλα σημεία παρερμηνείας για τους οδηγούς.

Ευρύτερος ο σχεδιασμός

Την ίδια ώρα ο αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος δρόμος δεν θα περιοριστεί στις τρέχουσες παρεμβάσεις αλλά έχει ήδη ενταχθεί σε ευρύτερο ανασχεδιασμό. Το νέο σχέδιο περιλαμβάνει προσθήκη πεζοδρομίων, διαμόρφωση ποδηλατόδρομου και εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σχεδιασμός ολοκληρώνεται εντός των ημερών και το έργο θα προκηρυχθεί για κατασκευή το δεύτερο εξάμηνο του 2026. «Ο δρόμος αυτός δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με αυτές τις συνθήκες. Οι πολίτες έχουν δίκιο να ανησυχούν γιατί η κατάσταση είναι πραγματικά επικίνδυνη. Ζητήσαμε άμεσες λύσεις και προχωρούμε χωρίς καθυστέρηση. Η ασφάλεια του κόσμου δεν επιδέχεται αναμονή. Δεσμευόμαστε ότι ο ανασχεδιασμός που ετοιμάζεται θα αλλάξει πλήρως την εικόνα της περιοχής και μέχρι τότε θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να μειωθεί ουσιαστικά ο κίνδυνος». Πάντως, με τις εργασίες να ξεκινούν σε λίγες ημέρες και με τις υπηρεσίες να παραδέχονται πλέον την έκταση του προβλήματος, οι πολίτες αναμένουν ότι ο δρόμος Αγλαντζιάς προς Γέρι θα πάψει επιτέλους να αποτελεί καθημερινό πονοκέφαλο και θα μετατραπεί σε μια διαδρομή ασφαλή και λειτουργική για όλους.