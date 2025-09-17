Γιάννης Παναγιώτου: Τα τέσσερα σενάρια για ΑΤΑ- Μήνυμα σε εργοδότες και συντεχνίες

Τα σενάρια για τον τρόπο καθολικής επέκτασης της ΑΤΑ είναι όλα ανοιχτά, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, αναφερόμενος συγκεκριμένα σε τέσσερα.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο υπουργός ανέφερε ότι ο κοινωνικός διάλογος εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, «το ζητούμενο είναι να συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές και η πολιτεία για τους τρόπους με τον οποίο η κάλυψη της ΑΤΑ θα επεκταθεί».

Μπορεί, πρόσθεσε, να είναι κάποιας μορφής συμφωνία η οποία να θέτει κάποια χρονικά ορόσημα με κάποιο οδικό χάρτη, σημειώνοντας ότι «αυτό είναι πιο ήπιο μέτρο μικρότερης αποτελεσματικότητας».

Άλλη επιλογή, ανέφερε, είναι η έμφαση απόδοσης της επέκτασης της κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις, άρα η επέκταση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και η επέκταση της αξιοποίησης των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αυτό όμως, συνέχισε, ήδη εφαρμόζεται καθώς οι κοινωνικοί εταίροι σε κάθε κλάδο της οικονομίας συνομολογούν συλλογικές συμβάσεις πχ στην οικοδομική βιομηχανία ή κατασκευαστική βιομηχανία.

Σημείωσε ακόμη ότι ομάδες εργαζομένων με χαμηλότερα εισοδήματα μπορεί να προστατεύονται μέσω από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το διάταγμα για τον εθνικό κατώτατο μισθό ή "μπορεί όπως έχει γίνει διαχρονικά και για άλλα ζητήματα εάν μέσα από το κοινωνικό διάλογο συμφωνηθεί κάτι τέτοιο, να ρυθμιστεί η νομοθεσία έτσι ώστε να καθιστά την καταβολή της ΑΤΑ υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους» όπως είναι υποχρεωτική η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για το ΤΚΑ, η καταβολή του εθνικού κατώτατου μισθού ή άλλων επιδομάτων όπως είναι το επίδομα πλεονασμού, ασθενείας και μητρότητας ασθενείς και μητρότητας.

«Εάν οι εργοδότες θεωρούν ότι ο εκσυγχρονισμός της ΑΤΑ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και η ΑΤΑ θα είναι πλέον ένας ορθολογικός θεσμός, η επιφυλακτικότητα για την επέκταση της εφαρμογής της θα πρέπει να επεξηγηθεί. Εάν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θεωρούν ότι σημείο σύγκρουσης μπορεί να είναι η καταβολή της ΑΤΑ στο 100% για όλο τον μισθό του CEO της Τράπεζας Κύπρου», επίσης πρέπει να επεξηγηθεί, τόνισε.

Έγινε προεργασία

Παράλληλα, υπεραμυνόμενος στις αναφορές για το ξαφνικό «ΑΤΑ για όλους», ανέφερε ότι «θα ήταν πολύ ανησυχητικό εάν η κυβέρνηση της χώρας χειριζόταν σημαντικά ζητήματα όπως αυτό χωρίς να έχει προβεί στην απαραίτητη προεργασία και χωρίς να έχει αξιοποιήσει τις δυνατότητες που διαθέτει, χωρίς να έχει αξιολογήσει σωστά τα δεδομένα».

Έχουμε προβεί στην απαραίτητη προεργασία, ανέφερε, «επειδή έχουμε την υποχρέωση να πράξουμε γνωρίζοντας ότι η διαδικασία αυτή είναι δύσκολη και έχοντας υπόψη ότι τα σενάρια για την εξέλιξη της προσπάθειας είναι πολλά».

«Οπόταν μέσα από ην αξιολόγηση των δεδομένων με την απαραίτητη τεχνοκρατική υποστήριξη διαπιστώνουμε ότι ακόμα και εάν η εφαρμογή της ΑΤΑ επεκταθεί σήμερα και προσεγγίσει το 60% αντί του 35% που είναι σήμερα, θα έχουμε πάλι το 40% που δεν προστατεύεται από την αύξηση του κόστους ζωής ενώ το υπόλοιπο θα προστατεύεται. Ενώ εάν είναι συγκεκριμένος ο αριθμός αυτών που έχουν προστασία, εκείνοι που δεν την απολαμβάνουν είναι διπλά εκτεθειμένοι»,.

Επανέλαβε τις αναφορές για δικαιότερη καταβολή της ΑΤΑ με έμφαση τους χαμηλόμισθους και τη μεσαία τάξη. Η οριζόντια επέκταση της ΑΤΑ, τόνισε, διευρύνει την ανισότητα.

Η προστασία όλων των εργαζομένων θεωρούμε είναι απαραίτητη, αλλά η έμφαση στους χαμηλόμισθους και τη μεσαία τάξη είναι πάρα πολύ σημαντική.