Ολοκληρώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι η συνάντηση του Υπουργού Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου με τις συντεχνίες για το θέμα της ΑΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», οι συντεχνίες ζήτησαν διευκρινίσεις επί του πλαισίου που ανακοίνωσε προφορικά ο υπουργός και έλαβαν κάποιες απαντήσεις.

Οι συντεχνίες ζήτησαν μεταξύ άλλων να διευκρινιστεί πώς ορίζεται η καθολική ΑΤΑ και εάν θα είναι μέσω νομοθετικής ή άλλης ρύθμισης, πως θα γίνεται η απόδοση στο 100% ενώ εξηγήσεις ζητήθηκαν και για τις άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με την απόδοση της ΑΤΑ με βάση την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι συντεχνίες θα έχουν νέα συνάντηση με τον υπουργό.