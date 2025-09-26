Οριακά ημερήσια κέρδη και μικρές εβδομαδιαίες απώλειες για το ΧΑΚ

Με μικρά ημερήσια κέρδη αλλά και μικρές εβδομαδιαίες απώλειες έκλεισε τη βδομάδα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 287,95 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,16%. Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, το ΧΑΚ κατέγραψε ζημιές 0,48%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 174,87 μονάδες με επίσης κέρδη 0,16%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €483.107,62.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες κέρδη κατέγραψε η Κύρια Αγορά και τα Ξενοδοχεία, σε ποσοστό 0,23% και 1,14% αντίστοιχα. Αντίθετα, ζημιές κατέγραψαν η Εναλλακτική Αγορά και οι Επενδυτικές Εταιρείες με 0,11% και 0,28%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών €173.760,36 (τιμή κλεισίματος €8,00 – άνοδος 1,01%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €132.639,20 (τιμή κλεισίματος €4,40 - άνοδος 0,92%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο συναλλαγών €56.032,80 (τιμή κλεισίματος €1,675 – πτώση 0,30%), της Atlantic Insurance με όγκο συναλλαγών €48.868,20 (τιμή κλεισίματος €2,40 – πτώση 0,83%), και της Logicom με €23.622 (τιμή κλεισίματος €4,14 - χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 3 χωρίς μεταβολή. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 128.

Πηγή: ΚΥΠΕ