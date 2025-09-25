Στο 5,4% το ποσοστό των δανείων «σταδίου 2»- Νέα μείωση δείχνουν στοιχεία ΕΚΤ

Νέα μείωση παρουσιάζει το ποσοστό των δανείων «σταδίου 2» (δάνεια με υψηλότερη πιθανότητα να «κοκκινίσουν») στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της EBA, το ποσοστό των δανείων «σταδίου 2» στην Κύπρο υποχώρησε τέλος Ιουνίου 2025 στο 5,4% από 5,6% τέλος Μαρτίου 2025 και 7,6% τέλος Ιουνίου 2024.

Όπως διαφαίνεται, το μεγαλύτερο ποσοστό δανείων «σταδίου 2» έχει η Γερμανία φθάνοντας το 15,4%, η Ουγγαρία με 13,9% και η Αυστρία (13,3%) ενώ διψήφια ποσοστά έχουν επίσης η Ρουμανία (10,9%), η Κροατία (10,8%), η Πολωνία (10,7%) και η Ιρλανδία (10%).

Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 6,9% από 7,3% τέλος Μαρτίου 2025 και 8,8% τέλος Ιουνίου του 2024.

Στο 91% τα εξυπηρετούμενα δάνεια

Όσον αφορά το ποσοστό των δανείων που βρίσκονται στο «Στάδιο 1» (εξυπηρετούμενα δάνεια) στην Κύπρο, ανέρχονται σε 91% από 90,7% τέλος Μαρτίου 2025 και 87,5% τέλος Ιουνίου του 2024.

Όσον αφορά το συνολικό ποσοστό ΜΕΔ, μειώθηκε στο 1,8% τέλος Ιουνίου 2025 από 1,9% που ήταν τέλος Μαρτίου 2025. Πέρσι ήταν 2,4%.

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ είναι 40,4% από 39,2% το προηγούμενο τρίμηνο ενώ πέρσι ήταν 35,9%.

Όσον αφορά τα ΜΕΔ ανά τομέα, τα στοιχεία δείχνουν μεγάλη βελτίωση στον τομέα της ακίνητης ιδιοκτησίας. Το ποσοστό είναι 3,9% από 4,3% το προηγούμενο τρίμηνο και 17,8% πέρσι. Στην ΕΕ ο μέσος όρος είναι 2,5%. Αντίθετα, στις κατασκευές το ποσοστό των ΜΕΔ αυξήθηκε σε 5,9% από 4,9% το προηγούμενο τρίμηνο και 5,5% πέρσι

Βελτίωση και άλλων δεικτών

Η EBA δημοσιοποίησε επίσης στοιχεία για άλλους δείκτες των τραπεζών.

Ο δείκτης κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) στην Κύπρο βρίσκεται στο 26,6% και ο ψηλότερος στην ΕΕ.

Ο δείκτης απόδοσης κεφαλαίων στην Κύπρο ανέρχεται στο 14,3% από 13, 3% το προηγούμενο τρίμηνο και 22,1% πέρσι, έναντι 10,7% που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ.

Bελτιώσεις στην απόδοση κεφαλαίων , συνεχιζόμενη μείωση καθαρών περιθωρίων τόκων

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εποπτικών αρχών του δεύτερου τριμήνου, ο δείκτης κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 ratio) για τις τράπεζες της ΕΕ διαμορφώθηκε στο 16,3%, παρουσιάζοντας αύξηση 10 μονάδων βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το κεφάλαιο των τραπεζών αυξήθηκε με υψηλότερο ρυθμό από τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αυξήθηκαν κατά περίπου 2,2% λόγω της αύξησης των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων (RWA).

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας και ο δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης αυξήθηκαν και οι δύο το δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας το 161,6% (από 159,5% το πρώτο τρίμηνο) και το 127,2% (σε σύγκριση με 126,9% το πρώτο τρίμηνο) αντίστοιχα.

Το συνολικό ενεργητικό των τραπεζών παρουσίασε αύξηση €100 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, φτάνοντας τα €29 τρισ. Τα ταμειακά τους υπόλοιπα μειώθηκαν στο 10,2% του συνολικού ενεργητικού, ενώ ταυτόχρονα η κατανομή σε άλλες κατηγορίες και παράγωγα αυξήθηκε οριακά. Το συνολικό παθητικό τους ανήλθε σε €27 τρισ. ελαφρώς αυξημένο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, με μικρές αλλαγές στη δομή του παθητικού.

Οι τράπεζες της ΕΕ ανέφεραν μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνολικού ύψους €372,6 δισ. (1,84% του συνόλου των δανείων), γεγονός που αντικατοπτρίζει μια μικρή μείωση από τα €375,5 δισ. προηγούμενου τριμήνου. Τα δάνεια «σταδίου 2» μειώθηκαν κατά €20 δισ. στο 9,4%.

Το κόστος κινδύνου μειώθηκε επίσης στις 48 μονάδες βάσης, από 57 μονάδες βάσης το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2025, οι τράπεζες της ΕΕ κατέγραψαν απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) 10,7%, σε σύγκριση με 10,5% το πρώτο τρίμηνο. Αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο πέντε χωρες ανέφεραν σταθμισμένο μέσο όρο RoE κάτω του 10%.

Το επιτοκιακό περιθώριο (NIM) συνέχισε να μειώνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου, με τις τράπεζες να καταγράφουν δείκτη 1,58%, από 1,6% το πρώτο τρίμηνο του 2025 και 1,68% το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Κατά συνέπεια, τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν περαιτέρω, υποχωρώντας στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν τελευταία φορά τον Δεκέμβριο του 2023.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα τρίμηνα, οι τράπεζες της ΕΕ δεν μπόρεσαν να επιτύχουν πρόσθετη αύξηση των εσόδων από τέλη και προμήθειες, τα οποία παρουσίασαν μικρή μείωση σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του έτους.