Τα επιτόκια ανά τράπεζα τον Ιούλιο 2025

Νέα αναλυτικά στοιχεία ανά τράπεζα για τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Ιούλιο του 2025, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από νοικοκυριά, κατοίκους ευρωζώνης, μειώθηκε στο 1,08% από 1,13% τον Ιούνιο.

Το υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων προσφέρει η Jordan Ahli Bank με 1,38% όσο και τον προηγούμενο μήνα και ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα με 1,35% από 1,31% και η Eurobank Κύπρου με 1,26% από 1,50% τον Ιούνιο.

Επιτόκια δανεισμού

Όσον αφορά το μέσο επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ, κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους (νέες εργασίες-νέες συμβάσεις), μειώθηκε στο 3,90% από 3,87%.

Το υψηλότερο επιτόκιο έχει η Τρ. Κύπρου και φθάνει το 4,96% από 5% τον προηγούμενο μήνα και ακολουθεί η Societe Generale με 4,83%

Δείτε εδώ όλα τα επιτόκια